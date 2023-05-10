Разведка в Лондоне: Минобороны РФ рекрутирует заключенных

На 442-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 11 мая (время московское).

Разведка Великобритании: Минобороны России рекрутирует заключенных

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По данным британской военной разведки, Минобороны РФ уже с начала 2023 года рекрутирует для ведения войны против Украины заключенных. Ранее вербовкой на войну занималась ЧВК "Вагнер". Только в апреле 2023 года в ряды действующих армейских подразделений, вероятно, вступили до 10 000 заключенных, сообщает министерство обороны Великобритании. Эта кампания инициирована с целью увеличения личного состава, избегая новой мобилизации в России, и без того непопулярной среди населения, указывается в отчете.

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Заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у боевиков, в связи с чем он якобы готов покинуть район Бахмута, не соответствуют действительности, утверждает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в распоряжении "вагнеровцов" по-прежнему достаточно боеприпасов и ЧВК контролирует не менее 85 процентов территории Бахмута. Источники Politico не стали комментировать "театральность или политическое позерство Пригожина". Также они считают, что на помощь "вагнеровцам" могут прийти чеченские подразделения Кадырова.

Институт изучения войны ISW отмечает низкую боеспособность россиян в районе Бахмута

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Низкая боеспособность и истощение из-за постоянных наступательных операций ВСУ в районе Бахмута, вероятно, существенно ограничивает возможность российских подразделений успешно обороняться, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Основываясь на данных геолокации, эксперты в своем отчете сообщают, что ВСУ сумели успешно контратаковать россиян западнее и юго-западнее Бахмута и незначительно продвинулись в этих районах. ISW упоминает также информацию от украинских источников от 9 и 10 мая об уничтожении 6-й и 8-й рот 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса ВС РФ под Бахмутом и продвижении украинских сил на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта в этом районе. При этом указывается, что у аналитиков ISW отсутствуют визуальные подтверждения сообщений об этих достижениях украинских военных.

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Нефтегазовые доходы российского бюджета с января по апрель 2023 года составили 2282 млрд рублей - на 52% меньше, чем за такой же период 2022-го, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. В Минфине объясняют такое развитие "высокой базой сравнения прошлого года", снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. В то же время другие доходы РФ за первые четыре месяца 2023 года выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 5,5 млрд рублей, указано в пресс-релизе.

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Канада и Латвия с 15 мая будут вместе обучать украинских младших офицеров, заявила глава канадского Минобороны Анита Ананд. Обучение "ответственности на поле боя, процессу планирования и отдачи приказов, координации маневров, сбора разведывательных данных" будет направлено на развитие лидерских качеств и пройдет на латвийской территории. Вооруженные силы Канады уже подготовили более 36 тысяч военнослужащих ВСУ, а "благодаря этой новой программе подготовят еще больше", подчеркнула Ананд в Оттаве на совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Инарой Мурниеце.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарленд разрешил передать Украине с целью восстановления этой страны активы российского олигарха, владельца телеканала "Царьград ТВ" Константина Малофеева, конфискованные американской прокуратурой по решению федерального суда Манхэттена. "Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", - цитирует Гарленда агентство Reuters . Малофеев был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и подпал под санкции США в 2014 году. В прошлом году американский Минюст обвинил его в нарушении штрафных мер.

Экс-глава завода "Мотор Сич" просит обменять его в Россию

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Находящийся под арестом в СИЗО бывший глава завода "Мотор Сич" - крупнейшего авиационного предприятия Украины - Вячеслав Богуслаев попросил украинские власти включить его в списки на обмен с Россией, сообщили украинские и российские СМИ. В прошении, адресованном руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку, Богуслаев указывает, что является пенсионером и инвалидом I группы. В Украине экс-главу "Мотор Сич" подозревают в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационизме, "содействию террористической организации", а также в противодействии ВСУ. По версии СБУ, завод по договоренности с "Ростехом" незаконно поставлял товары военного назначения для штурмовой авиации РФ, в том числе авиадвигатели для ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н. Богуслаев свою вину отрицает.

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В Запорожской и Херсонской областях оккупационные войска вывозят в Россию документацию, оргтехнику и другое имущество захваченных ими украинских государственных учреждений, сообщил Центр национального сопротивления. По его сведениям, из этих же регионов россияне вывозят медицинскую аппаратуру из больниц. Кроме того, на территорию РФ выехали часть коллаборационистов с семьями, указывает ЦНС.

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Венгрия на фоне продолжительной войны в Украине и связанного с ней роста цен на энергоносители отказалась проводить чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года. Как указано в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ) , по причине недостаточного финансирования у страны нет возможности организовать соревнования высокого уровня.

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США могут ввести санкции против Грузии, если та возобновит прямое авиасообщение с Россией. "Ряд западных стран, включая США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность, поскольку санкции могут быть наложены на грузинские авиакомпании, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта. Все западное сообщество отделилось от этого жестокого режима - сейчас не время для углубления отношений с Россией", - заявил представитель Госдепартамента США грузинскому онлайн-изданию Accent.

Зеленский: Партнеры Украины готовят новые оборонные пакеты

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Киев активно работает со своими международными партнерами, согласовывая "новые оборонные пакеты" для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении к согражданам.

"Новые решения - уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и движения на земле..." - указал Зеленский. По его словам, 10 мая он провел несколько совещаний на эту тему и ожидает "ответных шагов от партнеров" в ближайшее время.

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

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