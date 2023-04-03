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Сотрудники полиции у места взрыва в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции у места взрываФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Гибель блогера Татарского: в ФБК отвергли обвинения

Екатерина Венкина
18 мин. назад

Иван Жданов отверг обвинения в причастности запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией к гибели Владлена Татарского. "Терроризм на нас давно пытаются навесить", - отметил соратник Навального.

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Соратник оппозиционного российского политика Алексея Навального - Иван Жданов - отверг обвинения в причастности запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к гибели российского провоенного блогера Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Соответствующую запись Жданов оставил в Telegram в понедельник, 3 апреля.

"Терроризм на нас давно пытаются навесить", - отметил он. "В обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они (власти РФ. - Ред.) планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен", - написал Жданов.

По его словам, Федеральной службе безопасности РФ "очень удобно приписать" к обвинению ФБК. "Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального", - добавил он. Сотрудники ФСБ "просто сами устранили этого пропагандиста", утверждает Иван Жданов.

Волков: ФБК не занимается политическими убийствами

Другой соратник Навального - Леонид Волков заявил в Telegram, что ФБК "не занимается политическими убийствами".

"Но если даже представить себе, что в случае с Татарским это почему-то вдруг не ФСБ, то все равно вопросики остаются", - добавил он.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее выступил с версией, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ "экстремистским" и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который отбывает многолетнее заключение в колонии.

"Совершенный… террористический акт… был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова", - утверждали в НАК.

Убийство Татарского позднее прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав произошедшее "внутренним терроризмом".

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" российского провоенного блогера Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, еще 32 человек пострадали. По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Позднее он переквалифицировал уголовное дело как террористический акт. 

В 2022 году основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". "Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - подтвердил Пригожин в ночь на 3 апреля.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании Треповой

Дарья Трепова
Дарья Трепова (фото из архива, Russian Interior Ministry Press Service/ASSOCIATED PRESS/picture alliance)Фото: Russian Interior Ministry Press Service/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

В убийстве подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Следственный комитет РФ 3 апреля сообщил о задержании Дарьи Треповой.

Максим Фомин родился в Макеевке Донецкой области. Он вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское вторжение в Украину. У него было более 560 тысяч подписчиков. Он также вел программу "Разборы Рыбаря" на канале "Соловьев Live". Одним из самых резонансных видео канала стала запись, сделанная им в сентябре прошлого года в Кремле на церемонии подписания договора о "включении в состав России" украинских регионов. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", - говорил Татарский на видео.

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