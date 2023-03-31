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Кто из белорусских спортсменов сможет попасть на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже?
Кто из белорусских спортсменов сможет попасть на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже?Фото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Облегчил ли МОК путь на Олимпиаду белорусским спортсменам

Татьяна Гаргалык
39 мин. назад

МОК рекомендовал допустить спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. DW разбиралась, кто из атлетов сможет теперь попасть на летнюю Олимпиаду-2024.

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Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за допуск белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Об этом глава организации Томас Бах заявил 28 марта на пресс-конференции после заседания исполкома МОК. Речь идет об индивидуальных турнирах и только о тех атлетах, которые не поддерживают войну в Украине и не являются представителями военных и силовых структур.

Напомним, в феврале 2022 года, после начала войны России против Украины, МОК запретил проводить международным федерациям турниры в РФ и РБ и принял "защитные меры в отношении спортсменов из этих двух стран". Что новые рекомендации меняют для белорусов, и кто из них сможет попасть на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже?

Как отреагировали спортивные функционеры в РБ

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси назвали рекомендации МОК попыткой "исправить дискриминационное решение прошлого года",  а также заявили, что запреты "на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер". Также НОК отметил, что "при принятии тех или иных решений" будет руководствоваться "интересами самих спортсменов" и не допустит к ним "пренебрежительного отношения".

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, в свою очередь, заявил, что еще в минувшем году белорусские спортсмены решили, что хотят "выступать только под своим флагом" и сообщили об этом во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию. Он считает "неприемлемыми" "какие-то другие условия", поскольку они "являются ущемлением прав спортсмена и человека".

В BSSF считают критерии МОК расплывчатыми

Есть вопросы к критериям МОК и у Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF), который объединяет спортсменов, выступающих за демократические преобразования в РБ. Руководитель международного отдела BSSF Анатолий Котов считает, что МОК, к примеру, следовало бы уточнить, что подразумевается под критерием "не поддерживать войну".

Нет конретики, по его мнению, и в требовании к спортсменам не состоять на службе в армии или силовых структурах. "Не служит на какой день, на сегодня, завтра? Достаточно случаев, когда увольняют задним числом", - рассуждает собеседник. Котов обращает внимание, что в РБ очень много "спортсменов с погонами": "Когда биатлонисты носят погоны, это понятно. Художественная гимнастика в погонах это забавно". Представитель BSSF считает, что этот "фильтр" не смогут пройти большинство белорусских спортсменов, которые могли бы претендовать на попадание на Олимпиаду в Париже.

Что касается отстранения от соревнований в командных видах спорта, то, по мнению Анатолия Котова, у РБ в них и так не было даже "призрачного шанса" на участие в Олимпиаде. Не будет там и легкоатлетов - Всемирная федерация (World Аthletics) решила не допускать к соревнованиям белорусских и российских спортсменов до тех пор, пока длится война в Украине.

Оппозиционных спортсменов из Беларуси тоже будет немного

"Есть костяк стран, которые занимают более принципиальную позицию по недопуску (спортсменов. - Ред.). Мы видим на примере фехтования, они не хотят принимать соревнования, в том числе квалификационные", - добавляет Котов. (Международная федерация фехтования допустила белорусов и россиян на турниры в нейтральном статусе, но Германия, Финляндия и Дания отменили проведение у себя международных соревнований. - Ред.).

Шанс выступить на Олимпиаде, предполагает представитель BSSF, есть у белорусских теннисистов. Также он обращает внимание, что пока нет окончательных решений относительно белорусских спортсменов от международных федераций гребли и художественной гимнастики.

"Сборная, если такая вообще и соберется под нейтральным флагом, будет не очень большая, а ее медальные перспективы еще меньше. Сказывается лишение соревновательной практики на международном уровне", - говорит Котов.

Немного, вероятно, будет в Париже и "свободных", не поддерживающих действующую в РБ власть, спортсменов. По мнению собеседника DW, они,  несмотря свою позицию по отношению к событиям в РБ после выборов 2020 года и отношение к войне в Украине,
"находятся в достаточно дискриминированном положении". Кто-то из них сейчас в "спортивном карантине", то есть переходит из одного спортивного гражданства в другое, что, по словам Котова, "может занять годы".

Тимановская: "МОК забывает о правах таких спортсменов, как я"

Так произошло и с бегуньей Кристиной Тимановской, которая не смогла принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде. Тимановская, подвергшаяся преследованиям белорусских властей, получила гражданство Польши, но переход в спортивное гражданство еще не завершен. "Нет ответа от World Аthletics. МОК борется за права белорусских и российских спортсменов, при этом забывая о правах таких спортсменов как я. Даже не дают нам никаких ответов", - не скрывает эмоций бегунья.

Она признается, что к Олимпиаде в Токио, на которой ей фактически не дали выступить спортивные функционеры из РБ, она шла 10 лет. Сейчас Кристина Тимановская также готовится к Играм, хотя и не знает, будет ли там выступать. "Хотелось бы задать этот вопрос МОК", - говорит спортсменка.

Она убеждена, что быть на Олимпиаде должны "только честные спортсмены, которые не поддерживали войну". "Те, кто пострадал от режимов, имеют право выступать под нейтральным флагом, так как у многих нет возможности успеть сменить спортивное гражданство в эти сроки, - считает Тимановская. - Красно-зеленый флаг (госфлаг РБ. - Ред.) для меня стал флагом войны и предательства со стороны властей, крови и убийств, выступать под таким флагом я бы не стала никогда".

В свою очередь Анатолий Котов говорит, что в BSSF работают над тем, чтобы критерием допуска к международным соревнованиям было "не замалчивание, а выражение" спортсменами своей гражданской позиции, чтобы у атлетов, не поддерживающих режим Александра Лукашенко, появились шансы поучаствовать в отборе на Олимпиаду в нейтральном статусе, без принятия спортивного гражданства.

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