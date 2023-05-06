"Агентство": ЧВК "Вагнер" управляется из Москвы

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

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Слова Евгения Пригожина о получении "впервые за все это время" боевого распоряжения от Минобороны с обещанием предоставить боеприпасы и разрешением действовать в Бахмуте так, как ЧВК "считает нужным", являются первым доказательством того, что "Группой Вагнера" управляют именно российские власти, пишет "Агентство" . Издание напоминает, в частности, что из утечки секретных документов Пентагона известно, что Пригожин просил вмешаться в конфликт ЧВК с Минобороны лично президента Владимира Путина, а в феврале состоялась личная встреча Путина с Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу. "Проигрыш Минобороны в противостоянии с Пригожиным закрепляет его особый статус в российской системе власти. На распространенном в пятницу видео основатель ЧВК позволил себе то, что не может позволить никто другой - он обматерил федерального министра", - отмечает "Агентство".

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По данным издания "Страна" , накануне во время работ по обезвреживанию боеприпасов в Херсонской области, помимо шестерых работников ГСЧС, о чем сообщалось ранее, также погибли три сотрудника Государственной погранслужбы Украины. Еще три сотрудника ГСЧС получили ранения и госпитализированы. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, трагедия произошла в аэропорту поселка Чернобаевка, когда россияне сбросили на пиротехническую группу взрывной предмет с беспилотника.

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Российские войска продолжают усиливать переброску техники через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожской области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Опять большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области. Ежедневно интенсивность растет", - написал он в Telegram, приложив видеозапись, на которой видно перемещение военной техники.

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" получит боеприпасы

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Наемники "Группы Вагнера" и Евгений Пригожин Фото: CONCORD via REUTERS

Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что минувшей ночью эта ЧВК "впервые за все это время" получила боевое распоряжение о выдаче боеприпасов. Аудиозапись с его заявлением опубликовал Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина". "Нам обещают дать боеприпасы и вооружение, сколько нам требуется для продолжения военных действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмуте. - Ред.), как считаем нужным", - заявил Пригожин, добавив, что курировать взаимодействие наемников с Минобороны РФ будет бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. При этом Пригожин не уточнил, будет ли он выполнять свое обещание передать 10 мая позиции в Бахмуте чеченскому спецназу "Ахмат".

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В России наблюдается самая большая нехватка рабочей силы за последние десятилетия, констатируют в Минобороны Великобритании. В сообщении ведомства приводятся данные российского Центробанка, который опросил 14 тысяч работодателей и выяснил, что количество свободных работников снизилось до уровня 1998 года.

По данным британской разведки, только в 2022 году Россию покинули до 1,3 млн человек. А за последние три года из-за пандемии и войны против Украины население РФ сократилось на 2 млн человек больше, чем ожидалось. "Мобилизация, исторически высокая эмиграция, стареющее и убывающее население ограничивают предложение рабочей силы", - говорится в отчете.

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Российская стратегическая авиация нанесла ночью удар пятью сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 по Николаевской области и одной - по Херсонской, сообщило украинское оперативное командование "Юг" . Зафиксировано попадание в промышленный объект, из людей никто не пострадали, отмечается в сообщении.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в котором сказал ему держать оборону до тех пор, пока подразделения чеченского спецназа "Ахмат" не займут позиции под Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что отведет своих наемников из-под Бахмута 10 мая.

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Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. По предварительным данным, ракета C-300 попала по территории автопарка, пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов . Пострадали 5 человек: три женщины получили взрывные травмы, двое мужчин - относительно легкие ранения. Сейчас на месте работают все экстренные службы, указал Синегубов.

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В ночь на 7 мая попало под обстрел село Сподарюшино Грайворонского городского округа, сообщает в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков . По его словам, в результате были повреждены газопровод и линии электропередач (ЛЭП). Также сильно пострадало одно частное домовладение: "разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша". Из жителей села никто не пострадал.

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В ночь на 7 мая Россия обстреляла Никополь с применением тяжелой артиллерии, пишет в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак . По его сведениям, по городу было выпущено более 10 снарядов, в результате обстрелов погибла 72-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждения получили 7 частных домов и один многоэтажный дом, в здании общежития колледжа выбиты стекла. "Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей", - пишет Лысак.

ВСУ: Россия вывозит жителей Энергодара в Бердянск и Приморск

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За последние сутки Россия нанесла по территории Украины 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, было нанесено 48 авиаударов и совершено 77 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов Украины, передает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Из документа следует, что российская сторона продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак", - сообщают в Генштабе ВСУ .

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия продолжает оборонительные действия.

На территории ЗАЭС в Энергодаре Фото: Str./AFP/Getty Images

В то же время Россия вывозит жителей находящегося в российской оккупации Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха, говорится в сводке. "Эвакуации подлежат люди, имеющие русские паспорта. Причем в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - отмечает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по российскому зенитно-ракетному комплексу, указывается в сводке.

Кроме того, ВСУ уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных дронов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии украинских войск поразили один пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, подчеркивается в документе.

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Ночью в в небе над Киевом был обнаружен и уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат российских сил, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, заявил "губернатор" города в аннексированном Крыму Михаил Развожаев. По его словам, один дрон потерял управление и упал в лесополосе, еще два были сбиты над морем. Развожаев обвинил Украину в запуске более 10 беспилотников на полуостров.

ISW: Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и создают условия для обвинения Минобороны в любых неудачах РФ в районе Бахмута, говорится в очередном бюллетене американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). Пригожин накануне заявил, что наемники ЧВК передадут свои позиции в этом украинском городе чеченскому спецназу. Кадыров в тот же день опубликовал письмо к президенту России Владимиру Путину с запросом о переводе подразделений чеченского спецназа в Бахмут. Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова и могло быть застигнуто врасплох их высказываниями, указывают аналитики.

Потенциальное развертывание сил "Ахмата" в Бахмуте может в некоторой степени увеличить боевую мощь России, однако слова Кадырова о предполагаемом быстром продвижении чеченского спецназа и занятии города "за считанные часы", являются "типичным кадыровским хвастовством" и игнорируют тактическую ситуацию на месте, отмечают эксперты ISW. По их данным, в течение 2023 года силы "Ахмата" были развернуты по всей территории Украины, в основном в районе Белогоровки Луганской области и в отдельных районах на юге, но не принимали участия в решающих наступательных операциях.

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За истекшие сутки российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территориальных общин Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 84 взрыва. В Белопольской общине загорелся частный дом, информацию о последствиях обстрелов в Великописаревской, Знобь-Новгородской, Миропольской, Новослободской и Эсманской общинах власти региона не привели.

Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встревожен ситуацией в окрестностях Запорожской АЭС, с марта 2022 года находящейся под контролем российских войск. Общая ситуация в районе крупнейшей в Европе АЭС "становится все более непредсказуемой и потенциально опасной", - говорится в заявлении Гросси. "Мы должны немедленно действовать, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси особо выделил необходимость защиты объекта. "Я буду и впредь настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет и впредь делать все возможное для обеспечения ядерной безопасности и сохранности на станции", - добавил он.

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В Николаеве с разницей в несколько минут прогремели 3 взрыва, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он не привел подробности, однако выразил надежду, что взрывы являются результатом работы системы противовоздушной обороны.

ВСУ: Россия вывела в Черное море еще 4 корабля с ракетами

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Россия пополнила свою корабельную группу в Черном море еще 4 надводными ракетоносцами, сообщило оперативное командование "Юг". Теперь российские корабли в этом море несут в сумме до 32 крылатых ракет "Калибр", добавила украинская сторона. "На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок", - подчеркнули военные, призвав жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

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