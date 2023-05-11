Зеленский о наступлении: Нужно немного времени

На 442-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 11 мая (время московское).

++14.45++

Брюссель призвал Тбилиси не впускать "ненадежные российские самолеты" на свою территорию. По словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского Союза Питера Стано, в связи с санкциями Запада Россия не может ни обновить, ни модернизировать 95 процентов авиапарка, что необходимо для соблюдения международных стандартов безопасности. Евросоюз призывает Грузию как страну, стремящуюся стать его членом, присоединиться к действующим санкциям против России в том числе и в сфере авиации и следить за попытками их обойти. Что касается отмены въездных виз в РФ, то только граждане Грузии вправе решать, пользоваться этим предложением или нет, указал Стано.

Зеленский: Войска готовы к наступлению, но "кое-чего" не хватает

++14.10++

Новые подразделения украинской армии, ряд которых был обучен в странах НАТО, "готовы" к наступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако армии все еще нужно "кое-что", в том числе бронетехника, которая "поступает партиями".

"(С тем, что у нас уже есть) мы можем двигаться вперед, и я думаю, добьемся успеха, - сказал он в интервью британским изданиям. - Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени".

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: