ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

ЕС ввел дополнительные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" и СМИ ее основателя Евгения Пригожина - РИА ФАН за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В санкционные списки Европейского Союза в четверг, 13 апреля, были внесены ЧВК "Вагнер" и пропагандистское СМИ, входящее в медиагруппу "Патриот" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина РИА ФАН. Санкции вводятся за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" или подрывающие их, сказано в официальном журнале ЕС.

ЧВК "Вагнер"возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины, говорится в документе. "Таким образом, "Группа Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - резюмируют в Брюсселе.

В журнале указывается, что РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, например, называет продолжающуюся войну "миссией, призванной остановить "украинских нацистов", и пропагандирует действия ЧВК "Вагнер". "Таким образом, РИА ФАН материально поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - подчеркивается в документе.

Служба безопасности Украины 12 апреля сообщила о начале досудебного расследования в связи с публикацией в интернете видео убийства предположительно украинского военнопленного предполагаемыми наемниками ЧВК "Вагнер". Мировое сообщество выразило свое возмущение увиденным. "К сожалению, это не единичный случай. В недавних отчетах миссия ООН зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Эти последние нарушения также необходимо должным образом расследовать, а виновных следует привлечь к ответственности", - указали в ООН.

Другие санкции против "Группы Вагнера"

ЧВК "Вагнер" уже находится под санкциями ЕС, которые были введены 13 декабря 2021 года. Тогда в санкционный список также попали восемь физических лиц и три связанные с ней компании.

"Группа Вагнера" набирала, тренировала и направляла частных военных сотрудников в зоны конфликта во всем мире, чтобы сеять насилие, грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц в нарушение международного права", - заявили в Брюсселе. Среди стран, где ЧВК Вагнера совершала "дестабилизирующие действия", названы Украина (в Донбассе), Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

Ограничения ввели в рамках разных санкционных режимов, касающихся подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуации в Ливии, Сирии, а также за грубые нарушения прав человека. В частности, за действия в Украине под санкции попали основатель ЧВК Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), а также наемники Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Санкции состоят в замораживании всех активов попавших под них лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Кроме того, физлицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.

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