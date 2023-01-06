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Просроченное оружие РФ - "Заповедник", выпуск 258, 02.04.23

4 ч. назад

Где в квартире разместить ядерное оружие. Грибной апокалипсис Путина. Нетаньяху хоронит реформы. Требования на должность генсека НАТО. Китай исследует санкции, наложенные на РФ. Конгресс решает, нужен ли ТикТок США. Песенка Медведева про врагов. Смотрите в 258-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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