 Рада приняла постановление о признании действий РФ в Украине ″геноцидом″ | Новости из Германии об Украине | DW | 14.04.2022

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Украина

Рада приняла постановление о признании действий РФ в Украине "геноцидом"

Украинские депутаты призвали международные организации признать действия России в Украине "геноцидом". В поддержку постановления проголосовали 363 парламентария из 424.

Верховная Рада

Верховная Рада (фото из архива)

Украинская Верховная Рада (ВР) одобрила постановление, в котором признала "совершение Россией геноцида украинского народа". Это следует из перечня принятых парламентом Украины в четверг, 14 апреля, законодательных актов.

"Парламент Украины признает и обращается к международному сообществу с просьбой признать совершение Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений в Украине", - указали в пресс-службе аппарата ВР.

Депутаты считают, что имеет место "официальная политика российского государства о непризнании права украинского народа на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование".

Украинские законодатели обратились к международным организациям

В документе утверждается, что действия российских Вооруженных сил в Украине в отношении мирных жителей "совершаются с намерением уничтожить, полностью или частично, украинский народ как отдельную национальную общность".

Законодатели осуждают политику Москвы по отождествлению украинского патриотизма с "нацизмом" или другими человеконенавистническими идеологиями, говорится далее в законодательном акте. 

Нардепы обращаются в ООН, Европарламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую Ассамблею НАТО, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с призывом признать действия РФ в Украине "геноцидом". 

В поддержку документа проголосовали 363 депутата из 424.

Макрон: Международные лидеры должны быть осторожны в выcказываниях

Ранее президент США Джозеф Байден, а вслед за ним и премьер-министр Канады Джастин Трюдо посчитали, что действия российской армии в Украине можно характеризовать как "геноцид". 

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь отказался повторить обвинение американского лидера. Вышедший во второй тур президентских выборов с минимальным отрывом от своей главной соперницы Марин Ле Пен Макрон отметил, что лидеры должны быть осторожны в выcказываниях. "Я сказал бы, что Россия в одностороннем порядке развязала самую жестокую войну, что теперь установлено, что военные преступления были совершены российской армией, и что теперь необходимо найти виновных и заставить их предстать перед судом", - указал Макрон, назвав происходящее "безумием" и "невероятной жестокостью".

"В то же время я смотрю на факты и хочу попытаться сделать все возможное, чтобы остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что словесная эскалация служит этой цели", - отметил глава французского государства. Макрон выразил уверенность, что в подобных ситуациях лучше быть "осторожным" с выражениями о геноциде.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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