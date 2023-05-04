  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Гааге
Владимир Зеленский в ГаагеФото: Yves Herman/Pool/Reuters
ПолитикаУкраина

Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Выступая в Гааге, президент Украины заявил о необходимости вынести конкретные приговоры виновным в военных преступлениях, включая руководство РФ.

https://p.dw.com/p/4QtCl

Вопрос привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлениях и геноциде украинского народа является принципиальным для Украины, заявил в ходе визита в Нидерланды в четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский. "Для нас результат - это исключительно конкретные приговоры всем российским военным преступникам, включая высшее руководство страны-агрессора", - подчеркнул Зеленский.

Он высоко оценил работу Международного уголовного суда (МУС) в этом направлении и отметил важность выдачи этим судом ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей. "Эти преступления нуждаются в особом, первоочередном внимании. Следует усилить давление на Россию, чтобы прекратить массовые депортации и создать универсальный механизм для защиты детей", - призвал украинский президент.

Зеленский выразил уверенность в будущем аресте Путина

Выступая в нидерландском парламенте, Владимир Зеленский поблагодарил королевство за поддержку Украины и за "единство Европы". Гаага, в которой заседает Международный уголовный суд, является "сердцем международного правосудия", отметил он. "Правосудие от имени всех людей, пострадавших от агрессии и международных преступлений. И этот год - год нашей с вами подготовки", - добавил украинский лидер.

Президент РФ Владимир Путин заслуживает приговора Международного уголовного суда, заявил Зеленский. "Мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим", - подчеркнул он. При этом он сослался на исторические факты. "Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими", - напомнил Зеленский.

Президент Украины указал на необходимость "настоящей победы"

Одновременно он призвал снабдить Украину более современным вооружением. "Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов", - объяснил Владимир Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что его страна не может допустить гибридного мира, связанного с перемирием на фронте. "Только надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Нидерланды вечером 3 мая. В Амстердам он прилетел из Хельсинки, где встречался с руководителями Финляндии и других стран Северной Европы.

Смотрите также:

Путина ждет суд в Гааге: кто арестует президента России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине как главная тема конференции российских правозащитников в Берлине (29.04.2023)

Война в Украине как главная тема конференции российских правозащитников в Берлине (29.04.2023)

В Берлине проходит четвертая правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта. Oбсуждать права человека, не говоря о российском вторжении в Украину, - невозможно, говорят участники.
Политика30 апреля 2023 г.02:48 мин.
external

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Согласно утверждению пресс-службы президента России, Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. Подробностей у Путина не приводят. Однако отмечают, что российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства. Киев свою причастность к "атаке" категорически отрицает и считает предлогом для масштабного теракта.
19 ч. назад37:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский в Гааге

Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - человек с головой в форме логотипа приложения для знакомств Tinder уходит, а карикатурный президент России Владимир Путин говорит ему вслед: "Уходишь? А как же демография?"

Tinder уходит из России: как Путин россиян без любви оставил

Tinder уходит из России: как Путин россиян без любви оставил

Общество22 ч. назад
Представитель группировки "Талибан" в Кабуле, апрель 2023 года

Афганистан: почему ООН продолжает сотрудничать с талибами?

Афганистан: почему ООН продолжает сотрудничать с талибами?

Политика22 ч. назад
Переполненная людьми улица в Нью-Дели

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Общество1 ч. назад
Переполненные контейнеры с мусором

Избыточное потребление: немцам не хватает ресурсов планеты

Избыточное потребление: немцам не хватает ресурсов планеты

Природа и окружающая среда3 ч. назад
Взрыв дрона над Кремлем

День 434-й войны: Над Кремлем взорвался дрон

День 434-й войны: Над Кремлем взорвался дрон

Конфликты17 ч. назад
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отдает свой голос на референдуме 30 апреля 2023 года

Тише воды: как в Берлине прошел визит президента Узбекистана

Тише воды: как в Берлине прошел визит президента Узбекистана

Политика20 ч. назад
На главную страницу