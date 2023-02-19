Генпрокурор Украины назвал депортацию украинцев геноцидом РФ

Генпрокурор Украины Андрей Костин обвинил Россию в геноциде в связи с насильственным переселением украинских граждан. Об этом он заявил в интервью немецким телеканалам RTL и ntv в воскресенье, 19 февраля.

"Если мы говорим о геноциде в Украине, то мы должны говорить о насильственной депортации украинцев и украинских детей", - заявил Костин. Он напомнил, что российское вторжение в Украину продолжается уже почти год, и Москва открыто говорит о "деукраинизации" страны.

"Когда такие сообщения посылают высокопоставленные политики (государства. - Ред.) агрессора, это не просто пропаганда войны, а явное подстрекательство к зверствам", - подчеркнул он.

Позиция Костина об отличии "военных преступлений" от "геноцида"

В конце 2022 года Костин опубликовал статью на сайте Международной ассоциации юристов. В ней он подчеркнул, что военная агрессия России в Украине "явно демонстрирует признаки кампании преследования украинцев как национальной группы, направленной против украинской идентичности и украинской государственности".

"Более того, совершаемые преступления носят систематический и массовый характер, что характерно для геноцида. В свете этого украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида", - написал Костин, объяснив таким образом, почему считает агрессию РФ выходящей за рамки "военных преступлений".

Мировое сообщество пока единогласно не считает агрессию РФ в Украине геноцидом

Работающий в Киеве германский старший прокурор Клаус Хоффман (Klaus Hoffmann) ранее заявил в интервью агентству dpa, что, по его мнению, для обвинения России в геноциде в ходе войны против Украины пока имеются лишь отдельные косвенные доказательства. "Я бы на данный момент сказал, что в общей картине еще не так много обстоятельств - в пользу того, что геноцид может быть доказан", - подчеркнул Хоффман. С таким "сильным обвинением" нужно быть "очень осторожным", сказал он.

Администрация США накануне официально обвинила Россию в совершении "преступлений против человечности" во время вторжения в Украину. "В отличие от геноцида, преступления против человечности не обязательно должны быть направлены против конкретной группы. Вместо этого жертвой атаки может стать любое гражданское население, независимо от его принадлежности. Еще одно важное отличие заключается в том, что в случае преступлений против человечности нет необходимости доказывать наличие общего конкретного умысла", - говорится в определении понятия на сайте ООН.

Агрессию России назвали "геноцидом" парламенты нескольких стран

В апреле 2022 года президент США Джо Байден приравнял войну России против Украины к геноциду. "Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить топливный бак не должны зависеть от диктатора, который объявляет войну и совершает геноцид на другом конце света", - сказал глава Белого дома во время одного из выступлений. Позже он еще раз повторил это определение. "Да, я назвал это геноцидом. Становится все очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму идею того, что можно быть украинцем".

Позднее Госдепартамент США поддержал слова главы Белого дома. "Мой прогноз - то, что сказал президент Байден, это то, что мы, в конечном счете, по всей видимости, обнаружим, когда будем в состоянии собрать все доказательства", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.

В том же месяце парламенты Эстонии и Латвии признали войну России в Украине геноцидом. В качестве примеров они привели массовые расправы над мирным населением в Бородянке, Мариуполе и других украинских городах.

В декабре 2022 года Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию, которая признает действия России против Украины геноцидом украинского народа. Документ осуждает РФ "за совершение актов геноцида против народа Украины" в ходе военного вторжения в эту страну. "Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель - прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области", - заявил тогда один из соавторов резолюции, сенатор-республиканец Джеймс Риш.

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