Власти: Свыше 20 пострадавших при ударе РФ около Днепра

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 июня.

На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 июня (время московское).

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Число пострадавших в результате российского ракетного удара по пригороду Днепра выросло до 22 человек, включая 5 детей, сообщил руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, из-под завалов достали погибшего ребенка. Два двухэтажных дома, между которыми попала ракета, частично разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, автомобили, магазин и газопроводы, указал Лысак.

Ночью под артиллерийский обстрел попал Никополь, добавил глава Днепропетровской обладминистрации. Жертв нет, однако повреждены 3 многоэтажных здания, помещение ресторана и линии электропередачи, отметил Лысак.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин мог обострить вражду с министерством обороны РФ с целью преуменьшить значение своего конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Руководитель "Группы Вагнера" ранее заявил, что российские военнослужащие по приказу Минобороны РФ заложили "сотни противотанковых мин" на путях отхода его боевиков из Бахмута. Кроме того, близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен утверждал, что его конфликт с Кадыровым исчерпан.

"Пригожин, вероятно, обвинил Минобороны в попытке уничтожить боевиков "Группы Вагнера", а Кремль - в создании конфликта с чеченскими командирами, чтобы быстро переориентировать российскую дискуссию обратно на обычные объекты своего гнева - российское военное и политическое руководство", - указывают аналитики. Кроме того, основатель ЧВК "Вагнер", судя по всему, стремится сплотить провоенные ультранационалистические группы, в частности Кадырова и чеченских командиров, чтобы они присоединились к нему в подобной критике, отмечают эксперты ISW.

Власти Киева: Сбиты все летевшие на столицу ракеты и дроны

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Ночью Украина подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет, запущенных из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, ни один из них не достиг столицы, система противовоздушной обороны уничтожила все воздушные цели, которые направлялись к городу, объяснил Попко.

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За прошедшие сутки Россия нанесла 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областям, в частности, применив ОТРК "Искандер", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. "Одна ракета "Искандер-К" попала по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети", - уточняется далее в документе. По данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла также 30 авиационных ударов и совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на этих фронтах состоялось 23 боевых столкновения, отмечается в сводке.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 - по зенитно-ракетным комплексам противника, пишет Генштаб ВСУ.

За сутки ВСУ было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА, а также 2 ударных дрона типа "Ланцет". Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за прошедшие сутки поразили также пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника, говорится в сводке.

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В Джанкое сбит беспилотник, сообщил советник "главы" оккупированного Крыма Олег Крючков. По его предварительной информации, повреждено остекление в нескольких домах частного сектора. О пострадавших не сообщается.

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Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. В Киеве она действует с 01.48, в западных регионах - с 02.35, следует из официальной карты оповещений.

Пекин предлагает Киеву задействовать все средства для прекращения войны

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Министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предложил тому задействовать "все возможные средства" для окончания войны с Россией, а также пообещал расширить связи военного руководства его страны с Киевом. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Россия за время проведения "специальной военной операции" не достигла заявленных целей, первоначальный план действий был нереальным, заявил депутат Госдумы из фракции "Единой России", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции Константин Затулин. Некоторые из них, по его мнению, уже "потеряли смысл".

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Шебекино Фото: TASS/dpa/picture alliance

Местные власти никак не помогали жителям города Шебекино и приграничных сел Белгородской области, когда там начались военные действия. Такое заявление сделал доброволец, называющий себя "начальником штаба РДК" Александром с позывным "Фортуна", в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live".

"Местное население начало хаотично убегать в Белгород, им не была организована эвакуация со стороны правительства Белгородской области. (…) По большому счету приграничные села и Шебекино в полузаброшенном виде. Никому это не надо, никто не собирается их удерживать, защищать", - утверждает он.

По словам собеседника журналистов, военные цели РДК заключаются в оттягивании на себя российских войск с приграничных территорий и с фронта. Сейчас практически весь РДК - "несколько сотен человек" - находится на территории РФ, говорит он. Потерь у добровольцев, за исключением имеющих легкие ранения, нет, добавил мужчина.

Десятки мирных жителей пострадали от российского удара по Днепру

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Сергей Лысак заявил о не менее 20 пострадавших от удара российской ракеты по пригороду Днепра. Среди них - пять детей. По данным украинских властей, ракета взорвалась между двумя жилыми домами. В результате здания обрушились, вспыхнул пожар.

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В результате российского обстрела разрушен двухэтажный жилой дом в Подгородненской общине вблизи города Днепра, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По первоначальным данным, пострадали шесть человек, среди которых ребенок, под завалами дома находятся люди.

Офис Зеленского: Киеву не хватает оружия для наступления

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Украинское контрнаступление еще не началось из-за нехватки у Киева важных вооружений и боеприпасов, необходимых, чтобы вернуть себе оккупированную Россией территорию. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью британской газете The Times . "Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что имеется в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки, так что, вероятно, у нас их сейчас недостаточно", - сказал украинский дипломат.

Ранее, 2 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что США, а также их союзники и партнеры уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Хроника событий 3 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

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