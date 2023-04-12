СБУ расследует предполагаемое убийство украинского пленного

В сети выложено видео, на котором предполагаемые российские военные отрезают голову мужчине в военной униформе. СБУ пообещала найти виновных и привлечь их к ответственности.

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 12 апреля, сообщила о начале досудебного расследования в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором предполагаемые российские военные отрезают голову предполагаемому украинскому военнопленному. В СБУ уточнили, что расследование проводится на основании части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев ведения войны).

Председатель СБУ Василий Малюк пообещал найти и наказать виновных. "Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет - получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров всего мира отреагировать на случившееся и помочь Украине победить в войне с Россией.

Подлинность ролика не подтверждена

Накануне вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором предположительно российские военные жестоко убивают предположительно украинского военнослужащего. Ролик разошелся в российских Telegram-каналах, поддерживающих вторжение РФ в Украину, и в украинских соцсетях.

Кем являются люди на ролике, когда, где и кем он записан, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим на видео, можно предположить, что видео было снято летом прошлого года. Подлинность ролика не подтверждена.

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