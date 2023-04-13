  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
"Вагнеровцы" в Донецкой области, март 2023 годаФото: Valentin Sprinchak/TASS/IMAGO
КонфликтыЕвропа

ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

Ксения Польская Брюссель
44 мин. назад

ЕС ввел дополнительные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" и СМИ ее основателя Евгения Пригожина - РИА ФАН за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

https://p.dw.com/p/4Q1Lp

В санкционные списки Европейского Союза в четверг, 13 апреля, были внесены ЧВК "Вагнер" и пропагандистское СМИ, входящее в медиагруппу "Патриот" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина РИА ФАН. Санкции вводятся за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" или подрывающие их, сказано в официальном журнале ЕС.

ЧВК "Вагнер"возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины, говорится в документе. "Таким образом, "Группа Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - резюмируют в Брюсселе.

В журнале указывается, что РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, например, называет продолжающуюся войну "миссией, призванной остановить "украинских нацистов", и пропагандирует действия ЧВК "Вагнер". "Таким образом, РИА ФАН материально поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - подчеркивается в документе.

Служба безопасности Украины 12 апреля сообщила о начале досудебного расследования в связи с публикацией в интернете видео убийства предположительно украинского военнопленного предполагаемыми наемниками ЧВК "Вагнер". Мировое сообщество выразило свое возмущение увиденным. "К сожалению, это не единичный случай. В недавних отчетах миссия ООН зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Эти последние нарушения также необходимо должным образом расследовать, а виновных следует привлечь к ответственности", - указали в ООН.

Другие санкции против "Группы Вагнера"

ЧВК "Вагнер" уже находится под санкциями ЕС, которые были введены 13 декабря 2021 года. Тогда в санкционный список также попали восемь физических лиц и три связанные с ней компании.

"Группа Вагнера" набирала, тренировала и направляла частных военных сотрудников в зоны конфликта во всем мире, чтобы сеять насилие, грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц в нарушение международного права", - заявили в Брюсселе. Среди стран, где ЧВК Вагнера совершала "дестабилизирующие действия", названы Украина (в Донбассе), Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

Ограничения ввели в рамках разных санкционных режимов, касающихся подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуации в Ливии, Сирии, а также за грубые нарушения прав человека. В частности, за действия в Украине под санкции попали основатель ЧВК Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), а также наемники Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Санкции состоят в замораживании всех активов попавших под них лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Кроме того, физлицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.

Смотрите также:

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину?

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Потери России в Украине больше, чем за 9 лет войны в Афганистане

Потери России в Украине больше, чем за 9 лет войны в Афганистане

Сколько солдат потеряла Россия в войне в Украине? Только по открытым данным погибших свыше 15 тысяч человек. Реальные цифры могут быть больше во много раз. Среди погибших тысячи заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер".
Политика10 марта 2023 г.05:41 мин.
external

Сколько у Пригожина влияния на Путина на самом деле? Мнение американского аналитика

Сколько у Пригожина влияния на Путина на самом деле? Мнение американского аналитика

Что означает разрастающийся конфликт между Пригожиным и военным командованием РФ? Выросло ли влияние Пригожина благодаря участию ЧВК "Вагнер" в войне? Угрожает ли Пригожин Путину отводом своих сил из-под Бахмута? Мнения американского аналитика Стивена Блэнка.
Политика9 марта 2023 г.02:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Самолет МиГ-29 ВВС Польши (фото из архива)

Германия разрешила Польше передать Украине МиГ-29

Конфликты38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес7 мин. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика2 ч. назад60:21 мин.
Карикатура - асфальтоукладчик катится на монету достоинством в рубль, которая в страхе "бежит" от него.

Курс рубля: куда его загнали санкции

Курс рубля: куда его загнали санкции

Экономика и бизнес4 ч. назад
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF)

Гуманитарные визы в ФРГ для россиян: что показал год выдачи

Гуманитарные визы в ФРГ для россиян: что показал год выдачи

Права человека15 ч. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика2 ч. назад
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Миграция2 ч. назад
На главную страницу