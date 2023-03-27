Как работали врачи в оккупированном Россией Купянске

Захватив украинский город Купянск, россияне пытались установить контроль над местной больницей. Они арестовали главного врача и хотели открыть военный госпиталь. Рассказы медиков о работе в оккупации - в репортаже DW.
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Виктор Ляшенко, седой мужчина в очках, стоит у четырехэтажного здания, всматриваясь в выбитые окна. Кое-где висят белые занавески, сквозь них видны больничные койки. Рядом со строением несколько глубоких воронок. Это основной корпус больницы, где сейчас нет ни врачей, ни пациентов.
В сентябре прошлого года после деоккупации Купянска российская армия начала обстреливать город, под огнем оказалась и местная больница. Погибли врач-анестезиолог и двое пациентов, ранения получили две медсестры и еще несколько посетителей больницы. Было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование. Врачи, оставшиеся в городе несмотря на обстрелы, перебрались в единственное уцелевшее здание.
Украинские зарплаты в оккупированном Россией городе
Россияне оккупировали Купянск 27 февраля 2022 года. В июне они создали собственную "администрацию", еще через месяц - "управление здравоохранения". Его руководителем стал Аббяс Пякишев, местный депутат, возглавлявший купянскую больницу до 2018 года.
Директор Центра первичной медицинской помощи Виктор Ляшенко во время оккупации находился в городе. "Во-первых, здесь остался коллектив, за который я отвечаю. Во-вторых - пациенты, которым надо оказывать помощь", - говорит врач. И вспоминает распоряжение украинского министерства здравоохранения: "Учреждения, которые оказались под оккупацией, должны оказывать медицинскую помощь гражданскому населению".
Ляшенко уверяет, что его подчиненные не лечили российских военных. Тем не менее он чувствовал себя подавленно. "Просто не хотелось идти на работу", - вздыхает врач.
Тогда Ляшенко несколько раз посещал совещания оккупационной администрации, на которых ему приказали уволить подчиненных - семейных врачей - и заключить с ними новые договора, чтобы они получали российские зарплаты. "Но у меня был козырь - Украина выплачивает нам средства. Почему я должен был перезаключать договоры? Не буду, - рассказывает врач. - Мне ответили тогда, что, мол, знают, что я общаюсь с Нацслужбой здоровья и министерством в Киеве, и это может быть признано общением с недружественной стороной с соответствующими последствиями. Предупреждали, что, если не пойду на сотрудничество, то могу оказаться там, где Евгений Александрович".
Евгений Александрович Синько - главный врач, которого арестовали россияне. На его место назначили кардиолога Ольгу Богданову-Кулик, также местную депутатку. "Россияне так спешили с бюрократией, чтобы сделать всех зависимыми от них - из-за зарплат. Но не успели, - продолжает Ляшенко. - На самом деле не было ничего, кроме лозунгов "Мы здесь навсегда" и флагов. Нам даже ржавого гвоздя не дали. А если хозяин не ремонтирует крышу своего дома - он не собирается там жить".
Уже в сентябре россияне отступили от Купянска. Пякишев и Богданова-Кулик уехали из города, рядовые врачи остались. Но вскоре многие медики были вынуждены эвакуироваться - из-за постоянных обстрелов. "Я уже не считаю прилетов", - говорит Ляшенко, подходя к уцелевшему корпусу больницы, в котором взрывная волна повредила окна. Их уже заменили новыми.
Спасенные медицинские карты
Два этажа здания занимают 30 врачей - оставшиеся из когда-то большого медицинского коллектива. Под кабинетами сидят пациенты, преимущественно пожилые люди. Детей и молодежи не видно.
Александр Бабенко, мужчина средних лет, пришел в больницу, чтобы поймать сигнал мобильной связи и почитать новости. Он тоже оставался в городе во время оккупации. Уже тогда у него был онкологический диагноз, он получал бесплатное лечение от государства. Когда препараты закончились, покупал российские.
После деоккупации Александр получил от местного онколога направление и поехал за бесплатным лекарством в Харьков. Там ему выдали сразу трехмесячный запас. "Вдруг снова попадете под оккупацию", - смеясь, мужчина вспоминает слова доктора. Эту фразу слышит проходящая мимо медсестра и строго комментирует: "Не говорите такого".
Разговор продолжается возле приемной врача-онколога Олега Сизонова - он ведет нас в другое здание, в кабинет, где работал свыше 20 лет. "Здесь был мой кабинет, там - операционная. Здесь был такой ремонт… - вздыхает врач, оглядывая полностью сгоревшее помещение. - Все делалось для людей. Чтобы человек зашел сюда и чувствовал себя нормально".
Российская армия обстреляла это здание в один из дней ноября. "В 7.20, когда мы еще не дошли до работы", - добавляет Сизонов. От попадания снаряда занялся пожар. Когда ее потушили, врач-онколог вошел в помещение, чтобы забрать медицинские карточки своих пациентов. Он отнес их домой, высушил и вернул в новый кабинет.
Работали по законам Украины
"Было много информации, что у нас здесь госпиталь для оккупационных войск, что мы выдаем справки российского образца. Но всего этого не было. Наше учреждение работало по законам Украины", - утверждает и главврач Евгений Синько, которого задерживали россияне. Своего кабинета в новом помещении больницы у него нет.
В начале марта российские военные впервые зашли на территорию больницы. "Они хотели проверить, что у нас есть, чтобы открыть здесь свой госпиталь. Медицинские работники сказали, что они против. Что мы - больница. Мы работаем по Женевской конвенции и под белым флагом, мы оказываем помощь исключительно гражданскому населению. И вышли к воротам больницы. Это событие показало, что мы не пророссийский регион", - вспоминает Синько. Однако фото этой встречи распространяли в соцсетях с обвинением Синько в сотрудничестве с россиянами и местными коллаборантами.
Главный врач попал на еще одно скандальное фото. На нем он жмет руку Дмитрию и Ярославу Лужецким. В 2014 году братья из Тернополя были задержаны СБУ по обвинению в вербовке украинцев в ряды самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Спустя три года их освободили в рамках масштабного обмена на украинских военнопленных и заложников. В свое оправдание Синько говорит, что не знал, кто эти люди - мол, в больницу они привезли гуманитарную помощь. "Но гуманитарной помощью это не назовешь. Видимо, им нужно было засветиться", - говорит он.
Арест главного врача
В июне россияне арестовали Синько. Его содержали в отделе "полиции", в изоляторе временного содержания. "Тогда через изолятор прошли многие руководители, - отмечает Синько. - Кто-то согласился сотрудничать и вышел, а кто-то находился там до последнего".
Синько утверждает, что не знал причину своего задержания - россияне не говорили. "Я думаю, что нужно было поставить своего руководителя, который будет поступать так, как они скажут", - предполагает он. В ходе обыска россияне искали оружие, взрывчатку и контакты диверсионных групп. Во время допроса спрашивали о его доходах. "Почему я так небрежно относился к исполнению своих обязанностей, почему не выполнял их распоряжения, - вспоминает Синько. - Били, как и всех".
Синько не знает, что происходило в больнице в его отсутствие. "Насколько я знаю, госпиталя на территории больницы не было, - настаивает он. - В последние дни, перед деоккупацией, когда россияне уже отступали, они были в больнице - очень много раненых. Сидели в коридорах, ждали помощи. Там были и их врачи. Это продолжалось сутки или двое, потом они сбежали".
Подозрений в коллаборационизме СБУ медикам не предъявила
В августе Синько освободили. Ранним утром его и еще одного заключенного вывезли к Печенежской дамбе и приказали идти к позициям украинских военных. "Сказали, что по распоряжению главы военной администрации нас депортируют из Купянска с запретом въезда на 25 лет, - вспоминает Синько. - Когда мне сняли с головы пакет, я узнал водителя - до войны он жил в моем доме. Машина очень быстро поехала назад. А мы пошли к нашему блокпосту".
Сотрудники СБУ проверили Синько и позволили ему продолжить работу. Вскоре после деоккупации Купянска он вернулся в больницу. Некоторые горожане относятся к главному врачу с недоверием, но публично говорить об этом отказываются. Тем не менее правоохранительные органы не объявили о подозрении в коллаборационизме ни одному из купянских медработников - они защищены нормами международного гуманитарного права.
В то же время существует ответственность за передачу материальных ресурсов оккупантам - например, помещений больницы для открытия военного госпиталя. Такое указание, по версии СБУ, дал медперсоналу руководитель "управления здравоохранения" в оккупационной администрации. В конце февраля его разыскали и задержали. Мужчине объявили подозрение в коллаборационизме, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По словам правоохранителей, мужчина пытался "затеряться" среди местных жителей. СБУ не называет его имени.