Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.

На 436-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 5 мая (время московское).

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружений, сообщило военное ведомство. Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения войск необходимым вооружением и техникой. Несколькими часами ранее пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей основателю частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину, опубликовала видео, в котором близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен в эмоциональной манере потребовал от Минобороны обеспечить ЧВК снарядами.

Минюст РФ расширил списки "иностранных агентов"

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Минюст РФ включил новых людей и организации в реестр "иностранных агентов". Список пополнили глава международного ФБК Мария Певчих и сотрудник этой организации Георгий Албуров, а также новосибирское издание "Тайга.инфо".

Обосновывая включение Певчих в реестр Минюст, в частности, утверждает, что она "распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации" и публично поддерживала санкции против российского руководства. Албуров "распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации" и тоже поддерживал санкции.

Кроме того, "иноагентами" объявлены: ведущий "Популярной политики" Ян Матвеев, публицисты Александр Осовцов, Иван Преображенский и Владимир Пастухов, бывшая депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, волонтер Елена Агафонова, женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", кризисная группа "СК SOS".

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"Медиазона" совместно с "Русской службой Би-би-си" и командой волонтеров установили имена 22 055 россиян, погибших в ходе войны России против Украины. За последние четыре недели список погибших увеличился на 2,3 тысячи человек.

"Самую значительную долю среди потерь составляют заключенные из ЧВК "Вагнер“, которые продолжают гибнуть под Бахмутом. За все время мы насчитали более 3,7 тысячи погибших заключенных. Другая крупная категория потерь - мобилизованные. Их с осени 2022 года погибло более 2 тысяч человек", - пишет "Медиазона".

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Эвакуация из оккупированной РФ части Запорожской области затронет Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Это следует из сообщения "временно исполняющего обязанности губернатора" области Евгения Балицкого. Эксперты в ближайшее время ожидают контрнаступления ВС Украины.

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Если уйдет "старший брат" Евгений Пригожин и частная военная компания "Вагнер", то на его место в Бахмуте придет "младший брат" Рамзан Кадыров и "Ахмат". Пост с соответствующим заявлением оставлен в Telegram главы Чечни. Тот обратился к Евгению Пригожину, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу. "Неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", - говорится в записи.

Генсек Совета Европы: Мы жаждем возвращения к устойчивому миру

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала противодействовать "откату от демократии" в европейском пространстве. Ежегодный доклад Пейчинович-Бурич опубликован в Страсбурге. Эксперт указала на "жестокую, незаконную и продолжающуюся агрессию России против Украины", заявив, что она привела к чрезвычайным страданиям, включая сотни тысяч смертей, миллионы беженцев, пыткам и изнасилованиям. "Мы жаждем возвращения к миру: устойчивому миру, основанному на справедливости", - добавила она.

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Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в польское министерство иностранных дел. Дипломату вручена нота протеста в свете недавних высказываний бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, который призвал к расправе над польским послом в России. Польская сторона выразила решительный протест. Варшава ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и наказания Астахова.

Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на снаряды Украине

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Совет Европейского Союза утвердил выделение 1 миллиарда евро на приобретение боеприпасов для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах и, при необходимости, ракетах, которые будут совместно закуплены государствами-членами ЕС у предприятий европейской оборонной промышленности. Этот шаг будет способствовать "дальнейшему укреплению потенциала и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии России", подчеркнули в Брюсселе.

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Железнодорожное движение по Крымском мосту полностью восстановлено, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Движение по второму восстановленному железнодорожному пути Крымского моста было открыто 5 мая, рассказал он. Мост был поврежден в результате взрыва утром 8 октября 2022 года. Москва обвинила спецслужбы Украины в совершении террористического акта, в Киеве отвергли причастность к взрыву.

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Немецкий концерн Rheinmetall намерен предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в большом объеме, пишет деловое издание Handelsblatt. "Мы можем производить до 600 000 снарядов в год", - заявил журналистам генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) после визита комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона на завод концерна в Нижней Саксонии. В марте страны Евросоюза согласовали поставку Украине миллиона артиллерийских боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев.

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В Кремле в нынешнем году не запланирован прием по случая Дня Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году.

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Глава комитета по международным делам бундестага Германии Михаэль Рот (Michael Roth) раскритиковал решение полиции Берлина запретить демонстрацию украинских флагов на территории советских воинских мемориалов 8 и 9 мая. "Ни в коем случае нельзя приравнивать жертв к преступникам", - написал депутат в Twitter.

Воздушная тревога в Украине

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В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального портала по оповещению.

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Президент Чехии Петр Павел подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ-75. "Я горжусь тем, что чешские винтовки и пистолеты с самого начала помогали им в борьбе. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", - написал глава чешского государства в Facebook. Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой посетили Украину 28 апреля.

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В районе Феодосии и Приморского в аннексированном Крыму слышны взрывы, сообщил "советник главы" Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Он объяснил это плановым мероприятием по уничтожению боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Часть жителей 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области временно вывезут вглубь региона, заявил "временно исполняющий обязанности губернатора" области Евгений Балицкий, пообещав обеспечить единовременные выплаты, размещение и питание. Он назвал меру вынужденной, объяснив ее необходимостью обезопасить жителей прифронтовых территорий.

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Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер (Carsten Breuer) во время визита в Украину заверил министра обороны этой страны Алексея Резникова в дальнейшей поддержке Киева со стороны Берлина. Кроме того, Бройер выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие между двумя странами будет способствовать укреплению безопасности в Европе.

В свою очередь глава Минобороны Украины призвал германскую сторону присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Украины. Такой шаг стал бы значительным вкладом в развитие способностей Военно-морских сил Украины и залогом обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, отметили в украинском оборонном ведомстве.

Главы Минобороны ФРГ и Дании - на обучении украинских военных

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен посетили украинских военнослужащих, проходящих обучение в ФРГ. Берлин будет поддерживать Украину "всем, чем только возможно - до тех пор, пока это необходимо", заверил украинцев глава Минобороны Германии.

Украинские военные и танк Leopard 1 A5 Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Украинские военные обучаются в ФРГ работе с танками Leopard 1 A5. Германия вместе с Данией и Нидерландами финансирует подготовку около 100 боевых машин этого типа из промышленных запасов, отметил Писториус.

В дальнейшем на севере земли Саксония-Анхальт запланировано обучение украинских военных работе с боевыми машинами пехоты Marder, а также ведению боев в зданиях и обучение новобранцев. К настоящему времени тренировки в рамках Миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих прошли свыше 3000 человек, до конца года их число должно вырасти до 9000, отмечает агентство dpa.

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В России растет число регионов, где введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Так, подобные меры будут действовать в Республике Алтай с 5 по 10 мая, в Кемеровской и Амурской областях с 6 по 9 мая, а также в Калининградской области 9 мая.

ВСУ опровергли уничтожение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевом

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ЗРК Patriot (фото из архива) Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Воздушные силы ВСУ опровергли информацию портала Defense Express об уничтожении над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". "Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано", - объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат изданию "Суспільне".

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После недавней атаки двух неизвестных дронов на Кремль сотрудникам московского ОМОНа начали выдавать бинокли. Как сообшает Telegram-канал Baza, со ссылкой на собственные источники, полицейских, дежурящих в Центральном административном округе российской столицы, обязали таким образом следить за возможными БПЛА.

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В Польше создадут предприятие по производству и обслуживанию ракетных систем HIMARS. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак во время визита на оборонный завод Lockheed Martin. Он уточнил, что новый центр будет ориентирован не только на Польшу, но и другие европейские государства, желающие приобрести HIMARS. Предприятие должно начать работать в конце 2023 года.

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ВСУ, возможно, впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом, сообщает портал Defense Express. Он публикует фотографии обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47, которая была сбита ночью 4 мая. Вероятно, для перехвата был использован ЗРК Patriot. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

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