Как живут на оккупированной Луганщине

Часть Луганщины Украина не контролирует с 2014 года. Другую - войска РФ оккупировали после вторжения, начавшегося год назад. О том, чем отличается ситуация в разных частях региона - DW.

В течение полномасштабной войны России удалось захватить почти всю Луганщину. Сейчас под контролем оккупантов находится более 90% области, которую Москва вместе с Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, с сентября 2022 года аннексировала и считает территорией России.

И хотя так называемый "переходный период" для объявленной интеграции регионов в РФ продлится до 2026 года, внедрение российского законодательства и правил на территориях региона уже идет, и достаточно неравномерно. Что сейчас происходит в самом восточном регионе Украины и в каких условиях живут там люди, DW рассказали местные жители, с которыми нам удалось пообщаться.

"Визуально все осталось таким же - за исключением триколоров"

Активные боевые действия в Северодонецке начались с первых часов полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Тогда, как рассказала DW жительница города Марина (имя изменено), она не могла представить, что война приобретет такие масштабы. Поэтому вместе с мужем выехала в один из поселков Сватовского района Луганской области, название которого попросила не указывать из соображений безопасности. В марте населенный пункт заняли российские войска. Там семья находится и сейчас.

Последствия боевых действий в Северодонецке видны и сейчас Фото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance

"Мне сложно сказать, что изменилось. Визуально все осталось таким же - за исключением триколоров (флагов РФ. - Ред.) на административных зданиях", - делится Марина в разговоре с DW. До начала декабря 2022 года, по ее словам, в поселке еще можно было рассчитаться гривнами, правда, украинская валюта была сильно обесценена.

Зато автомобилей на украинских номерах на улицах много до сих пор: "Менять их (автономера. - Ред.) не заставляют, но все подходит к тому, что к какому-то числу это нужно будет сделать. Насколько я знаю, до 2026 года можно ездить".

Для передвижения на бывшей территории самопровозглашенной "ЛНР" нужен пропуск

Сама женщина, которая недавно родила ребенка, регулярно ездит за покупками в Старобельск или Луганск - областной центр, который находился под контролем пророссийских сепаратистов с 2014 года. Для поездок туда семья вынуждена получать пропуск, срок действия которого - полгода. Это правило распространяется только на лиц с украинским паспортом, которые прописаны на территориях, захваченных в 2022 году.

РФ аннексировала Луганщину вместе с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Фото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance

При подаче заявления на пропуск, говорит женщина, приходится объяснять цель поездки. В то же время для людей с паспортами РФ или самопровозглашенной "ЛНР" передвижение по области свободное. "В Луганске все дешевле, выбор больше и качество товара лучше. Памперсы, которые мы покупаем, стоят там 946 рублей. В нашем поселке их даже не найти", - поясняет молодая мама. На полках магазинов - преимущественно российские и местные товары, впрочем также есть и импортные, продолжает Марина. Правда, цены на них, по ее оценке, несколько завышены.

Цены непропорциональны заработкам и пенсиям

В целом, по словам Марины, цены в поселке непропорционально высокие относительно зарплат людей: "Социальная выплата на ребенка составляет семь тысяч рублей, чего недостаточно на все нужды малыша. Муж у меня работает экспедитором и получает 14 тысяч рублей на руки".

В то же время только одна из прививок для ребенка в Луганске вакциной бельгийского производства обошлась семье в 5200 рублей. Хотя была также возможность сделать вакцинацию бесплатно, но Марина сомневалась в качестве такой вакцины. Роды в больнице и медицинские процедуры во время беременности для женщина были бесплатны. Украинских медикаментов, говорит Марина, в аптеках давно нет.

О "космических" ценах DW рассказала также Галина (имя изменено) - жительница другого захваченного в 2022 году поселка Сватовского района Луганской области. Она уже на пенсии и получает 10 тысяч рублей от российских властей. Хотя российская пенсия выше, чем она получала раньше, этих денег, по словам Галины, хватает на жизнь только благодаря собственному хозяйству и гуманитарной помощи.

По словам Галины, цены выросли примерно в три раза по сравнению с прошлым годом, а задержка пенсии только усугубляет ситуацию: "То обещали до Пасхи, теперь говорят - уже после". Она также пожаловалась на регулярные отключения света, указав и на значительно более низкие тарифы на газ, от чего выигрывают жители частных домов.

Российские военные занимают пустые дома

Настроения в ее селе, по мнению Галина, преимущественно пророссийские, ведь большинство проукраинских настроенных людей выехали, а те, кто остались "молчат, потому что страшно". По словам женщины, оставленные дома заняли российские военные.

Бигборд с информацией, как получить паспорт РФ в Луганске Фото: dpa/AP/picture alliance

"У меня по соседству во все пустые дома заселились россияне. Одна местная, которая работала в поселковой администрации, их (российских военных. - Ред.) направляет. Отслеживает, кто из людей уезжает, и помогает заселяться. Ко мне уже тоже дважды оккупанты приходили с просьбой занять дом, но я пока отмахиваюсь, что должны приехать гости. Поэтому очень боюсь отсюда уезжать, потому что сразу займут дом", - признается Галина.

Вступать в российское гражданство жителей территорий Луганщины, занятых российскими военными после 22 февраля 2022 года, пока не принуждают. Это же подтверждает и Марина, которой регулярно выплачивают социальную помощь при наличии у нее только украинского паспорта. Правда, когда женщина, оставаясь в декрете, искала дистанционную подработку, в одном из онлайн-магазинов Луганска ей отказали из-за отсутствия паспорта РФ и российского страхового номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Давление насчет паспортизации усилилось после аннексии

О давлении в вопросе получения гражданства РФ на территориях, взятых под контроль сепаратистами при поддержке Кремля еще в 2014 году, сообщил и Андрей (имя изменено), житель одного из населенных пунктов Ровеньковского района. По его словам, первыми стали принуждать получить паспорта "ЛНР" и РФ работников бюджетных организаций. Мужчина работает фрилансером в IT-сфере и говорит, что после аннексии региона начал чувствовать это давление и на себе.

Пенсионеров Луганщины склоняют к получению паспортов РФ перспективой более высокой пенсии Фото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance

"Когда устраиваешься на работу в бюджетные учреждения, обязывают получить паспорт (РФ. - Ред.). Когда на улице останавливают, и если у тебя украинский паспорт или ID-карта, тоже задают вопрос, почему нет российского. Приходится врать патрулю, что на паспорт очередь, что времени нет, что болею", - делится мужчина. И добавляет, что без российского паспорта не оформляют больничный. Кроме того, продолжает Андрей, ходят слухи, что вскоре без российских паспортов будут отказывать в заключении соглашений с поставщиками коммунальных услуг и интернета.

Между тем оккупационные власти заявили о перерасчете пенсий по российским стандартам для пожилых людей, которые имеют паспорт РФ и живут на неконтролируемой Киевом с 2014 года части области. Как следствие - пенсионеры, по выражению Андрея, "выстроились в очередь" за паспортами. "Кому главное - холодильник, те, конечно, смотрят в сторону России. Колеблются те, кто до сих пор получает пенсии в Украине. Они не получают паспорта, ждут", - отмечает житель Ровеньковского района Луганщины.

Усилили блокировку сайтов

Закручивание гаек для жителей отразилось также и на доступе к информации. Если до 24 февраля 2022 года один из местных интернет-провайдеров работал без ограничений, теперь доступ к большинству украинских изданий, Google, Instagram и даже мессенджеру Viber заблокировали повсеместно, отмечает Андрей: "Надо использовать VPN, который они тоже блокируют. И нормальные VPN платные, а за них нельзя заплатить с российских карточек. Я пользуюсь всем, но через VPN".

Ситуация с мобильной связью на оккупированной Луганщине также затруднительна. С началом вторжения РФ в регионе перестал работать последний из мобильных операторов Украины - Vodafone. Сейчас единственной возможностью для связи являются российские операторы, которые работают в роуминге, как если бы их клиенты находились за рубежом, и местный "Лугаком". Впрочем, собеседники DW сильно жалуются на качество его покрытия и вероятную опасность прослушивания. К тому же позвонить на подконтрольную властям Украины территорию страны абонентам "Лугакома" невозможно.

С аннексией выросли зарплаты и цены на недвижимость в Луганске

Между тем местные жители замечают и положительные изменения в этой части аннексированной части Луганщины. По словам Андрея, в частности, начался ремонт дорог и школ: "Люди на них молятся. Восемь лет ничего не делалось - а тут что-то стали делать". Также, по оценке Андрея, с аннексией региона прекратилась "бандитская мобилизация", когда мужчин забирали в армию прямо с улиц.

Кроме того, как утверждает житель Ровеньковского района Луганщины, ощутимо вырос уровень заработных плат. По словам Андрея, минимум в оплате труда сейчас составляет 14 тысяч рублей: "У учителей со стажем зарплата достигает 60 тысяч рублей. И это периферия. Еще с апреля будет перерасчет. У них одна из самых высоких зарплат - измена хорошо оплачивается". Ранее, по его словам, учителя зарабатывали в регионе до 20 тысяч рублей. В то же время вместе с зарплатами сильно выросли и цены: "Палка колбасы стоит 500-600 рублей. Коммуналка также подросла. Цены здесь выше, чем в России, поэтому люди едут закупаться в Ростовскую область".

С аннексией региона в нем подорожала и недвижимость. Как рассказали DW риэлторы, работающие в Луганске, стоимость квартир повысилась в 2,5-3 раза. "Двухкомнатная квартира, которую еще полтора года назад оценивали в 8-10 тысяч долларов, сейчас может продаться за 25-30 тысяч долларов", - уточняет в интервью DW риэлтор Анна (имя изменено).

В то же время, по ее словам, с 2023 года все сделки по продаже поставили на паузу, нотариусы не работают из-за перехода на российское законодательство: "Сейчас, в частности, решают, как быть с людьми с украинскими паспортами, которые хотят продать недвижимость".

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