Опрос: Большинство немцев - за переговоры Украины и России

Лишь 27 процентов немцев выступают против переговоров об урегулировании войны в Украине. Большинство немцев против приема Украины в НАТО в настоящее время, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Через год и три месяца после начала войны, развязанной Россией против Украины, большинство немцев выступает за переговоры между Киевом и Москвой. Незадолго до возможного визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского 55 процентов опрошенных выступили за переговоры и лишь 28 процентов против, свидетельствуют обнародованные в пятницу, 12 мая, результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Большинство немцев также негативно относятся к требованию Зеленского принять Украину в НАТО. Как следует из результатов опроса, 54 процента респондентов отвергают это требование и лишь 27 процентов считают, что Украине следует дать соответствующее обещание в настоящее время.

Прием Украины в НАТО

Владимир Зеленский в июле примет участие в саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе. Он надеется на то, что на этой встрече Украине будет открыт путь в Североатлантический альянс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) только в апреле заявлял, что ни в Украине, ни в Европе, ни в НАТО большинство населения не поймет, если Киев не получит "абсолютно заслуженного приглашения" в НАТО.

В то же время для правительства ФРГ вопрос о приеме Украины в альянс в настоящее время не стоит на повестке дня.

14 мая Зеленский от имени украинского народа получит в Ахене престижную Международную премию имени Карла Великого. Будет ли Зеленский лично присутствовать в Ахене, неясно. Неизвестно также, посетит ли он до этого Берлин для встречи с Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Не исключено, что до Германии Зеленский также посетит Италию и получит аудиенцию у папы римского Франциска.

Смотрите также: