Немецкий кардинал Маркс: Патриарх Кирилл сбился с пути

Мюнхенский архиепископ, кардинал Римско-католической церкви Райнхард Маркс (Rheinhard Marx) полагает, что патриарх Русской православной церкви Кирилл сбивается с пути. "Кирилл проповедует концепцию "священной войны". Под такими лозунгами в средние века велись крестовые походы", - сказал он в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 15 октября, публикует агентство KNA.

По мнению кардинала, на фоне религиозного кризиса существуют два ошибочных пути. "Один - это сентиментализация религии, когда ее воспринимают лишь как чистое "утешение", а другой - политизация. Я, в общем-то, надеялся на то, что хотя бы второй путь станет когда-то уделом истории. Но он, наоборот, торжествует самое счастливое воскресение", - констатировал Райнхард Маркс.

Религия, по словам кардинала, может превратиться в "маховик власти". "Это искушение Великого инквизитора в "Братьях Карамазовых", и поддаться ему - означает извратить христианство. Но Кирилл - не представитель всего христианства", - подчеркнул кардинал, ранее возглавлявший Конференцию католических епископов Германии.

Поставки оружия Украине - меньшее из зол

На вопрос о том, следует ли Германии увеличить поставки вооружений Украине, кардинал Маркс ответил: "Наше оружие тоже убивает людей. Плохо, что пацифистов теперь выставляют дураками. Поставки вооружений могут быть сейчас меньшим из зол, на которое приходится соглашаться - я сам отнюдь не пацифист и не вижу лучшего пути оказать помощь подвергшимся нападению. Но это - не теологическая точка зрения, в лишь рациональная этика".

По мнению кардинала Маркса, когда люди воюют, не следует ссылаться на Бога, "особенно, если учесть, что большинство воюющих с обеих сторон, по всей видимости, крещенные".

Смотрите также: