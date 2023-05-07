Кадыров ультимативно требует от Пригожина "держать оборону"

"Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - заявил Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, в котором в ультимативной форме потребовал от основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина держать оборону под Бахмутом до тех пор, пока боевиков ЧВК не сменят бойцы из Чечни. "Женя, я хочу сказать, пока мы не дойдем до позиций, пока не раздам все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе идти дальше. Мы должны полностью поменять ход ситуации. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - предупредил Кадыров. Этот ролик появился в Сети вечером в субботу, 6 мая, дав некоторым наблюдателям основание предположить, что Кадыров и Пригожин "все-таки поссорились".

Кроме того, глава Чечни заявил, что Евгений Пригожин оставил для его бойцов самые тяжелые участки фронта: "Он взял хорошее место, удобное для себя. Остальные... сложные места, надо идти. Это последний бой". Одновременно он раскритиковал утверждение Пригожина, что украинский город Попасная захватили "вагнеровцы": "Ты сказал, что вы взяли Попасную. Я тебе официально заявляю: в Попасной участвовали мы все. Мы все были там, и наши отряды взяли Попасную. И другие места, которые тебе были плохи... нужно было братское плечо, ты обращался к братьям-чеченцам". "Мне обидно, что мой брат (имеется в виду Пригожин. - Ред.) так ведет себя", - посетовал Кадыров.

В то же время глава Чечни подчеркнул, что наемники из ЧВК "Вагнер" - это "очень необходимые, нужные люди" и они нужны бойцам "Ахмата" "в том числе потому, что они знают местность". "Если вы останетесь с нами, то я обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, и постараемся, чтобы у вас все было на высшем (уровне. - Ред.)",- говорит Кадыров.

Ранее Евгений Пригожин подтвердил, что 10 мая наемники ЧВК "Вагнер" передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому батальону спецназначения "Ахмат". По его словам, он связывается с представителями "Ахмата", чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал". Днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что "Ахмат" может сменить "вагнеровцев" в Бахмуте.

Смотрите также: