МОК начал официальное расследование в отношении НОК Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное расследование в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси после того, как белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась за помощью и нашла убежище в посольстве Польши в Токио. Такое заявление сделал во вторник, 3 августа, в японской столице официальный представитель МОК Марк Адамс. МОК рассчитывает получить запрошенный им от НОК Беларуси отчет во вторник, однако решение о последствиях "может занять время", сказал Адамс.

Страны ЕС обещают поддержку

Как утверждает Тимановская, НОК Беларуси пытался заставить ее вернуться на родину. Опасаясь репрессий, она попросила защиты у полиции в токийском аэропорту Ханеда и обратилась за помощью в МОК. Несколько европейских государств пообещали Тимановской поддержку. В среду, 4 августа, она намеревается покинуть Токио и отправиться в Варшаву.

Ранее движение Global Athlete обратилось к МОК с призывом незамедлительно отстранить НОК Беларуси в связи с ситуацией с Тимановской, а белорусским спортсменам позволить выступать под олимпийским флагом в нейтральном статусе. Немецкая ассоциация "Спортсмены Германии" также призвала к санкциям в отношении Беларуси в случае, если обвинения подтвердятся.

Как заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в Евросоюзе ситуация с Кристиной Тимановской расценивается в контексте репрессий против граждан Беларуси. Она приветствовала поддержку Тимановской рядом государств ЕС.

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