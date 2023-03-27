Как работали врачи в оккупированном Россией Купянске

Виктор Ляшенко, седой мужчина в очках, стоит у четырехэтажного здания, всматриваясь в выбитые окна. Кое-где висят белые занавески, сквозь них видны больничные койки. Рядом со строением несколько глубоких воронок. Это основной корпус больницы, где сейчас нет ни врачей, ни пациентов.

В сентябре прошлого года после деоккупации Купянска российская армия начала обстреливать город, под огнем оказалась и местная больница. Погибли врач-анестезиолог и двое пациентов, ранения получили две медсестры и еще несколько посетителей больницы. Было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование. Врачи, оставшиеся в городе несмотря на обстрелы, перебрались в единственное уцелевшее здание.

Украинские зарплаты в оккупированном Россией городе

Россияне оккупировали Купянск 27 февраля 2022 года. В июне они создали собственную "администрацию", еще через месяц - "управление здравоохранения". Его руководителем стал Аббяс Пякишев, местный депутат, возглавлявший купянскую больницу до 2018 года.

Директор Центра первичной медицинской помощи Виктор Ляшенко во время оккупации находился в городе. "Во-первых, здесь остался коллектив, за который я отвечаю. Во-вторых - пациенты, которым надо оказывать помощь", - говорит врач. И вспоминает распоряжение украинского министерства здравоохранения: "Учреждения, которые оказались под оккупацией, должны оказывать медицинскую помощь гражданскому населению".

Виктор Ляшенко, директор Центра первичной медицинской помощи, февраль 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Ляшенко уверяет, что его подчиненные не лечили российских военных. Тем не менее он чувствовал себя подавленно. "Просто не хотелось идти на работу", - вздыхает врач.

Тогда Ляшенко несколько раз посещал совещания оккупационной администрации, на которых ему приказали уволить подчиненных - семейных врачей - и заключить с ними новые договора, чтобы они получали российские зарплаты. "Но у меня был козырь - Украина выплачивает нам средства. Почему я должен был перезаключать договоры? Не буду, - рассказывает врач. - Мне ответили тогда, что, мол, знают, что я общаюсь с Нацслужбой здоровья и министерством в Киеве, и это может быть признано общением с недружественной стороной с соответствующими последствиями. Предупреждали, что, если не пойду на сотрудничество, то могу оказаться там, где Евгений Александрович".

Евгений Александрович Синько - главный врач, которого арестовали россияне. На его место назначили кардиолога Ольгу Богданову-Кулик, также местную депутатку. "Россияне так спешили с бюрократией, чтобы сделать всех зависимыми от них - из-за зарплат. Но не успели, - продолжает Ляшенко. - На самом деле не было ничего, кроме лозунгов "Мы здесь навсегда" и флагов. Нам даже ржавого гвоздя не дали. А если хозяин не ремонтирует крышу своего дома - он не собирается там жить".

Разрушенный кабинет купянской больницы, февраль 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Уже в сентябре россияне отступили от Купянска. Пякишев и Богданова-Кулик уехали из города, рядовые врачи остались. Но вскоре многие медики были вынуждены эвакуироваться - из-за постоянных обстрелов. "Я уже не считаю прилетов", - говорит Ляшенко, подходя к уцелевшему корпусу больницы, в котором взрывная волна повредила окна. Их уже заменили новыми.

Спасенные медицинские карты

Два этажа здания занимают 30 врачей - оставшиеся из когда-то большого медицинского коллектива. Под кабинетами сидят пациенты, преимущественно пожилые люди. Детей и молодежи не видно.

Александр Бабенко, мужчина средних лет, пришел в больницу, чтобы поймать сигнал мобильной связи и почитать новости. Он тоже оставался в городе во время оккупации. Уже тогда у него был онкологический диагноз, он получал бесплатное лечение от государства. Когда препараты закончились, покупал российские.

После деоккупации Александр получил от местного онколога направление и поехал за бесплатным лекарством в Харьков. Там ему выдали сразу трехмесячный запас. "Вдруг снова попадете под оккупацию", - смеясь, мужчина вспоминает слова доктора. Эту фразу слышит проходящая мимо медсестра и строго комментирует: "Не говорите такого".

Разговор продолжается возле приемной врача-онколога Олега Сизонова - он ведет нас в другое здание, в кабинет, где работал свыше 20 лет. "Здесь был мой кабинет, там - операционная. Здесь был такой ремонт… - вздыхает врач, оглядывая полностью сгоревшее помещение. - Все делалось для людей. Чтобы человек зашел сюда и чувствовал себя нормально".

Медицинские карточки пациентов купянской больницы, февраль 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Российская армия обстреляла это здание в один из дней ноября. "В 7.20, когда мы еще не дошли до работы", - добавляет Сизонов. От попадания снаряда занялся пожар. Когда ее потушили, врач-онколог вошел в помещение, чтобы забрать медицинские карточки своих пациентов. Он отнес их домой, высушил и вернул в новый кабинет.

Работали по законам Украины

"Было много информации, что у нас здесь госпиталь для оккупационных войск, что мы выдаем справки российского образца. Но всего этого не было. Наше учреждение работало по законам Украины", - утверждает и главврач Евгений Синько, которого задерживали россияне. Своего кабинета в новом помещении больницы у него нет.

В начале марта российские военные впервые зашли на территорию больницы. "Они хотели проверить, что у нас есть, чтобы открыть здесь свой госпиталь. Медицинские работники сказали, что они против. Что мы - больница. Мы работаем по Женевской конвенции и под белым флагом, мы оказываем помощь исключительно гражданскому населению. И вышли к воротам больницы. Это событие показало, что мы не пророссийский регион", - вспоминает Синько. Однако фото этой встречи распространяли в соцсетях с обвинением Синько в сотрудничестве с россиянами и местными коллаборантами.

Главный врач купянской больницы Евгений Синько, февраль 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Главный врач попал на еще одно скандальное фото. На нем он жмет руку Дмитрию и Ярославу Лужецким. В 2014 году братья из Тернополя были задержаны СБУ по обвинению в вербовке украинцев в ряды самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Спустя три года их освободили в рамках масштабного обмена на украинских военнопленных и заложников. В свое оправдание Синько говорит, что не знал, кто эти люди - мол, в больницу они привезли гуманитарную помощь. "Но гуманитарной помощью это не назовешь. Видимо, им нужно было засветиться", - говорит он.

Арест главного врача

В июне россияне арестовали Синько. Его содержали в отделе "полиции", в изоляторе временного содержания. "Тогда через изолятор прошли многие руководители, - отмечает Синько. - Кто-то согласился сотрудничать и вышел, а кто-то находился там до последнего".

Синько утверждает, что не знал причину своего задержания - россияне не говорили. "Я думаю, что нужно было поставить своего руководителя, который будет поступать так, как они скажут", - предполагает он. В ходе обыска россияне искали оружие, взрывчатку и контакты диверсионных групп. Во время допроса спрашивали о его доходах. "Почему я так небрежно относился к исполнению своих обязанностей, почему не выполнял их распоряжения, - вспоминает Синько. - Били, как и всех".

Прием пациентки в купянской больнице, февраль 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Синько не знает, что происходило в больнице в его отсутствие. "Насколько я знаю, госпиталя на территории больницы не было, - настаивает он. - В последние дни, перед деоккупацией, когда россияне уже отступали, они были в больнице - очень много раненых. Сидели в коридорах, ждали помощи. Там были и их врачи. Это продолжалось сутки или двое, потом они сбежали".

Подозрений в коллаборационизме СБУ медикам не предъявила

В августе Синько освободили. Ранним утром его и еще одного заключенного вывезли к Печенежской дамбе и приказали идти к позициям украинских военных. "Сказали, что по распоряжению главы военной администрации нас депортируют из Купянска с запретом въезда на 25 лет, - вспоминает Синько. - Когда мне сняли с головы пакет, я узнал водителя - до войны он жил в моем доме. Машина очень быстро поехала назад. А мы пошли к нашему блокпосту".

Сотрудники СБУ проверили Синько и позволили ему продолжить работу. Вскоре после деоккупации Купянска он вернулся в больницу. Некоторые горожане относятся к главному врачу с недоверием, но публично говорить об этом отказываются. Тем не менее правоохранительные органы не объявили о подозрении в коллаборационизме ни одному из купянских медработников - они защищены нормами международного гуманитарного права.

В то же время существует ответственность за передачу материальных ресурсов оккупантам - например, помещений больницы для открытия военного госпиталя. Такое указание, по версии СБУ, дал медперсоналу руководитель "управления здравоохранения" в оккупационной администрации. В конце февраля его разыскали и задержали. Мужчине объявили подозрение в коллаборационизме, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По словам правоохранителей, мужчина пытался "затеряться" среди местных жителей. СБУ не называет его имени.

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