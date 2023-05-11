Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

На 443-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 мая (время московское).

Евгений Пригожин пригласил Сергея Шойгу в Бахмут поделиться "боевым опытом"

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением приехать в украинский Бахмут , чтобы "самостоятельно оценить сложившуюся обстановку". "Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - говорится в письме Пригожина, распространенном его пресс-службой в пятницу, 12 мая. В этом же письме Пригожин пожаловался на подконтрольные Шойгу подразделения ВС РФ, которые прикрывают фланги "вагнеровцев", и в зоне ответственности которых украинская армия "провела ряд успешных контратак".

Офис Зеленского опроверг информацию о просьбе президента Украины выступить с речью на "Евровидении"

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Офис президента Украины опроверг информацию издания The Times о том, что Владимир Зеленский хотел выступить с обращением во время финала песенного конкурса "Евровидения" 13 мая, однако ему было отказано "из-за неполитического характера мероприятия". "Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - написал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

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Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу в Стокгольме обсудят текущие вопросы внешней политики и политики безопасности. Главными темами на встрече станут российская агрессия против Украины, дальнейшая поддержка Киева и расширение диалога с третьими странами о глобальных последствиях войны, а также отношения с Китаем. Традиционные неформальные встречи глав МИД стран-членов ЕС проходят раз в полгода.

ISW: Успехи ВСУ в Бахмуте усилили панику в российском информационном пространстве

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В районе Бахмута в Донецкой области украинским вооруженным силам удалось прорвать некоторые рубежи российских войск. Успех ВСУ усилил панику в информационном пространстве РФ на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны ISW. Эксперты ссылаются в том числе на сообщение командующего Восточной группой войск ВСУ Александра Сырского о том, что войска России отступили на глубину до 2 километров в тыл на некоторых участках Бахмутского фронта, и реакцию на это Минобороны РФ и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Последний, в частности, заявил, что ВСУ начали контрнаступление и отбили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях. А российское Минобороны "нехарактерно быстро" признало факт украинских локальных контратак, правда, опровергло сообщения о прорыве оборонительных рубежей.

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Канада готовится внести изменения в закон, регламентирующий введение антироссийских санкций из-за войны в Украине, чтобы иметь возможность вводить ограничительные меры и в отношении юридических и физических лиц из Молдовы . "Новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении лиц и связанных с ними организаций в Молдове, систематически нарушающих права человека, ставящих под угрозу международный мир и безопасность или причастных к значимым коррупционным действиям", - говорится в сообщении пресс-службы канадского премьера.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с президентом этой страны Майей Санду, во время которой заявил о дальнейшей поддержке Молдовы, столкнувшейся с проблемами гуманитарного и экономического характера, а также в сфере безопасности в связи с агрессией РФ в Украине.

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В оккупированном российскими войсками Мелитополе в Запорожской области прогремел сильный взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова . "Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - говорится в его сообщении. О причинах и последствия взрыва пока информация отсутствует.

ВСУ получит американские танки Abrams осенью

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Украина получит американские танки Abrams, скорее всего, в начале осени, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате. Такие сроки поставок вызваны тем, что американские военные не только обучают военнослужащих ВСУ обращению с Abrams, которые являются для украинцев новой техникой, но и создают инфраструктуру для их обслуживания. "Эта техника существенно отличается, в частности, из-за турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени", - сказал глава Пентагона.

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Администрация США обращается к странам-союзницам США, задерживавших предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, Бразилии и Норвегии, чтобы выяснить, готовы ли они пойти на масштабный обмен заключенными с РФ для освобождения журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника. Белый дом также изучает возможность ослабления санкций в отношении РФ, рассказали каналу высокопоставленные сотрудники администрации США. Российские официальные лица ранее давали понять, что в обмен на Уилана ожидают выдачи кого-то, кто связан с разведаппаратом РФ, скорее всего, аналогичные требования последуют и по Гершковичу, отметил CNN.

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Солист гастролирующей в США российской группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) решил не возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в своем Instagram, отвечая на вопрос, следует ли поклонникам "Би-2" ожидать ее концертов в РФ. Кроме того, в ответ на поздравление с Днем Победы Лева написал: "С днем победы союзнических войск во Второй мировой войне". В других комментариях музыкант, у которого помимо российского имеются также гражданства Австралии, Беларуси и Израиля, назвал россиян убийцами и заявил: "Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, - только омерзение и брезгливость". "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила вашу страну", - констатировал он. Позднее музыкант удалил это сообщение.

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Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения-2023", отказал Владимиру Зеленскому в просьбе разрешить ему выступить в финале конкурса 13 мая с видеообращением, пишет британская газета The Times. По ее данным, в этом обращении президент Украины собирался призвать европейцев и дальше поддерживать его страну в борьбе против российской агрессии. "Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение" была сделана с благими намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", - пояснили в EBU. Между тем, как пишет The Times, "сложные и деликатные" переговоры по-прежнему продолжаются, так как организаторы "Евровидения" опасаются, что их отказ создаст прецедент в будущем.

Ночные взрывы в Запорожье и Херсоне

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Издание "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Запорожье. Секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал горожан идти в ближайшие укрытия. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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Украина надеется в текущем году начать распродажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах, чтобы направить вырученные средства на восстановление страны. Об этом заявил в интервью агентству Reuters председатель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. По его словам, в нынешнем году фонд хочет продать до 102 активов, в основном это недвижимость и автомобили.

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В Херсоне в ночь на 12 мая уже во второй раз слышны взрывы. Впервые о взрывах известило спустя примерно 20 минут после полуночи по местному времени издание "Суспільне", спустя полчаса оно же сообщило о новых взрывах. Между тем ни в городе, ни в Херсонской области воздушную тревогу пока не объявляли.

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Сумская область в течение 11 мая подверглась 17 обстрелам, в общей сложности на ее территории зафиксированы более 80 взрывов, сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация. Больше всего - 29 взрывов - насчитали в Зноб-Новгородской общине, которую российские войска обстреливали из минометов. В результате повреждены два частных жилых дома и разрушен мост на автодороге местного значения. По Белопольской общине стреляли из минометов (20 взрывов) и гранатомета (2 взрыва). В Великописаревской общине зафиксированы обстрелы из артиллерии (8 взрывов) и миномета (6 взрывов), в Юнаковской - из реактивных систем залпового огня (11 взрывов). По Николаевской общине был артиллерийский обстрел (3 взрыва), а на территорию Эсманской общины россияне сбросили 1 мину.

Зеленский одобрил комплексный план реформирования системы правопорядка Украины

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Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. "Мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС", - подчеркнул президент Украины. План рассчитан на период до 2027 года.

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Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать бойцам ВСУ преодолеть реку. Однако россияне "не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", заявила в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

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