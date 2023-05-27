"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

ЧВК "Вагнер" с 25 мая начала покидать украинский Бахмут, утверждает владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин. Незадолго до данного объявления с ним вышло продолжительное интервью прокремлевского политтехнолога Константина Долгова, в котором Пригожин озвучил потери среди бойцов ЧВК после многомесячной кровопролитной кампании по захвату украинского города. По его словам, в ходе штурмов Бахмута в рядах ЧВК "Вагнер" погибло не менее 20 тысяч человек.

В последнее время Пригожин, ставший чуть ли не главным ньюсмейкером войны, неоднократно напрямую атаковавшим и министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, повторил резкую критику в адрес руководства армии и российских властей. Насколько тирады Пригожина вредят политической системе в России и представляет ли он проблему для высшего руководства, прежде всего, для президента Владимира Путина? О том, как и зачем Пригожин все чаще выходит на публику, DW поговорила с экспертами.

"Путин позволяет ему говорить критически"

У Пригожина с Кремлем есть негласное взаимопонимание касательно той роли, которую бизнесмен исполняет, говорят эксперты. "До сих пор его роль заключалась в усилении эскалации. Путин позволяет ему говорить критически, возможно, чтобы обслуживать определенную группу населения", - говорит в интервью DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister).

Украинский Бахмут после многомесячных боев за город Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Аудитория Пригожина - это сторонники тотальной мобилизации и более высокого градуса милитаризации, считает Иван Фомин, сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне. "В этом смысле он компенсирует Путина, который занимает половинчатую позицию: не называет войну "войной", не переводит экономику на военные рельсы. Но в обществе есть группа людей, для которых это важно, и Пригожин артикулирует их позицию, это его ниша", - говорит Фомин. В некотором смысле "Пригожин заполнил вакуум, оставленный умершим политиком Владимиром Жириновским", а именно "произносит вещи, которые расходились с позицией Кремля, но в целом резонировали с мнением какой-то части электората", объясняет Фомин. "Он себе нашел публичную нишу - правдоруб-убийца, так сказать", - заметил и политолог Аббас Галлямов.

Новая риторика Пригожина - его "антиэлитный месседж"

Риторика Пригожина содержательно и стилистически в целом близка к путинской, особенно когда речь заходит о врагах: "И тут он безжалостен, циничен, аморален, действует из принципа à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне. - Ред.), только усиливает риторику (Путина. - Ред.) за счет мата, смакования тем смерти, пыток, анальной темы, на которой он зациклен", - замечает Галлямов. Новое в риторике Пригожина - это его антиэлитный месседж. "Путин себе его позволить не может, хотя 25 лет назад, когда он шел во власть, тоже использовал такие элементы, отрицая 90-е, пусть, строго говоря, он сам из них вырос", - анализирует российский политолог, живущий в эмиграции.

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Майстер, так же как и Галлямов, отмечает антиэлитный посыл Пригожина: "Он высказывается против элит, а себя выдает за голос из народа. Но это - критика методов войны, которую можно было бы вести, по его мнению, еще жестче". Содержательно Пригожин, как был, так и остается сторонником партии войны, добавляет Майстер, напоминая о высказанном в последнем интервью предложении Пригожина перенять опыт милитаризации Северной Кореи. "Он критикует же не саму войну, а то, каким образом она ведется - он же зарабатывает на ней", - замечает Майстер.

"Внесистемный игрок" Пригожин, "похожий на шута"

Анализируя роль Пригожина в путинской политической системе, эксперты разошлись во мнениях о роли в ней владельца ЧВК "Вагнер". "Он системный внесистемный игрок, - говорит Иван Фомин из CEPA. - Он находится за рамками системы, и в этом - его роль в системе. Он похож на шута - он выведен за рамки формальных иерархий. И это не баг системы, а ее фича (не ошибка, а особенность. - Ред.)". Фомин полагает, что взлет Пригожина - это "реакция системы на некоторые ее собственные недостатки, в частности, на то, что государство оказалось крайне неэффективным, когда ввязалось в эту войну".

Особое место Пригожина в российской политической системе отмечает и Штефан Майстер. "Мы же знаем, что некоторым позволено говорить вещи, за которые большинство простых россиян попало бы уже на 10 лет в тюрьму. Пригожин может дать команду уничтожить кого-то кувалдой и все равно считается героем", - говорит Майстер. Такие свободы даются ему за пользу, которую он приносит. "Неужели Путину невыгодно, что кто-то возлагает вину за провал в войне с Украиной на Герасимова и Шойгу?", - задается вопросом Майстер. Для режима, по его мнению, "это вполне комфортная ситуация, когда игроки нападают друг на друга. Система использует его (Пригожина. - Ред.), а он - ее".

Полезность владельца ЧВК "Вагнер" политической системе в России заключается еще в том, что он отчасти компенсирует дефицит коммуникации "снизу вверх" к высшему руководству РФ, говорит Фомин. "Из своей отчасти шутовской, блатной, отчасти скандальной позиции Пригожин проговаривает то, что, вероятно, дойдет наверх", - говорит Фомин.

"Повар Путина" рушит режим изнутри?

Аббас Галлямов согласен с тем, что Пригожин нужен Путину и тот его терпит, потому что "он и правда воюет лучше, чем министерство обороны". Вместе с тем Пригожин, хоть и вырос из системы, превратился в антисистемного игрока и разрушает политическую систему, которую построил Путин в России, уверен политолог. "Он ее критикует изнутри - это же не Навальный, а "патриот". К нему многие прислушаются. Он предлагает модель поведения для элит в духе: "Хватит слушаться начальства, действуйте сами, на свой страх и риск". И поскольку он добивается успеха с ее помощью, то это заразная штука", - полагает Аббас Галлямов.

Известное выступление Пригожина со словами: "Шойгу, Герасимов, где, с.ка, боеприпасы?" Фото: Wagner Group/Zuma/IMAGO

Российский президент, вполне вероятно, оказался в ситуации, когда наличие Пригожина в системе представляет для него проблему без "оптимального решения". "Да, Пригожин может принести какой-то военный успех в клюве, но непонятно, чего от него больше - пользы или вреда. Он одной рукой режим стабилизирует, а другой - разрушает, уничтожая иерархии. Кто будет слушаться Герасимова и Шойгу, которых Пригожин публично матом кроет? Кто будет слушаться администрацию президента, которую тот назвал то сборищем американских агентов, то клоунами со Старой площади?", - замечает Аббас Галлямов.

Представляет ли Пригожин угрозу для Путина?

Непосредственной угрозы для Путина Пригожин, как минимум, в краткосрочной перспективе не представляет, уверены опрошенные DW эксперты. "Не думаю, что он (Пригожин. - Ред.) представляет проблему для Путина. Скорее, его последние заявления показывают, под каким давлением он сам находится", - говорит Майстер. Пригожин зависим от Кремля, у него не осталось никаких других ресурсов, кроме, собственно, ЧВК "Вагнер" и его каналов в социальных сетях, через которые он, в свою очередь, пытается получить административный ресурс, добавляет немецкий политолог.

Аббас Галлямов Фото: DW

Можно представить сценарий, при котором Пригожин может стать угрозой для путинского режима и лично Путина и попытаться занять его место, но этот сценарий, по сути, коллапса государственных институтов, говорит Иван Фомин. "И я не знаю, дойдет ли до этого и как скоро". С ним в оценке конечных политических перспектив Пригожина согласен и Галлямов: "Президент Пригожин - это президент апокалипсиса. В качестве депутата люди еще могут захотеть такого правдоруба иметь".

Публичность Пригожина - признак слабости

Нарастающая публичность владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, скорее, свидетельство его сокращающегося влияния, уверены эксперты. В административном аппарате у него точек опоры не осталось, поэтому он все чаще идет в публичное поле, говорит Галлямов. Поддержки силового аппарата Пригожин лишился, нажив там влиятельных врагов, так что он еще больше зависит от расположения одного человека в России, говорит Штефан Майстер из DGAP. "Спецслужбы и руководство армии его ненавидят. Пригожин - это, прежде всего, человек Путина, - уверен Майстер. - Также, как Рамзан Кадыров. Не будь у Кадырова защиты в лице Путина, и его бы не было". Владельцу ЧВК "Вагнер" разрешено говорить почти что угодно и действовать свободно, пока он не конфликтует с Путиным напрямую, согласен и Иван Фомин.

Пригожин скорее действовал бы вне публичного поля, если бы у него оставались каналы доступа к нужным людям, замечает сотрудник CEPA Фомин. "Он говорил об этом открыто в марте - что его спецпропуска заблокированы, его телефонные линии отрезаны. Мы знаем, что в начале года ему был закрыт доступ к тюрьмам, где он вербовал существенную часть бойцов для ЧВК. То, что он все больше заметен в публичном поле, говорит, что его влияние не растет, а сокращается", - делает вывод аналитик CEPA.

Создав себе образ демонической и влиятельной фигуры, в реальных политических конфликтах Пригожин не всегда выходит победителем, замечает Фомин. "Из конфронтации с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не могу сказать, что он вышел победителем, да и из конфронтации с Шойгу - скорее, они пришли к решению. Сейчас он выходит из Бахмута, и вообще непонятно, насколько он останется важным в военной кампании", - заключил Иван Фомин.

Майстер считает Пригожина "медийным пузырем, надутым социальными сетями, на которые мы сильно реагируем". "Он недостаточно независим, и мы видим, что создаются другие структуры, похожие на ЧВК "Вагнер", так что он не будет единственным или самым важным. Стоит ему начать делать что-то, что не устраивает систему, и его выкинут из нее", - резюмировал Майстер.

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