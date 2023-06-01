  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыРоссия

"Русский добровольческий корпус" заявил об атаке на границе

Сергей Куприков
15 мин. назад

СМИ сообщают о боях в районе города Шебекино. Информацию о прорыве ВСУ российская сторона опровергает.

https://p.dw.com/p/4S2j6
Бойцы "Русского добровольческого корпуса", вторгшиеся на территорию Белгородской области
Бойцы "Русского добровольческого корпуса", 23 маяФото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS

Воюющая на стороне Украины группировка "Русский добровольческий корпус" распространила в четверг, 1 июня, видео, в котором утверждается, что ее бойцы находятся на границе России и Украины - и "совсем скоро покажется окраина Шебекино".

Telegram-канал Baza сообщает, утром 1 июня, при поддержке танков с украинской стороны был атакован пограничный пункт "Шебекино". Атака была отбита.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино в ночь на 1 июня находился "под непрекращающимся огнем".

По данным российского государственного агентства ТАСС,ссылающегося на белгородский оперштаб, в районе Шебекино "идут обстрелы и слышны звуки боя". В штабе опровергли информацию о прорыве с украинской стороны.

Смотрите также:

Западные оценки прорыва в Белгородчине

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Киев под обстрелом, взрывы в Шебекино, победа Эрдогана на выборах. DW Новости (29.05.2023)

Киев под обстрелом, взрывы в Шебекино, победа Эрдогана на выборах. DW Новости (29.05.2023)

После многочисленных исключительно ночных атак Киев впервые за долгое время обстреляли именно днем, когда киевляне находились на работе и на улицах. Эта уже 16-й обстрел города с начала месяца. Обостряется ситуация и в Белгородской области, над Шебекино 29 мая видели густой дым, сообщают российские телеграм-каналы.
Политика29 мая 2023 г.31:45 мин.
external

География ударов дронами по РФ все шире, Берлин закрывает почти все консульства РФ в ФРГ. DW Новости (31.05.2023)

География ударов дронами по РФ все шире, Берлин закрывает почти все консульства РФ в ФРГ. DW Новости (31.05.2023)

Западные эксперты анализируют атаку дронами на Москву и Подмосковье и приходят к выводу, что Украина более успешно используют подобную тактику, нежели Россия.
Политика14 ч. назад33:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский прибыл в Молдову

Конфликты7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Политика15 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Политика16 ч. назад62:37 мин.
Снежный барс (ирбис)

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Общество5 ч. назад
22 мая 2023 в португальском Трамагале немецкий концерн Daimler Truck официально начал выпускать второе поколение электрического грузовика Fuso eCanter

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Экономика и бизнес15 ч. назад
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

История19 ч. назад
Паспорт гражданина Беларуси

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу