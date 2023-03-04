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Логотип конференции United for Justice во Львове
Первый день конференции United for Justice во ЛьвовеФото: Igor Burdyga/DW
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Во Львове обсуждают создание спецтрибунала по агрессии РФ

Игорь Бурдыга
24 мин. назад

На конференции United for Justice специалисты по военным преступлениям ищут способы будущего осуждения руководства России.

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Юристы-международники, прокуроры, адвокаты, судьи и правозащитники собрались во Львове на конференцию United for Justice, чтобы в течение трех дней обсудить возможные пути привлечения к ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины. "Мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое убережет человечество от права силы. Любая месть не способна сделать того, что может сделать право", - отметил президент Украины Владимир Зеленский, открывая мероприятие вечером пятницы, 3 марта. "Право может ликвидировать даже гипотетическую возможность ощущения безнаказанности у тех, кто способен начинать террористические войны", - добавил глава государства.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин указал, что в настоящее время не существует механизмов привлечения к ответственности именно руководства российского государства за преступление агрессии - вторжение в Украину. Начать их разработку - одна из задач конференции.

Соглашение с Международным уголовным судом

В тот же день украинское правительство одобрило меморандум между Украиной и Международным уголовным судом (МУС), сообщил Костин. Соглашение позволит открыть в Украине офис МУС для более эффективного сотрудничества для сбора доказательств военных преступлений.

главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на конференции United for Justice во Львове
Главный прокурор МУС Карим ХанФото: Igor Burdyga/DW

"Мы видим много заявлений о различных нарушениях: пытки военнопленных, обвинения в сексуальных и гендерных преступлениях, в целенаправленных обстрелах", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан, который также выступил на открытии конференции. "Мы документируем показания, собираем доказательства, но доказательств много не бывает", - отметил он.

Между тем Костин выразил надежду, что Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины, создание которого было анонсировано в феврале, начнет работу в Гааге уже этим летом.

Международный трибунал для Путина

Со дня полномасштабного вторжения России и до 4 марта 2023 года украинские правоохранители зафиксировали более 72 600 военных преступлений. "Впрочем, мы не можем достоверно спрогнозировать, какое количество мы обнаружим после изгнания оккупантов со всех территорий", - подчеркнул украинский президент. Но основное преступление - факт агрессии РФ против Украины - по мнению Зеленского, сейчас очевидно, хотя и не имеет механизмов наказания. Для решения этой коллизии Генеральная Ассамблея ООН должна создать специальный трибунал по преступлению агрессии, считает глава украинского государства.

"Все что для этого нужно - это политическая воля, - согласился президент Латвии Эгилс Левитс, который более 20 лет проработал в международных судах. - Воля Европы, западного мира растет, однако мы должны вовлечь в процесс весь мир".

В своем выступлении Левитс описал несколько возможных вариантов осуждения российской агрессии, в том числе через так называемый гибридный трибунал, рассматривающий международное преступление в рамках украинской правовой системы.

Еврокомиссар: Формат гибридного трибунала - на обсуждении

В офисах Зеленского и Костина ранее называли идею гибридного трибунала недопустимой, поскольку он не гарантирует снятие иммунитета с высшего руководства РФ, в частности, с президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Несмотря на это, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что формат гибридного трибунала до сих пор обсуждается, а в поддержку проекта резолюции по созданию международного трибунала удалось собрать голоса только 29 стран. "Сложность в том, что война до сих пор продолжается. Но, кажется, впервые в истории мы все обсуждаем пути расследования преступной военной агрессии еще во время войны", - указал еврокомиссар.

Украинский генпрокурор назвал это "общим достижением". "Год назад мир дискутировал о том, выстоит ли Украина. Сегодня мы здесь во Львове дискутируем над форматом трибунала для Путина. Считаю это безоговорочным прогрессом", - подчеркнул Костин.

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