 CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.08.2021

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Беларусь

CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров

Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство белорусской легкоатлетки  Кристины Тимановской  об участии в квалификационных забегах на дистанцию 200 метров. Сообщение об этом обнародовано CAS в понедельник, 2 августа, в Токио.

24-летняя спортсменка хотела использовать немедленно вступающее в силу постановление CAS для того, чтобы оспорить решение Национального олимпийского комитета Беларуси, который утром 2 августа отстранил ее от участия в состязаниях. Тем не менее, президент CAS отклонил ее ходатайство. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.

Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного  Белорусского фонда спортивной солидарности , по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановская объявила в видеоролике, снятом Белорусским фондом спортивной солидарности и обнародованном в воскресенье, 1 августа. По ее словам, причиной этого послужило ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров .

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    Автор: Янина Мороз


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