Пентагон объявил о пакете помощи Киеву на 1,2 млрд долларов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

На 440-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 9 мая (время московское).

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МИД в Киеве расценил визит лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на военный парад в Москву как недружественный шаг по отношению к Украине и пренебрежение к украинскому народу. "Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии вместе с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства .

В документе ничего не говорится о правителе Беларуси Александре Лукашенко, который также присутствовал на Параде Победы в Москве.

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Проукраинские активисты не позволили послу РФ в Польше возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Когда посол Сергей Андреев попытался возложить венок, ему преградили путь, и он был вынужден оставить цветы при входе на территорию мемориала. Андреев назвал этот инцидент "нарушением общественного порядка". Все это происходило под аудиозапись воздушной тревоги и звуков обстрелов.

Активисты также установили перед входом на кладбище-мавзолей сотни украинских флагов и крестов в память о жертвах российской войны в Украине.

США объявили о новом пакете военной помощи на 1,2 млрд долларов

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Вашингтон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Он будет включать среди прочего системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, говорится в сообщении Минобороны США. Будут предоставлены также спутниковые снимки и оборудование для интеграции западных систем ПВО в существующие системы ПВО Украины.

США не только поддержат Украину в ее "самых срочных" потребностях в оружии и боеприпасах, но и окажут долгосрочную помощь, подчеркнули в Пентагоне. "США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения неотложных потребностей на поле боя, а также долгосрочных потребностей в обеспечении безопасности".

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 59 депутатам Госдумы РФ, голосовавшим за признание самопровозглашенных республик Донбасса "ЛНР" и "ДНР".

В сообщении спецслужбы указывается, что СБУ "собрала неопровержимые доказательства" на российских депутатов, "которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины", проголосовав 15 февраля 2022 года за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных регионов, на основании которого 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Уже на следующий день депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и сепаратистскими образованиями, руководство которых официально запросили "военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии", описывает ведомство развитие событий, предшествовавших началу полномасштабной войны против Украины. "Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства", - подчеркивают в СБУ, отмечая, что депутатам грозит пожизненное заключение.

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Власти российского Ивангорода на границе с Эстонией развернули в сторону соседней Нарвы большие экраны и транслировали с них празднование Дня Победы.

После этого на башне средневекового замка в Нарве, прямо напротив российской границы, вывесили плакат с надписью "Путин - военный преступник". Как сообщили в размещающемся в замке историческом музее, плакат вывешен в рамках акции, которую музей проводит вместе с объединением Propastop, которое занимается "развенчанием пропаганды" и фейков об Эстонии.

Представители России сочли этот плакат оскорбительным и потребовали у эстонских пограничников его снять. Но Эстония сочла, что у РФ нет оснований выдвигать подобные требования, и отказалась их выполнить.

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Пока в Москве шел военный парад, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резко раскритиковал военное руководство РФ. По его словам, одно из подразделений, подчиняющееся российскому Минобороны, оголило участок фронта и бежало, в то время как наемникам "Группы Вагнера" обещанные боеприпасы так и не поступили.

В получасовом видео, не называя фамилий и используя обсценную лексику, Пригожин обвинил "военных бюрократов" в "измене родине", заявив, что руководство ВС РФ и государства не способно "защитить страну".

ООН: С начала войны в Украине погибли почти 8800 мирных жителей

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С начала полномасштабной войны в Украине и по 7 мая 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало среди гражданского населения страны 8791 убитых (в том числе 519 детей) и 14 815 раненых (из них 1016 - дети).

Обновленные данные о жертвах среди мирного населения свидетельствуют, что 6820 мирных жителей убиты на территории, подконтрольной Киеву (в том числе 4010 - в Донецкой и Луганской областях и 2810 - в других регионах) и 1971 человек убиты на оккупированных Россией территориях.

УВКПЧ считает, что реальные цифры жертв значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, поступает с задержкой, и многие сообщения еще не подтверждены.

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В Офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН подтвердили информацию о том, что Россия заблокировала экспорт зерна по Черному морю. "Совместный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверок", - цитирует заявление CNN .

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У некоторых посетителей мемориала в Трептов-парке была замечена запрещенная в Германии георгиевская ленточка. Об этом сообщила полиция Берлина, уточнив, что это члены официальной делегации российского посольства и запрет на ее ношение во время проведения мероприятия на них не распространяется.

Зеленский: Евросоюз готов предоставить Украине миллион артснарядов

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве Фото: Sergei Supinsky/AFP

Европейский Союз готов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", - приводит его слова "РБК-Украина".

Вместе с тем Зеленский назвал "абсолютно неприемлемыми" торговые ограничения, которые ввели страны Восточной Европы. По его словам, такие торговые ограничения являются жесткими, протекционистскими и играют на руку России и Киев ожидает "сильных" европейских решений для их отмены.

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

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