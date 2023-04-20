Длинные руки Гааги: как будут судить за войну в Украине

Ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина стал самым ярким сигналом того, что за войну в Украине будут судить. Что следует знать о судебных процессах и в чем их сложности?

Киев все чаще требует от международного сообщества реагировать на военные преступления, совершенные в ходе войны России против Украины. Один из недавних примеров - видео с обезглавливанием предположительно украинского военнопленного российскими бойцами. Министерство иностранных дел Украины призвало Международный уголовный суд (МУС) в Гааге "обратить внимание" на этот случай, все обстоятельства которого пока не известны.

Привлечь к ответственности виновных в войне России против Украины - одно из ключевых требований правительства в Киеве. Этого ждет украинское общество, в этом Украину поддерживают западные партнеры. Судебных процессов, очевидно, будет несколько, проходить они будут в разных инстанциях и по разным обвинениям. Эксперты говорят о "гибридных" процессах, основанных как на украинском, так и на международном законодательствах. Из-за большого числа подозреваемых основная нагрузка в таких случаях ложится на национальную систему правосудия, отметила в беседе с DW украинский эксперт, специалист по международному праву Анна Вишнякова. Роль международных судов она видит в "образцово-модельных кейсах". Главным местом проведения таких судов, судя по всему, станет Гаага. Детальнее - в обзоре DW.

МУС ждет Путина…

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арестпрезидента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в управлении делами президента РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении - "незаконной депортации населения (детей)" с оккупированных территорий в Россию.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Aleksey Babushkin/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Это самое громкое дело в связи с войной в Украине и первый в истории ордер на арест президента РФ. Ни Украина, ни Россия не ратифицировали так называемый Римский статут, на основании которого действует МУС, но Украина признала его юрисдикцию для расследования преступлений, совершенных на ее территории. Страны-участницы Римского статута обязаны арестовать подозреваемых на своей территории и передать их МУС. Германия заявила, что так и поступит.

…но не сможет судить президента РФ заочно

Даже если расследование завершится быстро, процесс начнется не скоро. Россия отвергает обвинения, не признает МУС и не выдает ему своих граждан. Кроме того, процесс не может пройти заочно. "Презумпцию невиновности никто не отменял, это гласная процедура, для МУС присутствие обвиняемого в зале обязательно", - пояснила DW юрист и эксперт по международной защите прав человека Мария Воскобитова. По ее мнению, в ближайшие годы шансы увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге малы, но со временем ситуация может поменяться.

Воскобитова ожидает в МУС "несколько процессов против нескольких высокопоставленных лиц". В то же время "уголовных процессов против исполнителей на уровне МУС мы, скорее всего, ожидать не можем", говорит юрист. По ее словам, суд в Гааге ведет большие и сложные процессы, которых за все время его существования было всего около 50.

Почему трудно доказать геноцид в Украине

МУС был одним из первых международных судов, в который обратилась Украина после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Обращения касаются предполагаемых преступлений с конца ноября 2013 года, то есть с начала Евромайдана, до настоящего времени. Речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде.

Украинские следователи на месте захоронения в Изюме, сентябрь 2022 года Фото: Goktay Koraltan/Depo/abaca/picture alliance

Обвинения в геноциде часто звучат в странах, в которых идут войны, говорит Анна Вишнякова. По ее словам, важно различать юридическое и социально-политическое понятие геноцида. В юридическом смысле это касается четырех групп - национальной, этнической, религиозной или расовой. "Сложность заключается в том, чтобы доказать - преступление происходит в первую очередь против украинцев как нации и/или этноса и на национальной и/или этнической почве. И также мы говорим в первую очередь о физическом и биологическом, а не культурном уничтожении", - отмечает Вишнякова. "Надо доказывать наличие геноцидального умысла для каждого преступника отдельно", - объясняет юрист. Это же касается и жертв: "Доказывание состоит в том, что конкретный человек был убит не потому, что он украинец, а для того, чтобы уничтожить всех украинцев вообще".

Международный спецтрибунал еще предстоит создать

Одно из основных обвинений в связи с войной России против Украины - преступление агрессии - МУС не может расследовать: оно не в его юрисдикции. На этом фоне звучат предложения создать специальный международный трибунал по Украине. Его задачей будет привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства России. Как именно это будет происходить, будет ли участвовать в создании такого трибунала ООН и в какой форме, пока не понятно. Международные трибуналы по Югославии и Руанде были созданы Советом Безопасности ООН, в случае Украины эксперты исключают этот путь из-за ожидаемого вето России.

Идею создания спецтрибунала поддержали парламент ЕС и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Правительство Нидерландов заявило, что готово разместить этот судебный орган в своей стране. По данным МИД Украины, к середине апреля 2023 года создание спецтрибунала поддерживали более 30 стран. Для сравнения: Римский статут МУС ратифицировали более 120 государств.

Международный суд ООН поддержал Киев, Москва проигнорировала

Несколько иная роль - у Международного суда ООН, который тоже расположен в Гааге. Через несколько дней после вторжения России Украина подала в этот суд заявление, в котором опровергала утверждение РФ о якобы геноциде на ее территории, которое Москва использовала для оправдания масштабной войны. Суд ООН в марте 2022 года поддержал Украину и призвал Россию остановить военные действия. Москва проигнорировала это решение.

Международный суд ООН в Гааге Фото: Daniel Kalker/picture alliance

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе Украина обращалась в Международный суд ООН, обвиняя Россию в финансировании терроризма в Донбассе и нарушении прав крымских татар. В первом случае суд в 2017 году не поддержал аргументы Киева, во втором - обязал Россию соблюдать права крымских татар и право украинцев на образование на украинском языке.

ЕСПЧ - судьба поданых исков под вопросом

Остается еще Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, куда Украина обращалась с исками против России неоднократно. Наиболее известные эпизоды связаны с аннексией Крыма и крушением малайзийского "Боинга"над Донбассом в 2014 году. В последнем случае к Украине присоединились Нидерланды, где в 2022 году Окружной суд Гааги вынес обвинительный приговор трем гражданам РФ и одному украинцу. В сентябре 2022 года Россия вышла из Конвенции о защите прав человека и основных свобод после того, как ее исключили из Совета Европы. Судьба поданных до этого исков теперь под вопросом, новые иски ЕСПЧ принять не может.

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