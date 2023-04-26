"Вы здесь иностранцы". Как живут в оккупированном Донбассе

Высокие цены, безработица и принудительная паспортизация. О жизни в разных районах Донецкой области, оккупированных россиянами во время полномасштабного вторжения и в 2014 году, DW поговорила с местными жителями.

"У меня случилась истерика - я снова увидела разрушенный город, - вспоминает переселенка из Мариуполя Виктория (имя изменено), которая в марте посетила родной город. - Если бы у меня уцелело жилье, я не знаю, смогла бы там жить. Скорее всего, нет". Женщина уехала из оккупированного Мариуполя в Киев весной прошлого года. Дома остался ее отец. Через год у него ухудшилось здоровье, и Виктория отправилась в Мариуполь, чтобы сопроводить отца на операцию.

Дорога через Польшу, Беларусь и Латвию заняла семь дней. Виктория хотела пересечь границу еще в Беларуси, но российские пограничники отказали ей на двух пунктах пропуска. В Брянске - потому, что у нее украинский паспорт. А в Смоленске - по решению работника ФСБ. "Ваше пребывание в России мы считаем нецелесообразным", - сказал он после того, как нашел в телефоне Виктории фото патриотических почтовых марок. Тогда женщина поехала в Латвию, а уже оттуда успешно въехала в Россию. До Мариуполя добралась через Москву, Ростов, Таганрог и Новоазовск.

В Мариуполе "люди выживают"

Виктория увидела город, который почти не изменился через год после массированных бомбардировок. "Да, строительство идет. Но ведь они сами все это и разрушили! Они сносят разрушенные дома, а новые строят уже на новых местах", - рассказывает женщина. По ее наблюдениям, в городе стало еще меньше жителей - почти втрое. В то же время в Мариуполе осталось немало ее друзей - они не смогли выехать и ждут освобождения. Так что нельзя считать коллаборантами всех жителей оккупированных городов, настаивает Виктория.

Основные места работы мариупольцев - металлургические заводы "Азовсталь" и Ильича - не работают. Работа есть только на строительстве, в коммунальной сфере и торговле, рассказывает женщина. Многие строители из России. По информации Виктории, здесь им предлагают зарплаты выше, чем местным.

Экскаватор на руинах дома в Мариуполе, март 2023 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Социальных выплат, в том числе безработным, нет. Выдачу гуманитарной помощи сократили. "Раньше продуктовые наборы давали всем, а сейчас только тем, кто старше 65 лет, и детям. Люди подавлены, они выживают", - добавляет Виктория.

После аннексии осенью прошлого года россияне пообещали повысить пенсию. "Сначала всем пенсионерам сделали одинаковые пенсии - 10700 рублей. Потом стали перечислять украинские - умножая сумму в гривнах на два. А теперь, чтобы получать российскую пенсию, пенсионеры должны получить российский паспорт. Не хотят - останется та же пенсия, меньше", - говорит. Виктория.

По ее наблюдениям, в Мариуполе цены выше украинских и российских. Дешевле стоят только куриные яйца и бензин. Медицинские услуги получить трудно, потому что не хватает специалистов - они приезжают сюда из Донецка и России и работают вахтовым методом. Виктория возила папу на операцию в Таганрог. Между городами Донецкой области и России свободное перемещение, на блокпостах и пунктах пропуска проверяют только паспорта.

Обратно в Киев женщина ехала автобусом от перевозчика - получилось быстрее, за три дня. "Мариуполь - это Россия?" - спросил российский пограничник, когда она уезжала в Эстонию. "Я сказала, что это Донецкая область, - вспоминает Виктория. - Но я думаю, что он это спросил, потому что просто не знает, где Мариуполь".

Мариуполь - "зона экологического бедствия"

Экономический кризис является не единственной проблемой Мариуполя, считает депутат горсовета и экоактивист Максим Бородин, уехавший из города накануне оккупации, но следящий за информацией оттуда. "Мариуполь на сегодняшний день - это зона экологического бедствия", - утверждает Бородин. Еще до полномасштабной войны воздух и почва были загрязнены за счет промышленности, а значительные территории отведены под хранение опасных отходов, напоминает он.

"Например, азовстальский золонакопитель - огромное озеро, где хранится смоченная зола. Это шлак, и он не поднимается в воздух. Однако мы не знаем, продолжают ли россияне контролировать уровень воды в этих озерах. Если воды будет недостаточно, зола высохнет и поднимется в воздух", - объясняет депутат и экоактивист.

Он обращает внимание на то, что нет никакой информации о качестве воды в реке Кальмиус и в Азовском море. В то же время, по его информации, в городе есть проблема с канализацией: "Россияне хотели показать, что они пришли - и вернулась цивилизация. Поэтому они сразу возобновили водоснабжение. И сделали это до запуска канализации. На тот момент все канализационно-насосные станции были затоплены и не работали. Поэтому они еще больше их затопили, создав коллапс".

После этого россияне взялись за строительство. Но, по информации Бородина, говорившего с местными коммунальщиками, инфраструктура почти полностью разрушена. Если ее не восстановят, это приведет к еще большему загрязнению воды.

Российские паспорта жителям Мариуполя

"Люди мрачные - видно, что всем тяжело. Многие спились", - рассказывает Наталья (имя изменено), которая живет в поселке в пригороде Мариуполя. До полномасштабной войны женщина занималась собственным бизнесом - продавала мясо и молоко. Теперь она осталась без клиентов - почти все уехали или потеряли платежеспособность. Предпринимательница не может возить свой товар в Мариуполь - ее машина сгорела во время очередного обстрела.

Разрушенный дом в Мариуполе, март 2023 года Фото: Stringer/AA/picture alliance

Наталья жалуется на высокие цены и низкие зарплаты: "сначала людям платили по 30 тысяч рублей. Потом начали уменьшать зарплату более чем вполовину. И ту задерживают на полтора месяца".

По ее словам, россияне вынуждают украинцев получать российские паспорта. "Если будешь работать неофициально, с зарплаты заберут налог - 33% на "помощь государству". Чтобы работать официально - нужен паспорт. Чтобы оформить его - нужно выстоять очередь, восстановить утраченные документы и перевести их на русский, - рассказывает Наталья. - Когда знакомый дедушка восстанавливал документы на машину, ему сказали поставить галочку в графе "иностранный паспорт" со словами "вы здесь иностранцы" - потому что он пришел с украинским паспортом".

Настроения в поселке преимущественно пророссийские, отмечает женщина. "Люди верят российской пропаганде, которая утверждает, что это Украина уничтожила Мариуполь. Знакомая получила в Мариуполе квартиру и очень благодарна за это России. Но есть и те, кто остались без жилья, но не становятся в очередь на новую квартиру - они просто не хотят ничего получать от оккупантов", - добавляет женщина.

В Мариуполе и пригородах не работают украинские мобильные операторы - на их вышки россияне установили собственное оборудование. В то же время у "ДНРовского" и российского операторов слабый сигнал. По ее словам, мобилизации в Мариуполе не происходит.

Темпы мобилизации в Донецкой области замедлились

В то же время в городах и селах Донецкой области, оккупированных с 2014 года, мужчины прячутся от мобилизации, которая началась накануне полномасштабного российского вторжения. "Я почти год был дома - скрывался от мобилизации. Главное было, чтобы меня не отправили на войну против моей страны, - говорит житель Чистяково Владислав (имя изменено). - В городе появилось много военных разных национальностей, искалеченных людей и наклеек с Z на автомобилях".

Мобилизация продолжается, но темп замедлился, говорит парень. После полномасштабного вторжения здесь перестали работать украинские мобильные операторы и начались блокировки соцсетей и сайтов. По его наблюдениям, после аннексии осенью прошлого года мало что изменилось. "Если есть какие-то улучшения, то только локальные - где-то построили детскую площадку, где-то сделали лоскуток асфальта. Цены растут, а доходы у людей - нет. Средние зарплаты на уровне самых депрессивных регионов России - 15-20 тысяч рублей", - рассказывает Владислав.

Жительница Горловки в разрушенном доме, апрель 2023 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

"Люди истощены, особой радости от аннексии я не увидел, - продолжает он. - Нет сомнения в том, что основная масса людей остается лояльной России. Но нет и осознания, что здесь - Россия. Все говорят: "Поеду в Россию по продукты", то есть не ассоциируют этот регион с так называемой "большой землей".

После аннексии жителей также начали принуждать получать российские паспорта под угрозой увольнения с работы, говорят местные. Ситуация с работой в целом сложная. В основном люди работают в угольной промышленности и госучреждениях. Многие ездят на заработки в Россию или Европу.

Инна (имя изменено), проживающая в соседнем с Чистяково городе, также оккупированном с 2014 года, говорит, что сейчас есть вакансии на местной шахте - они освободились после того, как рабочих мобилизовали. На некоторых предприятиях задержка с выплатами зарплаты. Были задержки и на шахте, где работают Инна и ее муж. Но теперь, по ее словам, зарплаты у них даже поднимают. "У моего мужа уже 100 тысяч рублей, у меня 30 тысяч", - добавляет женщина.

Существенных изменений после аннексии не произошло?

"Коммуналка высокая, субсидии убрали, льготы убрали, - жалуется жительница Горловского района, оккупированного с 2014 года, Александра (имя изменено). - Большинство бизнесов позакрывались. Многие выехали в Россию. Очень депрессивно. И парадокс в том, что большинство все устраивает - так их убедила пропаганда. Очень хотелось бы, чтобы наши ребята нас освободили, но уже и не верится".

Существенных изменений после аннексии не произошло, соглашается жительница Горловки Елена (имя изменено). "Мама работает в садике, у них переход на российские стандарты. Еще никто ничего толком не знает, но что-то делайте. Сделали? Перерабатывайте. Все это только на бумаге", - рассказывает девушка.

По ее словам, обещанных высоких зарплат пока нет. В то же время выросли цены на продукты. Подорожала и недвижимость - квартира стоит более миллиона рублей. "Не знаю, в связи с чем. Возможно, из-за высоких зарплат военных. В российских городах можно за эти же деньги купить, но там и свет, и вода, и тихо", - считает Елена.

В Горловке есть свет, но вода - по расписанию. "Слышны звуки взрывов, но люди из-за этого не уезжают. Паники нет. Просто все уже устали, хотят мира, тишины, чтобы была вода. Не скажу, что мое окружение очень за Россию. Но и Украину мало кто поддерживает. Воюют. А что делать? Надо, наверное", - добавляет Елена. Ее отца мобилизовали еще в прошлом году.

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