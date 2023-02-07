Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а в миру: Владимир Михайлович Гундяев , будучи в 1970-е годы представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве, работал на КГБ под псевдонимом "Михайлов". Об этом написали журналисты швейцарских газетTages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) и Le Matin Dimanche Бернхард Оденаль и Сильван Бессон, изучив документы полиции из федерального архива Швейцарии.

Судя по их резонансному расследованию, нынешний глава РПЦ мог иметь отношение к табачному и нефтяному бизнесу в 1990-е годы и непрозрачным сделкам с недвижимостью. DW поговорила со швейцарскими журналистами о малоизвестных подробностях жизни патриарха Кирилла, о которых им удалось узнать.

Деятельность Владимира Гундяева в Швейцарии

Патриарх Кирилл руководит Русской православной церковью (РПЦ) с 2009 года. Представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве он был назначен в 1971 году в возрасте 24 лет и занимал эту должность до 1974 года.

Швейцарские знакомые Владимира Гундяева отмечают его любовь к катанию на лыжах в Альпах Фото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Швейцарские журналисты пишут, что, по данным из карточки Владимира Гундяева, которую завела на него полиция Швейцарии и которая до сих пор хранится в федеральном архиве, следует, что советский священник неоднократно бывал в Швейцарии до и после этого периода. Всего там содержатся 37 записей, датируемых периодом с июля 1969 по февраль 1989 года. В основном они касаются подачи заявлений на визу и въездов в страну, отмечают авторы расследования. "Там (в федеральном архиве. - Ред.) подтверждается, что "монсеньор Кирилл", как его называют в карточке, был сотрудником КГБ", - сообщают они. К такому же выводу пришли историки и российские журналисты, проанализировавшие рассекреченные акты советского времени, напоминает Tages-Anzeiger.

Оденаль и Бессон поясняют, что ведение личной карточки на советского священника, прибывшего на службу в Швейцарии, для властей страны в 1970-е годы "было системой": "Существовали миллионы карточек с детальной информацией о людях с левыми взглядами или тех, кто имел знакомых в "восточном блоке".

"Это была его работа: заводить дружбу и расспрашивать людей"

"Что нас поразило в ходе расследования - так это то, что ему удалось установить хорошие контакты с русскоязычной диаспорой, находившейся в изгнании, - делится Оденаль. - В 1970-е годы многие покинули Советский Союз и отправились в изгнание, в том числе в Швейцарию. Естественно, эти люди были настроены антикоммунистически. И все же рассказывают, что прибывший из СССР священник сумел заручиться доверием у представителей этой диаспоры. Для КГБ это было, несомненно, большое преимущество".

Швейцарский журналист Бернхард Оденаль Фото: Privat

"В Швейцарии у Владимира Гундяева действительно были друзья, - подтверждает его коллега Сильван Бессон. - Он прожил здесь несколько лет и знал многих. Думаю, это была его работа как сотрудника КГБ: встречаться со множеством людей, выспрашивать их о чем-то, заводить с ними дружбу. Многие из тех, кто знал его в те годы, рассказывают, что уже тогда в его личном круге общения его считали агентом КГБ".

Размышляя, почему именно священники, судя по расследованиям СМИ, нередко привлекались к сотрудничеству с КГБ, Оденаль говорит: "Думаю, что в этом были преимущества для обеих сторон. Если советский священник или советский гражданин в принципе мог совершать поездки за границу, ему нужно было оказывать государству определенные услуги, прежде всего шпионского характера. (…) К тому же, и в СССР существовала церковная община, и КГБ было важно получить к ней доступ, чтобы знать, что думают эти люди и что они планируют".

"Особые чувства" патриарха Кирилла к Швейцарии

Сам Кирилл не раз подчеркивал, что испытывает к Швейцарии "особые чувства" и что у него там "много друзей". В Женеве Гундяев проживал на улице Rue de Beaumont, в доме, который снимал у семьи швейцарских врачей, и являлся предстоятелем маленькой церкви Рождества Пресвятой Богородицы РПЦ МП в районе Шен-Бужери. Сегодня этой же церковью руководит племянник патриарха Кирилла - Михаил Гундяев. Последний, как выяснили журналисты Tages-Anzeiger, проживает уже не в съемном доме, а в расположенной рядом с церковью вилле, которую в 1987 году "с благословления и при помощи советского режима" купила РПЦ.

Наблюдатели не раз отмечали близость патриарха Кирилла к президенту РФ Владимиру Путину Фото: Alexander Nemenov/AFP/dpa/picture alliance

В октябре 2022 года неизвестные нанесли на стены этой церкви оскорбительные надписи и букву "Z", ставшую символом российского вооруженного вторжения в Украину. По мнению журналистов, свою цель вандалы выбрали неслучайно. После начала войны в Украине патриарх Кирилл выступал с молитвами в поддержку вооруженных сил России. Сегодня он находится в санкционных списках Канады, Великобритании и Украины. Однако Швейцария санкций против него не вводила.

Дружба с офицером КГБ

Кроме прочего, в расследовании упоминается, что Владимир Гундяев поддерживал дружеские отношения с Вадимом Мельниковым - тогдашним консулом советского посольства в Берне, который, как пишут Оденаль и Бессон, также являлся офицером КГБ. В автобиографии Мельникова, отрывки из которой приводятся в публикации, написано, что Владимир Гундяев был "жизнерадостным человеком, который любил празднования до утра с коньяком и шампанским, а также поездки в швейцарские горы". По словам Мельникова, Гундяева "обожали" женщины, а "окружающие тянулись к нему".

Патриарх Кирилл во время пасхальной службы в 2022 году в Москве Фото: Alexander Nemenov/AFP

В той же автобиографии сказано, что Гундяев ездил по Швейцарии на заметном белом БМВ. В 1974 году он и Мельников были вынуждены покинуть страну после того, как попали на этом автомобиле в аварию. Находившийся за рулем Гундяев, потеряв управление на горной дороге, врезался в фонарь. "Эта авария привлекла к себе слишком много общественного внимания", - поясняет экс-консул в своей книге.

Прозвище "Табачник" и бизнес РПЦ в Швейцарии

Журналисты рассказали и о "прибылях, которые после распада СССР РПЦ получала за счет беспошлинного ввоза в Россию через приближенные к ней структуры и последующую продажу морепродуктов, драгоценных камней и сигарет", и роли, которую, предположительно, играл в этом бизнесе Владимир Гундяев. "В народе Кирилл считается главой торговли сигаретами - до такой степени, что он даже получает прозвище "Табачник", - пишет Tages-Anzeiger.

Другим источником доходов РПЦ в 1990-е годы была продажа нефти, продолжает издание, "и осуществлялась она через Швейцарию". Как рассказал расследователям неназванный экс-сотрудник федеральной полиции Швейцарии, тогдашний Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, которого в газете также причисляют к сотрудникам КГБ, в 1990-е годы прилетал в Женеву на частном самолете и осуществлял там продажу определенного, выделенного ему государством объема нефти.

Впоследствии ведение нефтяного бизнеса РПЦ перешло к так называемому Виталию К. В отчете швейцарской федеральной полиции Fedpol за 2007 год указывается, что он продал в Швейцарии 4,3 млн тонн нефти на сумму в 2,5 млрд долларов.

В 1998 году швейцарские власти начали в отношении Виталия К. расследование по подозрению в отмывании денег. Однако тот своевременно покинул страну, а через шесть лет дело пришлось закрыть "из-за недостаточного сотрудничества российской стороны". "Доказательство, что Кирилл был связан с женевским нефтяным бизнесом, нет, - отмечает Tages-Anzeiger. - Однако с 1989 по 2008 годы он отвечал за внешние связи РПЦ и был приближенным Алексия II. Кроме того, "Табачник" имел полномочия удостоверять своей подписью переводы со счета в крупном швейцарском банке, на котором временами лежали несколько сотен тысяч франков. Эти средства якобы предназначались на расходы во Всемирном Совете Церквей".

Что известно о недвижимости главы РПЦ в Швейцарии

В прошлом в российских и украинских СМИ публиковались расследования о том, что патриарху Кириллу, вероятно, принадлежит шале под Цюрихом. Однако Нина Саворетти - вдова друга патриарха Кирилла, предпринимателя с итальянскими корнями Пьеро Саворетти, выведшего в 1960-е годы продукцию автоконцерна FIAT на советский рынок, - в беседе с журналистами Tages-Anzeiger заявила, что это все "ложные сведения" и у Кирилла никакой собственности в Швейцарии нет. "Об этом шале писали многие российские СМИ. Однако на данный момент мы не нашли ни малейшего доказательства, что он владеет подобным шале. Конечно, исключить этого мы не можем и, возможно, нам удастся еще найти подтверждение этому", - признает и Бернхард Оденаль.

Реакции на обвинения против патриарха Кирилла в работе на КГБ

Ни сам патриарх Кирилл, ни РПЦ не хотят сегодня комментировать выдвигаемые против него обвинения в шпионаже на КГБ, пишет Tages-Anzeiger. В свою очередь Всемирный Совет Церквей в ответ на журналистский запрос сообщил, что у него "нет никакой информации" на этот счет.

В комментарии для издания Le Matin Dimanche племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев отрицает, что тот был агентом КГБ, однако полагает, что он мог "находиться под строгим контролем" со стороны советской спецслужбы. "Однако это ни в коей мере не повлияло на его деятельность по поддержке экуменической работы с другими церквями", - приводит издание слова священника. Ни недвижимости, ни банковского счета в Швейцарии у его дяди нет, подчеркнул Михаил Гундяев.

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