Осечкин: Пленного на видео казнят наемники ЧВК "Вагнер"
Олег Соколенко
1 ч. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 апреля.
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На 414-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 13 апреля (время московское).
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Польша хочет стать сервисным центром для всей Европы по обслуживанию американских танков Abrams, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе визита в Соединенные Штаты. "Я уже веду переговоры по этому поводу", - цитирует его слова агентство Reuters.
Взамен переданной Украине военной техники Варшава заказала у США 250 современных танков M1A2 Abrams и еще 116 модернизированных Abrams предыдущей модификации для усиления своей восточной границы . По словам польского премьера, первые 14 боевых машин прибудут в страну самое позднее в июне.
Моравецкий добавил, что он "борется" за то, чтобы производство снарядов с обедненным ураном для танков Abrams было также размещено в Польше.
Основатель Gulagu.net: Пленного на видео казнят наемники ЧВК "Вагнер"
Осечкин также предложил вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео. По его словам, это первый такой прецедент за историю проекта, и подписчики Gulagu.net в соцсетях хотят увеличить сумму вознаграждения за счет донатов.