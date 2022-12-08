Комитет Сената США признал действия РФ в Украине геноцидом

Цель Путина - прекратить существование украинского народа, считает сенатор Джим Риш. Сенат призвал США и их союзников поддерживать Украину и расследовать военные преступления на территории этой страны.

Комитет по международным отношениям Сената США в среду, 7 декабря, принял резолюцию, которая признает действия России против Украины геноцидом украинского народа. Документ осуждает РФ "за совершение актов геноцида против народа Украины" в ходе военного вторжения в эту страну, призывает США и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и "проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях".

"Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель - прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области", - заявил сенатор-республиканец Джим Риш, один из соавторов резолюции.

Другой соавтор, сенатор-демократ Бен Кардин, выразил мнение, что "преступления, совершаемые против украинского народа на протяжении всей незаконной и неспровоцированной войны Путина, нарушают бесчисленные международные конвенции и могут быть охарактеризованы только как геноцид".

Санкции в рамках "акта Магнитского"

Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против лиц, причастных к геноциду украинского народа.

Расследование предполагаемых военных преступлений в Украине ведет Международный уголовный суд. Россия отрицает, что ее военнослужащие убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить в России уголовным преследованием по статье о фейках против российской армии.

Ранее парламенты ряда стран в связи с российским военным вторжением в Украину объявили Россию спонсором терроризма либо террористическим режимом. Аналогичную резолюцию одобрил Европейский парламент. В Конгресс США уже неоднократно вносились похожие документы, но ни один из них еще не был принят.

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