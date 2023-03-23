Глава МОК вновь выступил за допуск атлетов из РФ и Беларуси

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) во время выступления в среду, 23 марта, в Эссене высказался за создание условий для допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов. По словам главы МОК, исключение россиян и белорусов только на основании гражданства стало бы "дискриминацией", а Олимпийские игры "могут способствовать диалогу в напряженное время".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК рекомендовал исключить из соревнований Россию и Беларусь, однако теперь организация под началом Томаса Баха выступает за допуск атлетов под нейтральным флагом на квалификационные соревнования в преддверии Олимпийских игр - 2024 в Париже.

По словам Баха, он выступает против "политического влияния на спорт", а также любых предположений о том, что с россиянами следует обращаться "так, будто они несут коллективную вину". Ранее МОК заявлял, что не хочет допускать спортсменов, которые "активно поддерживают войну", оставляя при этом окончательное решение за спортивными федерациями. В своем выступлении Томас Бах уточнил, что в качестве активной поддержки войны комитет расценивает, в том числе, ношение спортсменами символики с Z и посты в соцсетях.

Выступление Баха сопровождала акция протеста

Позиция Баха по спортсменам из РФ и Беларуси вызывает резкую критику. Перед Эссенской филармонией, где проходило мероприятие с участием главы МОК, собрались около 150 демонстрантов. Акцию протеста против возможного допуска на Олимпиаду атлетов из РФ и Беларуси организовало украинско-немецкое объединение "Опора". "Мы требуем, чтобы спортсменов допустили только после того, как закончится эта агрессивная война. Я бы спросил Томаса Баха, почему он настолько предан Владимиру Путину", - заявил Томас Шиманн (Thomas Schiemann), участник объединения и бывший спортивный чиновник.

Протестующие перед зданием филармонии в Эссене Фото: Jörg Strohschein/DW

Речь Баха раскритиковала и генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Ирина Шум. "Допуск этих спортсменов недопустим в то время, когда в нашей общей Европе идет война. Каждый третий российский атлет является военным - в такой ситуации нейтралитет невозможен", - подчеркнула она.

Во время выступления Томаса Баха также прозвучал вопрос о том, что делать с российскими атлетами, которые состоят на службе в Вооруженных силах РФ. Глава МОК ответил, что организация может принять решение об этом на заседании президиума на следующей неделе.

FIE выступила за допуск фехтовальщиков из РФ и Беларуси

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) проголосовала за то, чтобы вновь разрешить российским и белорусским атлетам выступать на международных соревнованиях. Голосование FIE основывалось на рекомендациях МОК. Это решение вызвало резкую критику не только в Украине, но и в Германии и США.

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