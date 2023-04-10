Глава МВД ФРГ пригрозила российским атлетам визовым запретом

Решение МОК в поддержку возвращения атлетов из РФ Нэнси Фезер назвала плевком в лицо украинским спортсменам. Она высказалась за визовые запреты, чтобы не допустить приезда российских атлетов н соревнования.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена в случае необходимости принять политические меры, чтобы свести на нет рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских и белорусских спортсменов на мировую спортивную арену. "Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян", - заявила социал-демократический политик в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в понедельник, 10 апреля.

"Если мы в Германии проводим международные соревнования, то мы можем действовать соответственно. Мы будем действовать здесь, ясно выражая свою позицию", - сказала Фезер.

В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадают немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.

"Плевок в лицо украинским спортсменам"

Нэнси Фезер, курирующая в правительстве ФРГ и вопросы спорта, ранее резко раскритиковала решение МОК рекомендовать спортивным ассоциациям обеспечить возвращение российских и белорусских спортсменов, назвав это "плевком в лицо украинских атлетов". Теперь она добавила еще одно жесткое высказывание, заявив: "Предоставлять поджигателю войны Путину трибуну для пропаганды означало бы предать все спортивные ценности. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал".

По словам Фезер, "для украинских спортсменов абсолютно неприемлемо противостоять атлетам, выступающим за страну, которая убивает так много мирных жителей в Украине".

Спорная рекомендация МОК

Международный олимпийский комитет своим спорным решением открыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позже. Некоторые спортивные ассоциации уже выразили готовность выполнить рекомендацию МОК, в то же время Международная ассоциация легкоатлетических федераций не намерена отказываться от бойкота россиян и белорусов.

Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Во многих регионах мира использованное Бахом английское слово "deplorable" было истолковано не только как "достойное сожаление", но и как "вредное". Бах подчеркивает независимость спорта от политики, указывая, что политическое вмешательство приведет к "гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем".

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