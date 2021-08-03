 Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.08.2021

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Беларусь

Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом

Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.

Кристина Тимановская

Кристина Тимановская

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила во вторник, 3 августа, в Токио в интервью немецкому изданию Bild о том, что совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.

"Я никогда не вмешивалась в политику"

"На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь со спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в команду других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации на эту эстафету. И я не представляла, что дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом", - сказала легкоатлетка, опасающаяся теперь репрессий со стороны властей Беларуси и нашедшей убежище в посольстве Польши в японской столице.

По решению тренера Тимановской, на Олимпиаде в Токио она должна была принять участие в эстафете 400 x 4 метров, в то время как изначально спортсменка должна была выступить в состязаниях по бегу на дистанциях 200 и 100 метров, к чему она и готовилась. И девушка выразила по этому поводу свой гнев в видео, размещенном в Instagram. По словам бегуньи, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого  Национальный олимпийский комитет Беларуси  отстранил Тимановскую от участия в Олимпиаде и, как она утверждает, функционеры пытались вывезти из Японии без ее согласия. По словам спортсменки, перед отправкой в аэропорт главный тренер сборной Беларуси дал ей всего 40 минут на то, чтобы она собрала вещи.

Кристина Тимановская  выразила надежду на то, что ей удастся вылететь в Европу и что в Польше она будет в безопасности. По ее словам, МИД Польши уже связался с ней, а федерация легкой атлетики пообещала поддержку.

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    Автор: Янина Мороз


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