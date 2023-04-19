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Тринадцатилетнего Богдана удалось вернуть из России домой. 8 апреля, КиевФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыЕвропа

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

В Европарламенте прошли дебаты о массовом похищении Россией украинских детей и последствиях выдачи МУС ордера на арест Путина. Представительницы Еврокомиссии и Совета ЕС рассказали о следующих шагах.

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От 16 тысяч до 300 тысяч детей могли быть насильственно вывезены из Украины в Россию. Такие данные называли депутаты Европейского парламента в среду, 19 апреля, в ходе дискуссии на тему депортации украинских детей и выданного в связи с этим Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Насильственная депортация снова стала возможной на европейском континенте, потому что подобные преступления, совершенные в СССР, не были осуждены, а виновных в них никогда не преследовали на международном уровне, заявила евродепутат из Литвы Раса Юкнявичене, семья которой пострадала от репрессий советского режима. "Слова "никогда снова" не должны быть просто словами", - сказала Юкнявичене, призвав наказать всех, кто несет ответственность за военные преступления и преступления агрессии против Украины.

Центр по расследованию преступления агрессии в Гааге откроется в июне

Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в ГаагеФото: Florian Görner/DW

Дискуссия об эффективном международном механизме для преследования преступления агрессии против Украины продолжается, заверила европарламентариев министр Швеции по делам ЕС Джессика Росвалл. Она подчеркнула, что первый шаг к этому преследованию - создание Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины при поддержке Евроюста. Этот центр будет открыт в Гааге до конца июня, сообщила представительница Швеции, председательствующей сейчас в Совете Европейского Союза.

Она также рассказала, что в связи с полномасштабной российской войной в Украине и расследованием совершенных там военных преступлений у МУС вырос объем работы и ему понадобились существенные дополнительные средства и ресурсы. Поэтому страны ЕС за последний год усилили финансовую поддержку международного суда и намерены продолжать ее. Члены Евросоюза также договорились, что помогут МУС открыть офис в Киеве.

Еврокомиссия готовит конференцию по поиску украинских детей

Вера Юрова
Вера ЮроваФото: David Tanecek/CTK/dpa/picture alliance

Комиссия ЕС с начала полномасштабного российского вторжения выделила суду в Гааге более 10 млн евро, сообщила еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова. Она также напомнила, что Евросоюз ввел санкции против 16 лиц, ответственных за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. "Это преступление, влекущее за собой невообразимые страдания", - подчеркнула Юрова. По ее словам, следующим шагом будет конференция, организованная Еврокомиссией и Польшей и призванная объединить международные усилия для поиска детей, насильственно вывезенных из Украины.

Литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс призвал ЕС использовать все возможные средства, чтобы вернуть похищенных украинских детей, "которых перевоспитывают в российских граждан", в их родные семьи. Он указал, что российские чиновники фальсифицируют детские биографии, меняют имена и фамилии, полностью стирают их идентификацию.

Европарламент призывает к санкциям против стран, игнорирующих ордер МУС

"Мистер Путин, этой войной вы перешли столько черт, что вас не забудут, но по наихудшей причине, - заочно обратился к президенту РФ депутат из Португалии Педру Маркеш. - Сделайте хоть раз что-нибудь приличное! Прекратите похищать детей и верните их семьям! Даже российский народ, которым вы манипулируете и который вы подавляете, будет против вас, когда узнает, чем вы занимаетесь". Маркеш пообещал, что Европарламент позаботится о том, чтобы россияне узнали всю правду о войне.

Сергей Лагодинский
Сергей ЛагодинскийФото: DW

Между тем даже в ЕС есть люди, которые не знают о происходящем в Украине, заявила венгерская депутатка Каталин Чех. По ее словам, в этом виновата распространяющаяся в Венгрии российская пропаганда. Кроме того, Чех подчеркнула, что Венгрия как член МУС обязана арестовать Путина, если тот ступит на ее территорию, вопреки утверждениям властей в Будапеште. Эстонский парламентарий Яак Мадисон призвал Совет ЕС и Еврокомиссию ввести экономические санкции против стран-членов МУС, которые проигнорируют ордер на арест Путина.

Этот ордер - не просто политический сигнал, уверен германский депутат Сергей Лагодинский. "Ордер на арест Путина - это инструмент против безнаказанности и против полного отсутствия осознания несправедливости в российском обществе", - сказал Лагодинский, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы негуманность и преступность стали нормой.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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