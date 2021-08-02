CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской об участии в квалификационных забегах на дистанцию 200 метров. Сообщение об этом обнародовано CAS в понедельник, 2 августа, в Токио.

24-летняя спортсменка хотела использовать немедленно вступающее в силу постановление CAS для того, чтобы оспорить решение Национального олимпийского комитета Беларуси, который утром 2 августа отстранил ее от участия в состязаниях. Тем не менее, президент CAS отклонил ее ходатайство. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.

Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности , по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановская объявила в видеоролике, снятом Белорусским фондом спортивной солидарности и обнародованном в воскресенье, 1 августа. По ее словам, причиной этого послужило ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров .

Смотрите также: