Во Львове обсуждают создание спецтрибунала по агрессии РФ

Юристы-международники, прокуроры, адвокаты, судьи и правозащитники собрались во Львове на конференцию United for Justice, чтобы в течение трех дней обсудить возможные пути привлечения к ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины. "Мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое убережет человечество от права силы. Любая месть не способна сделать того, что может сделать право", - отметил президент Украины Владимир Зеленский, открывая мероприятие вечером пятницы, 3 марта. "Право может ликвидировать даже гипотетическую возможность ощущения безнаказанности у тех, кто способен начинать террористические войны", - добавил глава государства.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин указал, что в настоящее время не существует механизмов привлечения к ответственности именно руководства российского государства за преступление агрессии - вторжение в Украину. Начать их разработку - одна из задач конференции.

Соглашение с Международным уголовным судом

В тот же день украинское правительство одобрило меморандум между Украиной и Международным уголовным судом (МУС), сообщил Костин. Соглашение позволит открыть в Украине офис МУС для более эффективного сотрудничества для сбора доказательств военных преступлений.

Главный прокурор МУС Карим Хан Фото: Igor Burdyga/DW

"Мы видим много заявлений о различных нарушениях: пытки военнопленных, обвинения в сексуальных и гендерных преступлениях, в целенаправленных обстрелах", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан, который также выступил на открытии конференции. "Мы документируем показания, собираем доказательства, но доказательств много не бывает", - отметил он.

Между тем Костин выразил надежду, что Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины, создание которого было анонсировано в феврале, начнет работу в Гааге уже этим летом.

Международный трибунал для Путина

Со дня полномасштабного вторжения России и до 4 марта 2023 года украинские правоохранители зафиксировали более 72 600 военных преступлений. "Впрочем, мы не можем достоверно спрогнозировать, какое количество мы обнаружим после изгнания оккупантов со всех территорий", - подчеркнул украинский президент. Но основное преступление - факт агрессии РФ против Украины - по мнению Зеленского, сейчас очевидно, хотя и не имеет механизмов наказания. Для решения этой коллизии Генеральная Ассамблея ООН должна создать специальный трибунал по преступлению агрессии, считает глава украинского государства.

"Все что для этого нужно - это политическая воля, - согласился президент Латвии Эгилс Левитс, который более 20 лет проработал в международных судах. - Воля Европы, западного мира растет, однако мы должны вовлечь в процесс весь мир".

В своем выступлении Левитс описал несколько возможных вариантов осуждения российской агрессии, в том числе через так называемый гибридный трибунал, рассматривающий международное преступление в рамках украинской правовой системы.

Еврокомиссар: Формат гибридного трибунала - на обсуждении

В офисах Зеленского и Костина ранее называли идею гибридного трибунала недопустимой, поскольку он не гарантирует снятие иммунитета с высшего руководства РФ, в частности, с президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Несмотря на это, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что формат гибридного трибунала до сих пор обсуждается, а в поддержку проекта резолюции по созданию международного трибунала удалось собрать голоса только 29 стран. "Сложность в том, что война до сих пор продолжается. Но, кажется, впервые в истории мы все обсуждаем пути расследования преступной военной агрессии еще во время войны", - указал еврокомиссар.

Украинский генпрокурор назвал это "общим достижением". "Год назад мир дискутировал о том, выстоит ли Украина. Сегодня мы здесь во Львове дискутируем над форматом трибунала для Путина. Считаю это безоговорочным прогрессом", - подчеркнул Костин.

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