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Буча после ухода российских военных (апрель 2022 года)Фото: Ronaldo Schemidt/AFP
ПолитикаСША

США обвинили РФ в преступлении против человечности в Украине

Даниил Сотников
1 ч. назад

Вашингтон официально установил, что Россия совершила преступления против человечности в Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Администрация президента США Джо Байдена и Госдепартамент обвинили Россию в совершении "преступлений против человечности" во время вторжения в Украину. "Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля. "И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности", - добавила она.

Харрис обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине, убийствах, пытках, изнасилованиях и депортациях. "Их действия - это нападение на наши общие ценности и нашу общую человечность", - подчеркнула она.

С заявлением о военных преступлениях в Украине выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине", - отметил глава Госдепартамента. "Эти преступления не могут оставаться безнаказанными. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

США впервые официально назвали действия РФ преступлениями против человечности

США впервые официально назвали действия России в Украине преступлениями против человечности. В марте 2022 года Госдеп заявил, что американские власти собрали доказательства для обвинения российских военнослужащих в совершении военных преступлений. "Преступления против человечности" выходят за эти рамки, пишет издание Politico, подчеркивая, что это обвинение отличается от понятия "геноцида".

"В отличие от геноцида, преступления против человечности не обязательно должны быть направлены против конкретной группы. Вместо этого жертвой атаки может стать любое гражданское население, независимо от его принадлежности. Еще одно важное отличие заключается в том, что в случае преступлений против человечности нет необходимости доказывать наличие общего конкретного умысла", - говорится в определении на сайте ООН.

"Преступления против человечности" официально не кодифицированы в специальном договоре международного права, в отличие от геноцида и военных преступлений, отмечает организация, но запрет на такие преступления считается "нормой международного права, от которой не допускаются отступления и которая применима ко всем государствам".

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