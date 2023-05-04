Киев: Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников

На 436-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 5 мая (время московское).

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Евгений Пригожин объявил, что из-за "снарядного голода" ЧВК "Вагнер" 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте подразделениям Минобороны РФ и выйдет из города в тыловые лагеря. "Вагнер"Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель"Вагнер", - говорится в обращении Пригожина, адресованном военному командованию, президенту и народу России.

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На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае во второй раз за последние два дня произошел взрыв и начался пожар. Как передает Telegram-канал Baza, в 8.00 в одну из установок НПЗ влетел беспилотник. Между тем РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщило, что причиной нового инцидента на Ильском НПЗ стало "самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона". По данным агентства, персонал завода эвакуирован, никто не пострадал. В свою очередь Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников НПЗ утверждает, что нефтеперерабатывающий завод атаковала группа диверсантов, который подорвали пятую установку при помощи взрывного устройства. После этого они попытались скрыться, но были задержаны.

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Потери от запрета на полеты беспилотников в регионах России могут превысить 10 млрд. рублей, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на оценки участников рынка и экспертов. Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга. К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов.

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Россия не способна защитить свои железные дороги. К такому выводу пришли аналитики разведки Минобороны Великобритании. В традиционном обзоре они отмечают, что недавнее увеличение количества аварий на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах связано с диверсиями, совершенными неизвестными лицами. "Хотя бригады железнодорожных войск способны быстро восстановить железнодорожное сообщение, эти инциденты усилят давление на силы внутренней безопасности России, которые, скорее всего, останутся неспособными полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападений", - указывается в сообщении.

Киев: Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников

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Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотных летатальных аппаратов (БПЛА) в рамках правительственной программы "Армия дронов". Об этом в эфире украинского телеканала "Рада" рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. По его словам, в Украине работают более 20 школ по обучению операторов БПЛА. На финансирование правительственного проекта "Армия дронов" по производству и применению беспилотников было собрано 325 млн долларов пожертвований от жителей разных стран мира, пояснил Федоров.

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В Днепропетровской области в ночь на 5 мая российские войска подвергли артиллерийскому обстрелу город Никополь. В результате причинен ущерб 10 частным домам и хозяйственной постройке, повреждены линия электропередач и два газопровода. Погибших и раненых не было сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В то же время, по его словам, украинским военным удалось сбить два беспилотника.

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За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили около 60 атак на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook. По остальным направлениям российская армия наступательных действий не проводила. В частности, противник перешел в оборону на авдеевском направлении.

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Владельцы ателье по пошиву мужских костюмов в Братиславе, братья-предприниматели Николас, Эрик, Марек и Патрик Муцка объявили о сборе 1,2 млн евро на приобретение танка Т-72М1 для ВСУ. За первые несколько дней акции, проходящей в рамках инициативы Dar Pre Ukrajinu ("Подарок для Украины"), удалось собрать почти 45 тысяч евро. Ожидается, что танк поступит в Украину в сентябре этого года.

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США уделяют особое внимание обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы много внимания уделяем противовоздушной обороне. У меня нет с собой точных цифр, но большинство крылатых ракет, выпущенных по Украине только за последние 48-72 часа, украинцы смогли сбить средствами ПВО, которые были предоставлены не только Соединенными Штатами, но и союзниками и партнерами. Так что мы продолжаем концентрироваться на этом", - сказал Кирби.

Сара Вагенкнехт против присуждения Зеленскому премии имени Карла Великого

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Политик из немецкой Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) назвала президента Украины Владимира Зеленского неподходящим лауреатом Международной премии имени Карла Великого. По ее словам, Европа была основана после Второй мировой войны как проект мира, и "каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась путем переговоров и компромиссного мира".

В феврале Вагенкнехт вместе с феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer), опубликовали так называемый "Манифест мира", в котором призвали прекратить военную помощь Украине и начать переговоры с Путиным. В то же время целый ряд политиков и общественных деятелей раскритиковали этот документ, а большинство крупных немецких СМИ отреагировали на него в резкой манере. От Сары Вагенкнехт отмежевались даже некоторые ее соратники по партии.

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С 2015 года из Украины в Россию могли быть вывезены сотни тысяч детей, заявили эксперты из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По их словам, за этот период имели место "многочисленные нарушения прав депортированных детей". По самым низким оценкам было вывезено не менее 20 тыс. детей, но в реальности цифры могут быть в десять раз выше, пишет агентство AFP.

Согласно отчету, Россия "использовала юридические и политические меры для предоставления российского гражданства некоторым из этих детей и облегчения их устройства в приемные семьи".

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором на фоне больше десятка трупов вновь пожаловался на нехватку боеприпасов и потребовал их от министерства обороны. Пригожин, крича и с использованием большого количества мата, обратился к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, заявив о нехватке 70 процентов боеприпасов. "Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это", - сказал Пригожин.

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Российская сторона не предоставляла Украине никакой информации о вывезенных из страны детях и их местонахождении, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр. Ни об усыновленных, ни об находящихся там детях, ни информации, где они находятся и в каких условиях. То есть от них информация к нам не поступает", - сказал он.

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В течение прошедших суток российские силы совершили 14 обстрелов приграничных районов Сумской области Украины, сообщила военная администрация области. В общей сложности было зафиксировано около 90 взрывов, в Новослободской общине был ранен местный житель.

В Украине разыскивают 7000 пропавших без вести

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В Украине разыскивают более 7000 гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. "Чуть более 7000 человек сейчас мы разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам, в Офис уполномоченного, для того чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% - гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем", - сообщил Котенко.

ВСУ сбили над Киевом потерявший управление Bayraktar

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Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат (БпЛА) Bayraktar, потерявший управление, сообщило командование воздушных сил Украины. "4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - говорится в заявлении командования.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, падение обломков спровоцировало пожар на первом этаже четырехэтажного торгового центра в Соломенском районе Киева. Взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров, написал Кличко. Пожар на месте падения обломков БПЛА был оперативно потушен.

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

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