  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание МУС в Гааге
Здание МУС в ГаагеФото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images
КонфликтыУкраина

Длинные руки Гааги: как будут судить за войну в Украине

Роман Гончаренко
5 мин. назад

Ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина стал самым ярким сигналом того, что за войну в Украине будут судить. Что следует знать о судебных процессах и в чем их сложности?

https://p.dw.com/p/4QIPO

Киев все чаще требует от международного сообщества реагировать на военные преступления, совершенные в ходе войны России против Украины. Один из недавних примеров - видео с обезглавливанием предположительно украинского военнопленного российскими бойцами. Министерство иностранных дел Украины призвало  Международный уголовный суд (МУС) в Гааге "обратить внимание" на этот случай, все обстоятельства которого пока не известны.

Привлечь к ответственности виновных в войне России против Украины - одно из ключевых требований правительства в Киеве. Этого ждет украинское общество, в этом Украину поддерживают западные партнеры. Судебных процессов, очевидно, будет несколько, проходить они будут в разных инстанциях и по разным обвинениям. Эксперты говорят о "гибридных" процессах, основанных как на украинском, так и на международном законодательствах. Из-за большого числа подозреваемых основная нагрузка в таких случаях ложится на национальную систему правосудия, отметила в беседе с DW украинский эксперт, специалист по международному праву Анна Вишнякова. Роль международных судов она видит в "образцово-модельных кейсах". Главным местом проведения таких судов, судя по всему, станет Гаага. Детальнее - в обзоре DW.

МУС ждет Путина…

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арестпрезидента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в управлении делами президента РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении - "незаконной депортации населения (детей)" с оккупированных территорий в Россию.

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин Фото: Aleksey Babushkin/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Это самое громкое дело в связи с войной в Украине и первый в истории ордер на арест президента РФ. Ни Украина, ни Россия не ратифицировали так называемый Римский статут, на основании которого действует МУС, но Украина признала его юрисдикцию для расследования преступлений, совершенных на ее территории. Страны-участницы Римского статута обязаны арестовать подозреваемых на своей территории и передать их МУС. Германия заявила, что так и поступит.

…но не сможет судить президента РФ заочно  

Даже если расследование завершится быстро, процесс начнется не скоро. Россия отвергает обвинения, не признает МУС и не выдает ему своих граждан. Кроме того, процесс не может пройти заочно. "Презумпцию невиновности никто не отменял, это гласная процедура, для МУС присутствие обвиняемого в зале обязательно", - пояснила DW юрист и эксперт по международной защите прав человека Мария Воскобитова. По ее мнению, в ближайшие годы шансы увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге малы, но со временем ситуация может поменяться.

Воскобитова ожидает в МУС "несколько процессов против нескольких высокопоставленных лиц". В то же время "уголовных процессов против исполнителей на уровне МУС мы, скорее всего, ожидать не можем", говорит юрист. По ее словам, суд в Гааге ведет большие и сложные процессы, которых за все время его существования было всего около 50.  

Почему трудно доказать геноцид в Украине

МУС был одним из первых международных судов, в который обратилась Украина после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Обращения касаются предполагаемых преступлений с конца ноября 2013 года, то есть с начала Евромайдана, до настоящего времени. Речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде.

Украинские следователи на месте захоронения в Изюме, сентябрь 2022 года
Украинские следователи на месте захоронения в Изюме, сентябрь 2022 годаФото: Goktay Koraltan/Depo/abaca/picture alliance

Обвинения в геноциде часто звучат в странах, в которых идут войны, говорит Анна Вишнякова. По ее словам, важно различать юридическое и социально-политическое понятие геноцида. В юридическом смысле это касается четырех групп - национальной, этнической, религиозной или расовой. "Сложность заключается в том, чтобы доказать - преступление происходит в первую очередь против украинцев как нации и/или этноса и на национальной и/или этнической почве. И также мы говорим в первую очередь о физическом и биологическом, а не культурном уничтожении", - отмечает Вишнякова. "Надо доказывать наличие геноцидального умысла для каждого преступника отдельно", - объясняет юрист. Это же касается и жертв: "Доказывание состоит в том, что конкретный человек был убит не потому, что он украинец, а для того, чтобы уничтожить всех украинцев вообще".       

Международный спецтрибунал еще предстоит создать

Одно из основных обвинений в связи с войной России против Украины - преступление агрессии - МУС не может расследовать: оно не в его юрисдикции. На этом фоне звучат предложения создать специальный международный трибунал по Украине. Его задачей будет привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства России. Как именно это будет происходить, будет ли участвовать в создании такого трибунала ООН и в какой форме, пока не понятно. Международные трибуналы по Югославии и Руанде были созданы Советом Безопасности ООН, в случае Украины эксперты исключают этот путь из-за ожидаемого вето России.

Идею создания спецтрибунала поддержали парламент ЕС и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Правительство Нидерландов заявило, что готово разместить этот судебный орган в своей стране. По данным МИД Украины, к середине апреля 2023 года создание спецтрибунала поддерживали более 30 стран. Для сравнения: Римский статут МУС ратифицировали более 120 государств.   

Международный суд ООН поддержал Киев, Москва проигнорировала

Несколько иная роль - у Международного суда ООН, который тоже расположен в Гааге. Через несколько дней после вторжения России Украина подала в этот суд заявление, в котором опровергала утверждение РФ о якобы геноциде на ее территории, которое Москва использовала для оправдания масштабной войны. Суд ООН в марте 2022 года поддержал Украину и призвал Россию остановить военные действия. Москва проигнорировала это решение.    

Международный суд ООН в Гааге
Международный суд ООН в ГаагеФото: Daniel Kalker/picture alliance

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе Украина обращалась в Международный суд ООН, обвиняя Россию в финансировании терроризма в Донбассе и нарушении прав крымских татар. В первом случае суд в 2017 году не поддержал аргументы Киева, во втором - обязал Россию соблюдать права крымских татар и право украинцев на образование на украинском языке.

ЕСПЧ - судьба поданых исков под вопросом

Остается еще Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, куда Украина обращалась с исками против России неоднократно. Наиболее известные эпизоды связаны с аннексией Крыма и крушением малайзийского "Боинга"над Донбассом в 2014 году. В последнем случае к Украине присоединились Нидерланды, где в 2022 году Окружной суд Гааги вынес обвинительный приговор трем гражданам РФ и одному украинцу. В сентябре 2022 года Россия вышла из Конвенции о защите прав человека и основных свобод после того, как ее исключили из Совета Европы. Судьба поданных до этого исков теперь под вопросом, новые иски ЕСПЧ принять не может.

 Смотрите также: 

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

 

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему бундестаг ФРГ все же решил признать Голодомор геноцидом? DW Новости

Почему бундестаг ФРГ все же решил признать Голодомор геноцидом? DW Новости

Резолюцию о признании геноцидом Голодомора на территории советской Украины в 30-х годах прошлого века инициировали сразу несколько партий бундестага, причем как правящие, так и оппозиционный блок ХДС/ХСС. Москва ранее планы немецких парламентариев назвала “антиисторическими” и выразила сожаление.
4 декабря 2022 г.33:38 мин.
external

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Буча стала для всего мира названием нарицательным, символом зверств российских оккупантов. Съёмочная группа DW побывала в Буче, где полным ходом идет восстановление разрушенных домов. Деньгами помогают зарубежные фонды и благотворительные организации. Но средств не хватает. Наши коллеги побывали в 15 км от Бучи, где местные жители до сих пор не понимают, кто и когда поможет им вновь обрести дом.
Политика11 марта 2023 г.03:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Тринадцатилетнего Богдана удалось вернуть из России домой. 8 апреля, Киев

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Уклонисты в Украине. Призывники в России. DW Новости Шоу

Уклонисты в Украине. Призывники в России. DW Новости Шоу

Политика10 ч. назад61:11 мин.
Пшеничное поле близ Николаева, июнь 2022 года

Как ЕС продолжит помогать Украине, не обделяя своих фермеров

Как ЕС продолжит помогать Украине, не обделяя своих фермеров

Экономика и бизнес8 ч. назад
Установка комплексной подготовки газа на месторождении близ Гросенкнетена на северо-западе ФРГ

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Как ФРГ будет жить без газа из России зимой 2023/24 и потом?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Последствия боев в жилых кварталах Хартума, 17 апреля 2023 года

Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"

Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"

Конфликты10 ч. назад
Тележка в супермаркете с упаковками стриального порошка Persil концерна Henkel

Гигант бытовой химии Henkel уже целый год "уходит из России"

Гигант бытовой химии Henkel уже целый год "уходит из России"

Экономика и бизнес22 ч. назад
Пшеничное поле

Почему Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Почему Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу