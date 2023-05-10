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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб БауэрФото: Janis Laizans/REUTERS
КонфликтыУкраина

В НАТО увидели усложнение ситуации для армии РФ в Украине

20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 мая.

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На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

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Ситуация для российских вооруженных сил в Украине становится все более сложной, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании начальников Генштабов вооруженных сил стран-участников Североатлантического альянса в Брюсселе. Москва "находится на 15-м месяце войны", которая, как она считала, "продлится три дня", указал Бауэр. "Голиаф шатается. И это потому, что Давид, которого поддерживают 50 стран со всего мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство", - приводит слова главы Военного комитета НАТО агентство dpa.

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

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