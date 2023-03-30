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Флаги РФ и МОК (фото из архива)Фото: Hannibal Hanschke/epa/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Атлеты из РФ на Играх: МОК может принять решение после июля

Екатерина Венкина
7 мин. назад

МОК примет решение относительно возможного участия атлетов из России и Беларуси в Играх в Париже после церемонии приглашения международных спортсменов в июле, пишет dpa.

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Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможного участия атлетов из России и Беларуси в Играх в Париже в 2024 году только после официальной церемонии приглашения международных спортсменов в июле. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило агентство dpa.

Глава МОК Томас Бах (Tomas Bach) в свою очередь говорил, что определенность относительно допуска россиян и белорусов наступит, скорее всего, после лета, потому что вопрос - "очень сложный".

Условия МОК могут иметь последствия для Исинбаевой

Во вторник, 28 марта, исполком МОК рекомендовал федерациям отменить защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях.

Допуск может быть предоставлен лишь при выполнении ряда условий. Среди них - выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

Между тем многие ведущие российские спортсмены выступают за ЦСКА, "Динамо" и являются офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии. На них приходится значительное число медалей, завоеванных россиянами на крупных соревнованиях последних лет.

Подобное условие может иметь последствия для члена МОК Елены Исинбаевой, пишет агентство SID. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и близкое доверенное лицо президента РФ Владимира Путина была призвана по контракту для прохождения военной службы в железнодорожных войсках РФ в 2003 году, ей присвоено звание майора.

Глава МОК Бах объявил 30 марта, что комиссия по этике под председательством бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна рассмотрит этот вопрос. Комиссия оценит, как "рекомендации и строгие условия участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами" могут повлиять "на членов МОК в России", сказал Бах.

Критерии участия российских и белорусских спортсменов в топовых турнирах

DW ранее изучила критерии участия российских и белорусских спортсменов в топовых турнирах, представленные в виде рекомендаций исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Рекомендации не касаются Олимпиады-2024 в Париже. Решения на этот счет будут приняты, по словам главы МОК Томаса Баха, в "соответствующий момент" - лишь после "долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций". Тем не менее позиция МОК вызывает бурю возмущения в мире спорта и политики. Отстранить россиян и белорусов от участия в Олимпиаде-2024 требуют многие именитые спортсмены и политические деятели. 

Церемонии открытия Олимпиады в Париже запланирована на 26 июля 2024 года.

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