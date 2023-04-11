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Здание Госдепартамента США в ВашингтонеФото: Alastair Pike/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

США пытаются успокоить союзников после утечек информации

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В интернет в начале апреля попали данные о работе спецслужб США в Израиле, Южной Корее и в Украине. По сведениям Politico, Вашингтон пытается успокоить союзников.

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Высокопоставленные лица США пытаются успокоить "разочарованных и сбитых с толку" союзников от Европы до Ближнего Востока после утечек секретной информации американских спецслужб, сообщило в понедельник, 10 апреля, издание Politico со ссылкой на источники.

По сведениям издания, развеять возможные опасения по поводу утечки пытаются как сотрудники Госдепартамента США, так и представители разведки и Пентагона. Один из собеседников Politico уточнил, что представители "Пяти глаз" - разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании - запросили у Вашингтона проведение брифинга по этой теме, "но пока не получили содержательного ответа".

Помимо "Пяти глаз", вопросы о причинах утечки задают США в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, отмечает Politico. По состоянию на 10 апреля администрация президента Джо Байдена сообщала союзникам, что масштаб утечки по-прежнему не ясен, ведется расследование.

Документы о конфликте вокруг Украины

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большинство выложенных в интернет документов касается конфликта в Украине, пишет Politico. Бывший аналитик американской разведки отметил, что сам способ утечки и ее содержание весьма необычны. "Я не могу припомнить, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в соцсетях", - сказал он.

В начале апреля в Twitter были опубликованы более 100 секретных документов американской разведки и Пентагона. Первой на это обратила внимание газета The New York Times. До этого более 50 файлов с грифом "секретно", посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах, отмечала газета. Они утекли в сеть еще в начале марта. Официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и Reuters заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Среди попавших в интернет документов разведывательные материалы по Украине, Китаю, Ирану, Южной Кореи и Израилю, а также карты, слайды для брифингов и другие "слитые" материалы, предположительно относящиеся к периоду с середины февраля по начало марта. Минюст США уже начал расследование случившегося.

Смотрите также:

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Статья Politico

www.politico.com
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