В НАТО увидели усложнение ситуации для армии РФ в Украине

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

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Ситуация для российских вооруженных сил в Украине становится все более сложной, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании начальников Генштабов вооруженных сил стран-участников Североатлантического альянса в Брюсселе. Москва "находится на 15-м месяце войны", которая, как она считала, "продлится три дня", указал Бауэр. "Голиаф шатается. И это потому, что Давид, которого поддерживают 50 стран со всего мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство", - приводит слова главы Военного комитета НАТО агентство dpa.

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