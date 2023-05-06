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Захар Прилепин (фото из архива, Pavel Kashaev/Russian Look/IMAGO)Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/IMAGO
ПолитикаРоссия

СК РФ: Подозреваемый в покушении на Прилепина признал вину

Екатерина Венкина
27 мин. назад

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина Александр Пермяков признал вину, сообщили в Следственном комитете РФ.

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Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина Александр Пермяков признал вину. Об этом говорится в субботу, 6 мая, в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

"В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины", - заявили в СК РФ.

По версии следствия, Пермяков заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля, которое привел в действие дистанционно. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса.

В СК РФ продолжается допрос Пермякова. "Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз", - указали в комитете.

Устанавливаются другие причастные к произошедшему

Устанавливаются другие причастные к произошедшему, квалифицированному властями РФ как теракт.

Между тем Telegram-канал 112 сообщил, что недалеко от места происшествия задержан второй подозреваемый. По данным канала, в Москве также проходят обыски по нескольким адресам.

По информации Telegram-канала Baza, второй задержанный - 33-летний уроженец Изюма Харьковской области Сергей А., который за день до покушения на Прилепина снял на сутки квартиру на окраине Нижнего Новгорода.

Автомобиль прокремлевского писателя Захара Прилепина Audi Q7 взорвался под Нижним Новгородом. В результате ЧП Прилепин был ранен, его водитель, "сотрудник" батальона "Оплот" Росгвардии 27-летний Александр Шубин, погиб. По данным источника в силовых структурах, у Прилепина - сотрясение мозга и переломы. Его прооперировали и ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказала 26 января пресс-секретарь Елизавета Кондакова, Прилепин подписал контракт с Росгвардией и воевал в Украине. 

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