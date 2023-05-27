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Евгений Пригожин объявляет о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута, фото 25 мая 2023 года
Евгений Пригожин объявляет о выходе ЧВК "Вагнер" из БахмутаФото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS
КонфликтыРоссия

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

Михаил Бушуев
16 мин. назад

Евгений Пригожин публично атакует Шойгу и Герасимова. Насколько его нападки вредят Путину и политической системе в РФ? DW обсудила поведение владельца ЧВК "Вагнер" с экспертами.

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 ЧВК "Вагнер" с 25 мая начала покидать украинский Бахмут, утверждает владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин. Незадолго до данного объявления с ним вышло продолжительное интервью прокремлевского политтехнолога Константина Долгова, в котором Пригожин озвучил потери среди бойцов ЧВК после многомесячной кровопролитной кампании по захвату украинского города. По его словам, в ходе штурмов Бахмута в рядах ЧВК "Вагнер" погибло не менее 20 тысяч человек.

В последнее время Пригожин, ставший чуть ли не главным ньюсмейкером войны, неоднократно напрямую атаковавшим и министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, повторил резкую критику в адрес руководства армии и российских властей. Насколько тирады Пригожина вредят политической системе в России и представляет ли он проблему для высшего руководства, прежде всего, для президента Владимира Путина? О том, как и зачем Пригожин все чаще выходит на публику, DW поговорила с экспертами.

"Путин позволяет ему говорить критически"

У Пригожина с Кремлем есть негласное взаимопонимание касательно той роли, которую бизнесмен исполняет, говорят эксперты. "До сих пор его роль заключалась в усилении эскалации. Путин позволяет ему говорить критически, возможно, чтобы обслуживать определенную группу населения", - говорит в интервью DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister).

Украинский Бахмут после многомесячных боев за город, фото 21 мая 2023 года
Украинский Бахмут после многомесячных боев за городФото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Аудитория Пригожина - это сторонники тотальной мобилизации и более высокого градуса милитаризации, считает Иван Фомин, сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне. "В этом смысле он компенсирует Путина, который занимает половинчатую позицию: не называет войну "войной", не переводит экономику на военные рельсы. Но в обществе есть группа людей, для которых это важно, и Пригожин артикулирует их позицию, это его ниша", - говорит Фомин. В некотором смысле "Пригожин заполнил вакуум, оставленный умершим политиком Владимиром Жириновским", а именно "произносит вещи, которые расходились с позицией Кремля, но в целом резонировали с мнением какой-то части электората", объясняет Фомин. "Он себе нашел публичную нишу - правдоруб-убийца, так сказать", - заметил и политолог Аббас Галлямов.

Новая риторика Пригожина - его "антиэлитный месседж"

Риторика Пригожина содержательно и стилистически в целом близка к путинской, особенно когда речь заходит о врагах: "И тут он безжалостен, циничен, аморален, действует из принципа à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне. - Ред.), только усиливает риторику (Путина. - Ред.) за счет мата, смакования тем смерти, пыток, анальной темы, на которой он зациклен", - замечает Галлямов. Новое в риторике Пригожина - это его антиэлитный месседж. "Путин себе его позволить не может, хотя 25 лет назад, когда он шел во власть, тоже использовал такие элементы, отрицая 90-е, пусть, строго говоря, он сам из них вырос", - анализирует российский политолог, живущий в эмиграции.

Штефан Майстер
Штефан МайстерФото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Майстер, так же как и Галлямов, отмечает антиэлитный посыл Пригожина: "Он высказывается против элит, а себя выдает за голос из народа. Но это - критика методов войны, которую можно было бы вести, по его мнению, еще жестче". Содержательно Пригожин, как был, так и остается сторонником партии войны, добавляет Майстер, напоминая о высказанном в последнем интервью предложении Пригожина перенять опыт милитаризации Северной Кореи. "Он критикует же не саму войну, а то, каким образом она ведется - он же зарабатывает на ней", - замечает Майстер.

"Внесистемный игрок" Пригожин, "похожий на шута"

Анализируя роль Пригожина в путинской политической системе, эксперты разошлись во мнениях о роли в ней владельца ЧВК "Вагнер". "Он системный внесистемный игрок, - говорит Иван Фомин из CEPA. - Он находится за рамками системы, и в этом - его роль в системе. Он похож на шута - он выведен за рамки формальных иерархий. И это не баг системы, а ее фича (не ошибка, а особенность. - Ред.)". Фомин полагает, что взлет Пригожина - это "реакция системы на некоторые ее собственные недостатки, в частности, на то, что государство оказалось крайне неэффективным, когда ввязалось в эту войну".

Особое место Пригожина в российской политической системе отмечает и Штефан Майстер. "Мы же знаем, что некоторым позволено говорить вещи, за которые большинство простых россиян попало бы уже на 10 лет в тюрьму. Пригожин может дать команду уничтожить кого-то кувалдой и все равно считается героем", - говорит Майстер. Такие свободы даются ему за пользу, которую он приносит. "Неужели Путину невыгодно, что кто-то возлагает вину за провал в войне с Украиной на Герасимова и Шойгу?", - задается вопросом Майстер. Для режима, по его мнению, "это вполне комфортная ситуация, когда игроки нападают друг на друга. Система использует его (Пригожина. - Ред.), а он - ее".

Полезность владельца ЧВК "Вагнер" политической системе в России заключается еще в том, что он отчасти компенсирует дефицит коммуникации "снизу вверх" к высшему руководству РФ, говорит Фомин. "Из своей отчасти шутовской, блатной, отчасти скандальной позиции Пригожин проговаривает то, что, вероятно, дойдет наверх", - говорит Фомин.

"Повар Путина" рушит режим изнутри?

Аббас Галлямов согласен с тем, что Пригожин нужен Путину и тот его терпит, потому что "он и правда воюет лучше, чем министерство обороны". Вместе с тем Пригожин, хоть и вырос из системы, превратился в антисистемного игрока и разрушает политическую систему, которую построил Путин в России, уверен политолог. "Он ее критикует изнутри - это же не Навальный, а "патриот". К нему многие прислушаются. Он предлагает модель поведения для элит в духе: "Хватит слушаться начальства, действуйте сами, на свой страх и риск". И поскольку он добивается успеха с ее помощью, то это заразная штука", - полагает Аббас Галлямов.

Евгений Пригожин в Бахмуте, 5 мая 2023 года
Известное выступление Пригожина со словами: "Шойгу, Герасимов, где, с.ка, боеприпасы?"Фото: Wagner Group/Zuma/IMAGO

Российский президент, вполне вероятно, оказался в ситуации, когда наличие Пригожина в системе представляет для него проблему без "оптимального решения". "Да, Пригожин может принести какой-то военный успех в клюве, но непонятно, чего от него больше - пользы или вреда. Он одной рукой режим стабилизирует, а другой - разрушает, уничтожая иерархии. Кто будет слушаться Герасимова и Шойгу, которых Пригожин публично матом кроет? Кто будет слушаться администрацию президента, которую тот назвал то сборищем американских агентов, то клоунами со Старой площади?", - замечает Аббас Галлямов.

Представляет ли Пригожин угрозу для Путина?

Непосредственной угрозы для Путина Пригожин, как минимум, в краткосрочной перспективе не представляет, уверены опрошенные DW эксперты. "Не думаю, что он (Пригожин. - Ред.) представляет проблему для Путина. Скорее, его последние заявления показывают, под каким давлением он сам находится", - говорит Майстер. Пригожин зависим от Кремля, у него не осталось никаких других ресурсов, кроме, собственно, ЧВК "Вагнер" и его каналов в социальных сетях, через которые он, в свою очередь, пытается получить административный ресурс, добавляет немецкий политолог.

Аббас Галлямов
Аббас ГаллямовФото: DW

Можно представить сценарий, при котором Пригожин может стать угрозой для путинского режима и лично Путина и попытаться занять его место, но этот сценарий, по сути, коллапса государственных институтов, говорит Иван Фомин. "И я не знаю, дойдет ли до этого и как скоро". С ним в оценке конечных политических перспектив Пригожина согласен и Галлямов: "Президент Пригожин - это президент апокалипсиса. В качестве депутата люди еще могут захотеть такого правдоруба иметь".

Публичность Пригожина - признак слабости

Нарастающая публичность владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, скорее, свидетельство его сокращающегося влияния, уверены эксперты. В административном аппарате у него точек опоры не осталось, поэтому он все чаще идет в публичное поле, говорит Галлямов. Поддержки силового аппарата Пригожин лишился, нажив там влиятельных врагов, так что он еще больше зависит от расположения одного человека в России, говорит Штефан Майстер из DGAP. "Спецслужбы и руководство армии его ненавидят. Пригожин - это, прежде всего, человек Путина, - уверен Майстер. - Также, как Рамзан Кадыров. Не будь у Кадырова защиты в лице Путина, и его бы не было". Владельцу ЧВК "Вагнер" разрешено говорить почти что угодно и действовать свободно, пока он не конфликтует с Путиным напрямую, согласен и Иван Фомин.

Пригожин скорее действовал бы вне публичного поля, если бы у него оставались каналы доступа к нужным людям, замечает сотрудник CEPA Фомин. "Он говорил об этом открыто в марте - что его спецпропуска заблокированы, его телефонные линии отрезаны. Мы знаем, что в начале года ему был закрыт доступ к тюрьмам, где он вербовал существенную часть бойцов для ЧВК. То, что он все больше заметен в публичном поле, говорит, что его влияние не растет, а сокращается", - делает вывод аналитик CEPA.

Создав себе образ демонической и влиятельной фигуры, в реальных политических конфликтах Пригожин не всегда выходит победителем, замечает Фомин. "Из конфронтации с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не могу сказать, что он вышел победителем, да и из конфронтации с Шойгу - скорее, они пришли к решению. Сейчас он выходит из Бахмута, и вообще непонятно, насколько он останется важным в военной кампании", - заключил Иван Фомин.

Майстер считает Пригожина "медийным пузырем, надутым социальными сетями, на которые мы сильно реагируем". "Он недостаточно независим, и мы видим, что создаются другие структуры, похожие на ЧВК "Вагнер", так что он не будет единственным или самым важным. Стоит ему начать делать что-то, что не устраивает систему, и его выкинут из нее", - резюмировал Майстер.

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Пригожин - угроза для Путина?

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