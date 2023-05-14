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Фото: Vatican News/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВатикан

Зеленский не видит Ватикан в роли посредника в Украине

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским, подчеркнул Владимир Зеленский. Он выразил пожелание, чтобы папа Франциск поддержал украинскую формулу мира.

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На переговорах в Ватикане между президентом Украины Владимиром Зеленским и папой римским Франциском обозначились явные разногласия в вопросе о возможной посреднической роли Ватикана в деле урегулирования войны России против Украины. После аудиенции у Франциска Зеленский в интервью итальянскому телевидению вечером 13 мая заявил: "Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы Ватикан поддержал нашу формулу мира".

Зеленский также дал понять, что не видит Ватикан в роли посредника в Украине. "При всем уважении к Его Святейшеству, нам посредники не нужны. Нам нужен справедливый мир. Мы приглашаем папу и всех других лидеров выступить за справедливый мир, но сначала мы должны разобраться со всем остальным", - сказал украинский президент. По поводу возможности переговоров о мире с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил, что ему не о чем с ним говорить.

Напряженная атмосфера на переговорах Зеленского и папы римского

Между тем ватиканский портал Vatikan News распространил кадры встречи украинского президента с папой, на которых видно, что Зеленский сел перед понтификом и не встал, чтобы поприветствовать другого человека, хотя Франциск продолжал стоять. На этом видео и фотографиях, запечатлевших длительные переговоры Зеленского с папой, в ходе которых перед Зеленским лежали на столе бумаги с подробными тезисами, видно, что понтифик и его гость испытывают напряжение.

В то же время стороны, по всей видимости, достигли единодушия в вопросе о гуманитарном посредничестве Святого Престола в вопросе о насильственно вывезенных в Россию украинских детях. По словам Зеленского, данный вопрос в ходе переговоров был выделен в отдельную тему.

По сообщениям из Ватикана, Зеленский после встречи с папой провел переговоры и с министром иностранных дел Ватикана Полом Галлахером. О содержании этих переговоров ничего не известно.

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