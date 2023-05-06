Эксперт: Путин разрушил основы мирового ядерного порядка

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

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Вторгшись в Украину, Путин разрушил доверие, на котором держался мировой ядерный порядок, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel Зигфрид Хекер, экс-директор лаборатории в Лос-Аламосе (США), где была создана первая американская атомная бомба. Эксперт опасается, что разрушение этого доверия может вызвать неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

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Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина Александр Пермяков признал вину. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. "В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины", - заявили в СК РФ.

По версии следствия, Пермяков заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля, которое привел в действие дистанционно. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса.

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В Петербурге ввели временный запрет не только на использование беспилотников, но и на гидроциклы. Власти города объяснили этот шаг необходимостью обеспечения безопасности во время мероприятий, приуроченных к Дню Победы.

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В результате обстрела на Херсонщине во время выполнения задач по разминированию в субботу погибли 6 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку

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В течение минувших суток российские силы нанесли по территории Украины 6 ракетных ударов (в частности, по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон), 25 авиаударов и произвели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ, отмечая, что при этом были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В вечерней оперативной сводке Генштаба указывается, что основные усилия противника сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Марьинском направлениях, тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку, где за сутки совершено более 30 атак.

По данным украинского командования, авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК, уничтожены 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 2 разведывательных дрона. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции, информирует Генштаб ВСУ.

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"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - утверждают в украинской компании "Энергоатом", отмечая, что никаких изменений в ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС нет.

"Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд, - указывает оператор всех украинских АЭС. - Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки".

Молдова ограничит импорт сельхозпродукции из Украины

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Молдова намерена присоединиться к решению ЕС о временном ограничении импорта из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Об этом министр сельского хозяйства и вице-премьер Молдовы Владимир Боля сообщил во время встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в Кишиневе. "Количество отечественного зерна на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они беспокоятся, что у них не будет места для нового урожая, - приводятся в пресс-релизе слова министра. - Мы солидарны с украинским народом, который сталкивается с многочисленными испытаниями в этой войне, и решительно осуждаем зверства агрессоров. Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем аграриев обоих народов".

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"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что силы ПВО сбили над территорией полуострова украинскую баллистическую ракету. По его утверждению, ракета была выпущена украинским оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", разрушений и пострадавших нет.

По словам "советника главы Крыма" Олега Крючкова, речь идет о двух сбитых ракетах, выпущенных из ОТРК "Гром".

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Полицейские задержали в Нижегородской области подозреваемого в причастности к подрыву машины Захара Прилепина, сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения.

По информации Baza , задержан также второй подозреваемый, 33-летний уроженец Изюма Харьковской области Сергей А., который за день до покушения на Прилепина снял на сутки квартиру на окраине Нижнего Новгорода.

Украина вернула из плена 45 защитников "Азовстали"

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В результате очередного обмена военнопленными в Украину вернулись 45 защитников "Азовстали" - 42 мужчины и три женщины, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. "Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров, - указал Ермак. - Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали". В числе освобожденных, по словам главы офиса президента Украины, воин, еще до широкомасштабного вторжения оказавшийся в российском плену в ходе боев за Широкино, которые велись в сентябре 2014 - феврале 2015 года, и находившийся там 2,5 года. "Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - рассказал Андрей Ермак.

В свою очередь Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена трех летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал в ходе телефонного разговора главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли об "обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории". "Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать", - написал Залужный в Telegram.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он написал в соцсетях , что поблагодарив собеседницу за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении, поднял вопрос экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС.

По словам фон дер Ляйен, в ходе встречи речь шла о поддержке со стороны ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в связи с проведением в июне в Лондоне конференции на эту тему.

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Российские оккупационные власти заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров , предположив, что на захваченных территориях Запорожской области могут готовиться провокации. "Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ, - написал он в Telegram. - Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов".

Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

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Машина для разминирования производства швейцарской компании GCS Фото: Global Сlearance Solutions

Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) намерена до конца 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования, сообщило украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. По его информации, такие поставки предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный министерством и производителем механизированных средств разминирования GCS. "Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - отметили в Минреинтеграции.

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

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