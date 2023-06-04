На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 июня (время московское).

Мирный посланник Ватикана посетит Киев 5-6 июня

++10.28++

Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил о критической ситуации с бомбоубежищами в Киеве. Половина из проверенных укрытий не готова принимать людей, написал он в Telegram по результатам двух дней работы комиссии по ревизии столичных бомбоубежищ и проверки трети из них. Проверка проводится после того как в ночь на 1 июня в Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли две женщины и ребенок, которые пытались попасть в укрытие в Деснянском районе, но не смогли из-за закрытых дверей.

++10.07++

Киев 5-6 июня посетит итальянский кардинал Маттео Цуппи, которому Папа римский поручил начать миротворческую миссию с целью прекращения войны в Украине. Об этом официально сообщил Ватикан.

Лондон: Интенсивные атаки дронами не принесли успеха

++09.50++

За май Россия в ходе односторонних атак против Украины запустила более 300 иранских дронов, отметило министерство обороны Великобритании. Тем самым в этом месяце наблюдались наиболее интенсивные до сих пор российские атаки с помощью беспилотников, указывается в новом обзоре ситуации на войне РФ против Украины. В Лондоне полагают, что российские силы запускают так много дронов в попытке заставить Киев применить ценные ракеты ПВО. "Россия вряд ли добилась заметных успехов: Украина нейтрализовала не менее 90 процентов прилетающих БПЛА в основном в помощью своих более старых и менее дорогостоящих средств ПВО и с помощью электронных помех", - констатирует британское ведомство в Twitter . Кроме того, РФ, по всей вероятности, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта, однако она по-прежнему очень неэффективна в поражении столь динамичных целей на дальних дистанциях из-за несовершенного процесса наведения, считает Минобороны Великобритании.

++09.29++

В Нижнем Новгороде загорелся завод крепежных изделий "Красная Этна", сообщают Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и местные СМИ. По данным издания Newsnn.ru , крупный пожар произошел внутри цеха по переработке пластика, его площадь составляет 200 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать.

++09.10++

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения, чтобы защитить регион. Он указал на наличие антитеррористического и военного опыта у чеченцев. "В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан", - написал Кадыров в Telegram .

В ВСУ заявили о продвижении под Бахмутом

++08.40++

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении близ Бахмута. Танки 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили позицию россиян в ходе штурма на Бахмутском направлении, указал он в Telegram . "Силы обороны трудятся. Продолжаем движение вперед", - добавил он.

++08.13++

Прошедшей ночью российские войска совершили два обстрела Никополя из тяжелой артиллерии, в результате обстрела повреждены церковь и частное предприятие, побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, над Днепропетровской области сбит ударный беспилотник Shahed.

++07.55++

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны. В числе прочего, они применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed, при этом уничтожено уничтожено 4 из 6 ракет и 6 из 8 ударных дронов. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Калужской области упали два дрона

++07.35++

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении двух дронов на территории региона. "Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда", - написал он в Telegram .

++06.50++

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал в Telegram-канале своей пресс-службы видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным. Веневитин признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК "Вагнер"" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.

++06.00++

Российские власти так и не приняли решения, как реагировать на рейды формирований, воюющих на стороне Украины, в приграничные с Украиной российские регионы. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW). В частности, действия губернатора Белгородской области говорят о том, что он не координирует свои действия с министерством обороны. Ситуацию усугубляет критика министерства обороны со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Правительство Венгрии заменило видео "о мире"

++04.55++

Правительство Венгрии после демарша украинского МИД заменило видео "о мире", в котором Крым был изображен как часть России. Оригинал без объяснений удалили, заменив его на такое же видео, но с украинским Крымом. Официально власти Венгрии ситуацию не комментировали.

++03.50++

После попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, ситуация в регионе тревожная, но контролируемая, заявил член "администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

++02.45++

В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил, о каком объекте идет речь. Предварительно, причиной стал сброс взрывного устройства с беспилотника. По словам губернатора, никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

++01.40++

Украина с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ в ночь на 5 июня. Утверждается, что на одном из передовых пунктов управления находился начальник Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны заявило, что украинской армии не удалось достичь своих задач.

По данным российского военного ведомства, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения. В наступлении были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона.

++01.10++

Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, сообщает издание Delfi. Это не первая передача автомобилей, которая стала возможной, благодаря закону "О поддержке гражданского населения в Украине". Он предусматривает, что транспортные средства, принадлежащие Латвии, могут передаваться Украине на безвозмездной основе.

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что провел специальное совещание по введенным в отношении России санкциям с участием правительства и представителей разведки. "Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты", - сообщил Зеленский.

По его словам, украинские власти видят "каждое направление обхода имеющихся санкций" и будут предпринимать усилия, чтобы "эти направления закрыть". "Необходимые шаги будут", - подчеркнул он.

Хроника событий 4 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: