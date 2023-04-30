ООН опасается гуманитарного кризиса в Восточной Африке

Гуманитарный кризис в Судане может распространиться на весь регион, и без того находящийся в бедственной ситуации из-за климатических изменений, заявили во Всемирной продовольственной программе ООН.

Вследствие продолжающихся боевых действий в Судане может разразиться гуманитарный кризис во всем регионе Восточной Африки, предупреждают во Всемирной продовольственной программе (WFP) ООН. "Еще до начала боев в этой стране страдала от голода треть населения, сейчас там недостает всего, а цены на продукты стремительно растут", - цитирует в воскресенье, 30 апреля, агентство dpa слова директора WFP в Германии Мартина Фрика (Martin Frick).

Аналогичный рост цен наблюдается и в соседних странах - Чаде и Южном Судане, отметил далее представитель организации. "В Южном Судане, который одновременно тонет под наводнениями из-за климатических изменений и высыхает в других местах, цены на продукты питания выросли за очень короткое время на 28 процентов", - отметил он. По словам Фрика, Чад и Южный Судан с начала боев в Судане приняли тысячи беженцев. Одновременно напряженная ситуация складывается на полуострове Сомали, находящемся в крайне бедственной ситуации, после того как там отсутствовали шесть сезонов дождей подряд, сообщается далее.

Всемирная продовольственная программа ООН была вынуждена приостановить помощь 7,6 млн человек в Судане из-за ожесточенных боев в этой стране. Работа будет возобновлена, как только это позволит ситуация с безопасностью, заверил глава WFP в Германии.

В Судан доставлено 8 тонн медицинской продукции

Между тем 30 апреля - спустя две недели после резкого обострения конфликта в Судане - в этой стране приземлился первый самолет Международного Красного Креста. На его борту из Иордании было доставлено восемь тонн жизненно важных предметов медицинского назначения, в том числе хирургические инструменты, анестетические препараты и перевязочные материалы, сообщила организация.

В тот же день командование Сил быстрого реагирования (RSF) заявило о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа в связи с поставками гуманитарной помощи.. Этот срок начнется после истечения предыдущей договоренности о прекращении огня в полночь 1 мая, указывается в заявлении.

Конфликт в Судане

C 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и замруководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования (RSF). По официальным данным, в ходе боев погибли более 500 человек, около 4600 получили ранения. Реальное число жертв, как предполагается, гораздо выше. Кроме того, вооруженный конфликт вызвал новую волну бегства людей в соседние страны. В конце апреля западные государства вывезли из Судана тысячи своих граждан.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления. После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

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