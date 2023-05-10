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Российский истребитель Су-35 (фото из архива)
Истребитель Су-35Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance
ПолитикаПольша

Польша вызвала посла РФ из-за инцидента с истребителем

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

МИД в Варшаве решительно осудил "провокационное и агрессивное поведение российской стороны". 7 мая российский истребитель перехватил польский патрульный самолет в международном воздушном пространстве над Черным морем.

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Польша в среду, 10 мая, вызвала посла России в Варшаве из-за инцидента с участием самолета польской погранслужбы и российского истребителя над Черным морем. "Мы резко осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом", - написал представитель МИД Польши Лукаш Ясина в своем микроблоге в Twitter.

Ясина добавил, что в течение 10 мая каких-либо заявлений от представителя МИД Польши по данной теме не ожидается.

По сообщению Польши и Румынии, самолет L410 Turbolet польской пограничной полиции едва избежал столкновения с российским истребителем, когда проводил патрулирование в международном воздушном пространстве над Черным морем под эгидой пограничной службы ЕС Frontex 7 мая.

Агрессивный перехват

Министерство обороны Румынии уже осудило "агрессивное поведение" Москвы. По сообщению ведомства, "агрессивные и опасные маневры", неоднократно выполнявшиеся российским истребителем в непосредственной близости от польского самолета, вызвали "высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им".

В связи с действиями российских пилотов Объединенный центр воздушных операций НАТО в Торрехоне привел в состояние тревоги два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета ВВС Испании, но их вмешательство не потребовалось. Польский самолет сумел выровняться "после первоначальной потери высоты".

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