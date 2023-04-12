Осечкин: Пленного на видео казнят наемники ЧВК "Вагнер"

На 414-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 13 апреля (время московское).

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Польша хочет стать сервисным центром для всей Европы по обслуживанию американских танков Abrams, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе визита в Соединенные Штаты. "Я уже веду переговоры по этому поводу", - цитирует его слова агентство Reuters.

Взамен переданной Украине военной техники Варшава заказала у США 250 современных танков M1A2 Abrams и еще 116 модернизированных Abrams предыдущей модификации для усиления своей восточной границы . По словам польского премьера, первые 14 боевых машин прибудут в страну самое позднее в июне.

Моравецкий добавил, что он "борется" за то, чтобы производство снарядов с обедненным ураном для танков Abrams было также размещено в Польше.

Основатель Gulagu.net: Пленного на видео казнят наемники ЧВК "Вагнер"

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По данным основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, к запечатленной на видео казни, предположительно, украинского военнопленного причастна российская частная военная компания "Вагнер". Осечкин, по его словам, связался с бежавшим в Норвегию экс-"вагнеровцем" Андреем Медведевым, и тот опознал на видео своих сослуживцев. "Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил основатель Gulagu.net в эфире Youtube-канала "Ходорковский Live" .

Осечкин также предложил вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео. По его словам, это первый такой прецедент за историю проекта, и подписчики Gulagu.net в соцсетях хотят увеличить сумму вознаграждения за счет донатов.

Хроника событий 12 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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