Военные преступления в Украине. Кто помогает расследованию?

С 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано свыше 71 000 предполагаемых военных преступлений. Инициативы Евроюста должны повысить шансы привлечь к ответственности подозреваемых в причастности к этим преступлениям.

Накануне годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину Европейское агентство судебного сотрудничества (Евроюст) провело брифинг в штаб-квартире организации в Гааге. Глава агенства Ладислав Харман и его коллеги рассказали о деятельности по сбору доказательств возможных военных преступлений, совершенных в Украине, и о новых инициативах, которые, как надеются представители Евроюста и международного юридического сообщества, повысят шансы привлечь к ответственности подозреваемых в причастности к этим преступлениям.

Для чего Евроюсту база данных CICED

Одним из главных итогов работы Евроюста с начала войны в Украине стало введение общей Базы данных по международным доказательствам преступлений (CICED). Работа над ее созданием была поручена Совместной следственной группе (JIT) - структуре, образованной в марте 2022 года при содействии и финансировании Евроюста. В мае ЕС расширил полномочия агентства и позволил ему хранить доказательства, связанные с военными преступлениями, анализировать их и делиться информацией с национальными и международными органами. На сегодняшний день в эту базу данных, которую ведет Евроюст, внесены уже около 65 тысяч инцидентов.

Тела людей, убитых в Буче за время российской оккупации. Март 2022 года Фото: Ronaldo Schemidt/AFP

Централизованное хранение и анализ данных, а также обмен ими между всеми вовлеченными в расследование сторонами во много раз облегчает расследование преступлений в Украине и "позволяет пролить свет не только на отдельные преступления, но и на системные действия, стоящие за ними", пояснил Хартман. Это, в свою очередь, помогает определить более точную стратегию уголовного преследования виновных - с наибольшими шансами на успех, уверен глава Евроюста.

В настоящее время предполагаемые военные преступления России против Украины расследует 21 страна. С помощью централизованной базы данных можно быстро выявить параллельные расследования, что позволит эффективнее использовать ресурсы и снизить риск юридических ошибок. А информация об опрошенных свидетелях и жертвах вероятных преступлений, собранная в CICED, во много раз повысит уверенность в том, что людям не придется переживать эти травмы заново в случае повторного опроса. Ну и, наконец, безопасное хранение всех улик и доказательств за пределами территории конфликта предотвратит риск их потери.

Информация, которая вносится в базу данных CICED, поступает только от национальных судебных органов. Неправительственные организации и гражданские сообщества, которые также занимаются поиском доказательств преступлений в Украине, не могут направлять информацию непосредственно в Евроюст, а должны предоставить ее официальным органам юриспруденции в своей стране. Наконец, право собственности на данные всегда остается за предоставившей их страной. Евроюст может делиться информацией только с согласия их владельца, рассказал Ладислав Хартман.

Центр преследования за преступления агрессии - новая структура внутри JIT

В ближайшее время на базе Евроюста будет создана новая структура - Международный центр уголовного преследования за преступления агрессии (International Centre for Prosecution of the crime of Aggression, ICPA). Он войдет в состав Специальной совместной следственной группы и займется сбором, анализом и хранением доказательств преступлений агрессии, совершенных против Украины, рассказала вице-президент агентства Маргарита Шнютите-Даугелене.

Прокуроры ICPA займутся сбором, анализом и хранением доказательств преступлений агрессии против Украины Фото: Carol Guzy/ZUMA PRESS/dpa/picture alliance

ICPA ни в коем случае не рассматривается как замена международному трибуналу по расследованию преступлений в Украине, подчеркнула Маргарита Шнютите-Даугелене. Но это подразделение сможет предоставить все имеющиеся в его распоряжении ключевые доказательства и улики и на самой ранней стадии содействовать началу судебного преследования виновных в совершении преступлений агрессии в Украине.

Прокуроры, которые войдут в состав ICPA, будут работать в штаб-квартире Евроюста в Гааге. Это позволит координировать их усилия при разработке совместной стратегии обвинения, отметила вице-президент Евроюста. Она выразила надежду, что центр по преследованию за преступления агрессии сможет начать работу уже к лету текущего года.

"Ничто не может компенсировать ужасные потери и разрушения, которые понес украинский народ с начала этой войны. Но за основные международные преступления всегда нужно отвечать, и Евроюст делает все возможное, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности. Новые инициативы, включая Базу данных доказательств основных международных преступлений и Международный центр по преследованию за преступления агрессии, позволяют нам оказывать конкретную поддержку органам власти, которые работают над тем, чтобы добиться справедливости для жертв этих ужасных преступлений", - сказал на брифинге глава Евроюста Ладислав Хамран.

За год войны в Украине - свыше 71 тыс. военных преступлений

Украинский прокурор Мирослава Красноборова - представитель Украины при Евроюсте, координирующая в Гааге дела о военных преступлениях, рассказала, что с начала полномасштабного военного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрированы более 71 000 предполагаемых военных преступлений. К настоящему времени украинские суды предъявили обвинения в военных преступлениях 276 фигурантам и вынесли приговоры 26 лицам.

Красноборова приветствовала решение об образовании Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии. Она выразила надежду, что создание ICPA "ускорит текущие дискуссии о возможном судебном преследовании" виновных в этом "высшем международном преступлении".

"Зверства и разрушения, совершенные Россией, колоссальны и бесконечны. Миллионы людей были вынуждены оставить все. Массированные ракетные удары разрушают гражданскую инфраструктуру, многие трагически погибли, - сказала представитель Украины при Евроюсте. - Этот ущерб невозможно исправить, но что мы можем сделать, так это обеспечить привлечение виновных к ответственности".

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