"Верх абсурда". СМИ Германии о России во главе Совбеза ООН

Что пишут немецкие газеты о переходе к России в процессе ротации на месяц поста председателя Совета Безопасности ООН? Обзор DW самых резонансных публикаций.

1 апреля пост председательствующего в Совете Безопасности ООН перешел к представителю Российской Федерации - одному из пяти государств, являющихся его постоянными членами. Такая ротация предусмотрена "Временными правилами процедуры Совета Безопасности", согласно которым один из 15 членов Совбеза занимает этот пост в течение месяца по очереди, установленной в алфавитном порядке по английскому названию той или иной страны.

До России в этом органе ООН председательствовал Мозамбик. Как правило, ротация на посту председателя Совбеза не вызывает больших дискуссий. В этот раз, однако, немецкие СМИ уделили этой теме большое внимание.

Дурная первоапрельская шутка

Многие издания цитируют комментарии украинских официальных лиц, в частности, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который назвал назначение представителя России председателем Совета Безопасности самой неудачной первоапрельской шуткой и ударом в лицо мировому сообществу. В своем аккаунте в Twitter Кулеба призвал всех остальных членов Совбеза пресекать всякие попытки Москвы злоупотреблять своим положением.

Дмитрий Кулеба выступает на внеочередной сессии Генассамблеи ООН, 22 февраля 2023 года Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Информагентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову сообщает, что "российская делегация планирует провести 10 апреля заседание Совета Безопасности на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения (ПВН)". Наблюдатели считают, что на этом заседании Россия попытается дискредитировать военную помощь, которую многие страны оказывают Украине для отражения российской агрессии.

Издание tagesschau.de цитирует в этой связи представителя Белого дома, заявившую, что США "ожидают, что Россия будет и далее пользоваться своим местом в Совете Безопасности для распространения дезинформации" и оправдания своих действий в Украине.

ООН себя изжила

Второй канал телевидения ФРГ (ZDF) цитирует президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что переход председательства в Совбезе ООН к России доказывает полную недееспособность таких международных институтов и необходимость реформы с тем, чтобы не допускать нарушения мира "государством-террористом".

Точку зрения президента Украины разделяет комментатор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе (Nikolas Busse). По его оценке, "ООН в ее нынешней форме не способна придать мировой политике легитимирующие ее рамки", а председательство России в Совбезе - насмешка над Уставом ООН.

ООН создавалась, чтобы предотвращать войны Фото: imago stock&people

"Страна, которая нападает на своего соседа и аннексирует его территории, - указывает Буссе, - явно неспособна "поддерживать международный мир и безопасность" (статья 1), а также "развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов (статья 2)".

От того, что и Соединенные Штаты в Ираке и Косово вели войны без мандата ООН, не легче, пишет он далее, "но не следует забывать, что в ходе западных интервенций речь не шла о захвате территорий и порабощении". Следует напомнить, что и в феврале прошлого года, когда было совершено широкомасштабное российское вторжение в Украину, в Совете Безопасности ООН также председательствовала Российская Федерация.

Газета Frankfurter Rundschau приводит высказывание постоянного представителя Украины Сергея Кислицы, назвавшего переход поста председателя Совбеза к России новым уровнем абсурда. "Вы можете себе представить, - задает Кислица риторический вопрос в Twitter, - чтобы такие кровожадные диктаторы, как Адольф Гитлер, Саддам Хуссейн или Пол Пот, председательствовали в Совете Безопасности ООН, задача которого состоит в том, чтобы сохранять мир и гармонию на планете".

Другое сравнение проводит газета Allgemeine Zeitung: "Увы, это не первоапрельская шутка: Россия, которая уже год ведет против Украины жестокую войну на уничтожение и чей президент разыскивается по международному ордеру на арест, заняла пост председателя Совбеза ООН. Это столь же нелепо, как выдавать звезду шерифа беглому грабителю банка".

Как лишить Россию права вето в Совбезе?

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) цитирует бывшего американского дипломата Томаса Грэхама, работавшего в посольстве США в Москве. По его словам, значение председателя Совбеза ООН не следует переоценивать, поскольку его задачи в основном ограничиваются оргвопросами и ведением заседаний, влияние же на решения СБ у него столь же незначительное, как и полномочия.

Иной точки зрения придерживается комментатор берлинской газеты Tagesspiegel Штефан-Андреас Касдорф (Stephan-Andreas Casdorff). Председательство России в Совбезе означает, пишет он, что она - "то есть страна, спонсирующая терроризм, будет устанавливать повестку дня, открывать дебаты, ограничивать выступления ораторов и сама выступать с громогласными заявлениями. Как будто не выписывал Международный уголовный суд ордер на арест президента Владимира Путина. Разве это не абсурд?".

Постпред России в ООН Василий Небензя. Можно ли лишить Россию права вето? Фото: picture alliance / Julie Jacobson/AP/dpa

Касдорф, конечно, знает о российском праве вето, но все равно считает, что необходимо во что бы то ни стало добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности - на том основании, что по большому счету ее туда никто не избирал. "После распада Советского Союза в 1991 году Россия - не встретив возражений на мировой арене - просто заняла для себя это место", - напоминает автор и называет такой статус по меньшей мере "сомнительным" и таким, который не может быть бесспорным в ООН.

В пользу срочной реформы Совбеза ООН высказывается и восточногерманская газета Märkische Oderzeitung: "Он (Совбез ООН. - Ред.) уже давно перестал быть органом, предотвращающим войны. Или кто-нибудь может вспомнить, когда в последний раз этот Совет умиротворял конфликт, в котором была замешана одна из держав, обладающих правом вето, - Россия, США, Китай, Франция или Великобритания? Совет Безопасности ООН деградировал до просто властного инструмента этого эксклюзивного клуба".

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