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Акция протеста перед зданием филармонии в Эссене против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, 22 марата 2022 года
Акция протеста в Эссене против участия России и Беларуси в ОИ-2024Фото: Jörg Strohschein/DW
ПолитикаУкраина

Украина будет бойкотировать соревнования с участием россиян

Жан Рофе
1 ч. назад

Украинцы будут участвовать лишь в тех состязаниях, где не будет российских и белорусских спортсменов, распорядилось правительство в Киеве.

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Украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, к которым допустят атлетов из России или Беларуси. Соответствующее решение принято кабинетом министров Украины, сообщил в эфире общенационального телемарафона вечером в четверг, 30 марта, министр кабмина Олег Немчинов.

По его словам, это протокольное решение было предложено министром молодежи и спорта, президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом. Оно распространяется на все соревнования, включая отборочные турниры к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением статуса национальных.

Ответ Киева на рекомендации МОК

Постановление правительства в Киеве стало ответом на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси.

28 марта после четырехмесячных консультаций исполком МОК, отложив принятие решения по Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Президент МОК Томас Бах (Tomas Bach) указал вместе с тем, что команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.

МОК также посоветовал не допускать на соревнования спортсменов, имеющих связи с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Между тем многие ведущие российские спортсмены выступают за ЦСКА, "Динамо" и являются офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии.

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