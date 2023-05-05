Пригожин: ЧВК "Вагнер" передаст позиции в Бахмуте "Ахмату"

На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

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Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что 10 мая наемники этой ЧВК передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому спецназу "Ахмат". По его словам, он связывается с представителями "Ахмата", чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал". Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что "Ахмат" может сменить "вагнеровцев" в Бахмуте.

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В результате ночных российских ударов повреждены распределительные сети в семи областях Украины, сообщает министерство энергетики страны. В Днепропетровской области без света остались около 4,5 тыс. потребителей, в Сумской - более 1,5 тысячи, а также часть абонентов в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях. В сообщении министерства указывается, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются на тех участках, где позволяет ситуация с безопасностью. Вместе с тем энергетическая система работает без ограничений, без каких-либо ограничений для потребителей, отмечает украинское Минэнерго.

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По Никополю Днепропетровской области российские войска выпустили более четырех десятков снарядов из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате попадания по промышленному предприятию ранены трое работников - мужчины 48, 50 и 58 лет.

Взорвался автомобиль с Прилепиным

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В Нижегородской области взорвали машину с Захаром Прилепиным. По данным СМИ, в результате взрыва устройства, установленного под днищем автомобиля, погиб водитель сам Прилепин был ранен. Согласно информированному источнику РБК , он возвращался в Москву с захваченной Россией территории Донбасса и по дороге остановился поесть; взрыв произошел после того, как он продолжил движение. По информации Baza, машине также ехала дочь Прилепина, но она вышла за несколько минут до взрыва.

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Атака дронов на Кремль за несколько дней до 9 мая продемонстрировала уязвимость России и усилила ощущение угрозы у российского руководства, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основании данных разведки. В сообщении указывается на отмену парадов и других праздничных мероприятий в России "из соображений безопасности". Кроме того, в Лондоне полагают, что на действия российского руководства также, вероятно, повлияла возможность протестов и недовольства войной в Украине.

Торжества к 9 мая полностью отменены в шести регионах РФ и в аннексированном Крыму, еще в 21 городе не будет парада. В Москве он, скорее всего, состоится, но будет менее масштабным. Кроме того, в нескольких регионах России отменили шествие "Бессмертный полк", отмечается в сообщении британского Минобороны.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино Белгородской области. По предварительной информации, пострадал один человек.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении всем 170 членам Совета федерации РФ, поддержавшим аннексию Россией захваченных регионов Украины. Пресс-служба СБУ указывает , что поддержав в феврале 2022 года ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с "террористическими организациями" "ЛНР" и "ДНР", а также обращение президента Путина об использовании ВС РФ за пределами страны, "сенаторы способствовали реализации плана Москвы по ведению агрессивной войны против нашего государства". Российским сенаторам объявлено о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны, по которым предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Ночью по территории Украины были выпущены восемь иранских ударных дронов Shahed-136/131, сообщают Воздушные силы ВСУ , отмечая, что все эти беспилотники были сбиты силами ПВО. По данным украинского командования, удар производился с южного направления - восточного побережья Азовского моря.

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Молдова сегодня в безопасности только благодаря Украине. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду в интервью газете Financial Times . "Не думаю, что они (ВС РФ. - Ред.) остановились бы на границе", - пояснила она. По словам Санду, если бы российские войска вторглись в ее страну, как и в Украину, она бы не покинула Молдову. При таком сценарии руководство страны собиралось сконцентрировать усилия на том, чтобы помочь как можно большему числу граждан перебраться в безопасное место, например, в соседнюю Румынию, добавила она.

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За минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли город Херсон, применяя тяжелую артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня "Град", а также авиацию и беспилотники. По территории всей области был нанесен в общей сложности 71 удар, написал в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Согласно его данным, снаряды попали в жилые кварталы нескольких населенных пунктов, территорию завода в Херсоне и здание церкви в Бериславском районе. При этом два человека были ранены.

Украина подтвердила уничтожение ракеты "Кинжал" под Киевом

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Украина официально заявила, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал", выпущенную российскими войсками во время атаки на Киевскую область. По словам командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot. "Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"!" - написал Олещук в Telegram-канале. Несколькими часами ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию портала Defense Express об уничтожении ракеты "Кинжал" над Киевом.

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Не менее пяти человек пострадали в результате удара двумя управляемыми бомбами, нанесенного вечером 5 мая российским самолетом Су-35 по городу Глухов Сумской области. Кроме того, повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение, сообщило оперативное командование "Север".

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Силы воздушного командования "Восток" в ночь на 6 мая сбили в Днепропетровской области четыре боевых беспилотника, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, обломки дронов упали в Синельниковском районе, повредив две хозяйственные постройки и линию электропередач. В пяти частных домах выбиты окна.

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За прошедшие сутки российская сторона нанесла по территории Украины 8 ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершила 82 ее обстрела из ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Основные наступательные действия России сосредоточены на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там ВСУ отразили около 50 атак, говорится далее в документе. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Северском, Слобожанском и Купянском направлениях противник нанес ряд авиаударов и совершил минометные и артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов, указано в сводке.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия ведет оборонные действия, пишет Генштаб ВСУ .

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, ВСУ были уничтожены 5 дронов типа Shahed-136/131, два БпЛА типа Zala, 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и один беспилотник типа "Ланцет", следует из сводки.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения военной техники ВС РФ, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство ведения противовоздушной обороны и "пять других важных целей противника", сообщает Генштаб ВСУ.

ISW: Россия, возможно, отказалась от наступления на Бахмут

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Бахмут, 26 апреля 2023 года Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW). В очередном аналитическом обзоре говорится, что таким образом ЧВК "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин поставлены в потенциально сложное положение. Ранее Пригожин выпустил серию видеороликов, в которых в эмоциональной манере потребовал от Минобороны обеспечить ЧВК снарядами, пригрозив в противном случае вывести боевиков группировки из Бахмута с 10 мая. По мнению аналитиков ISW, гнев Пригожина позволяет предположить, что министерство обороны сместило фокус с Бахмута на другие районы боевых действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность "вагнеровцев" действовать эффективно. Однако, как отмечается, ЧВК не прекратила попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на нехватку боеприпасов.

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Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance, которую подозревают в помощи России в обходе санкций, введенных за войну против Украины, сообщил Bloomberg. В частности проверяется, не нарушала ли Binance ограничения в отношении РФ. В ответном заявлении криптобиржи ее руководство заверило, что соблюдает все американские и международные санкции.

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Административный суд Берлина отменил введенный полицией запрет на размещение украинских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в столице Германии. Об этом сообщили вечером в пятницу обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат. "Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на сейчас запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - написала в Twitter организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ. Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом.

ВСУ: Войска РФ обстреляли Бахмут фосфорными боеприпасами

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Командование Сил специальных операций ВСУ вечером 5 мая опубликовало в соцсетях видео из города Бахмута Донецкой области. "Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" - говорится в описании. В комментарии "Украинской правде" пресс-служба ССО сообщила, что в Бахмуте были применены фосфорные боеприпасы. "Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - отметили там.

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За год существования фандрейзинговой платформы United24, заработавшей 5 мая 2022 года, на счета Национального банка Украины поступило более 325 млн долларов США взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский 5 мая на саммите в Киеве, сообщила его пресс-служба.

На эти средства, среди прочего, приобрели 176 автомобилей скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских военных и машину для разминирования, законтрактовали более 3839 беспилотников, восстановили 11 мостов на освобожденных территориях юга Украины, а также основали "первый в мире флот морских дронов".

"Через United24 нашу страну поддерживают миллионы людей из свыше ста стран. В этот день мы снова благодарим всех доноров платформы, чьи взносы спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины", - сказал Зеленский. По его словам, в первый год платформа сосредоточилась на трех направлениях: "оборона и разминирование", "медицина" и "восстановление". Сейчас было решено добавить еще два направления - "образование и наука", а также "разминирование".

Переговоры по зерновой сделке зашли в тупик

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Украина, Россия, Турция и ООН не смогли достичь соглашения о выдаче разрешений для новых судов на перевозку украинского зерна, сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. При этом, по его словам, ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются. Ранее Россия пригрозила не продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будет выполнен ряд требований, касающихся экспорта ее собственного зерна и удобрений.

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

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