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Украинская саблистка Ольга Харлан
Украинская саблистка Ольга ХарланФото: Derajinski Daniel/ABACA/picture alliance
СпортУкраина

Украинские спортсмены возмущены рекомендациями МОК

Сергей Куприков
34 мин. назад

Олимпийские чемпионы Ольга Харлан и Владимир Кличко подвергли жесткой критике предложение Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Всемирно известные украинские спортсмены Ольга Харлан и Владимир Кличко раскритиковали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, а также главу организации Томаса Баха (Tomas Bach).

Ольга Харлан: Российские спортсмены - инструменты пропаганды Путина

Как заявила в среду, 29 марта, в интервью немецкому изданию FAZ украинская фехтовальщица-саблистка, олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан, "даже нейтральный статус россиян ничего не изменит", поскольку российские спортсмены "являются инструментами пропаганды Путина".

"Их флаг запятнан кровью, но даже без него они вернутся в Россию и будут праздновать свои победы, гордиться своей силой", - сказала она, добавив, что президент МОК "не хочет видеть реальность".

Допуск россиян на Олимпийские игры, отметила спортсменка, будет означать, что на них не смогут выступать представители Украины: "Мы не хотим во имя мира состязаться с представителями государства-террориста".

Владимир Кличко: решение МОК загрязняет олимпийский дух

Владимир Кличко, олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира среди профессионалов
Владимир КличкоФото: Annegret Hilse/REUTERS

Олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира среди профессионалов Владимир Кличко заявил, что решение МОК об участии россиян и беларусов под "нейтральным флагом" - это "фальшивое знамя". Он назвал Баха тем, кто "служит России".

"Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение МОК загрязняет олимпийский дух и похоже на эту войну: это нонсенс", - написал он.

28 марта после четырехмесячных консультаций исполком МОК , отложив принятие решения по Олимпийским играм 2024 года в Париже, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Глава МОК указал вместе с тем, что команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта. МОК также посоветовал не допускать на соревнования российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Среди российских атлетов многие числятся в спортивном обществе ЦСКА.

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